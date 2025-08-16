Hjältens ord om avgörandet: ”Skulle bli en nyckel”

Småkronorna stod för en sanslös vändning i semifinalen av Hlinka Gretzky Cup.

Djurgårdens Marcus Nordmark klev fram som den stora hjälten. Först kvitterade han matchen till 5–5 och därefter fullbordade han sitt hattrick med det avgörande målet i förlängningen.

— Det känns otroligt skönt att vi kan komma tillbaka. Att kunna vända hela matchen till 6–5 säger mycket om den här gruppen, säger Nordmark till Hockeysverige.se efter matchen.

Marcus Nordmark blev stor hjälte mot Finland i semifinalen. Foto: Imago/Bildbyrån (Montage)

Trots tre mål och en avgörande insats i förlängningen ville Marcus Nordmark inte ta åt sig äran för den svenska vändningen. I stället lyfte han fram lagkaptenen Max Isaksson, som med sitt uppoffrande spel visade vägen när allt såg uppgivet ut för Småkronorna.

— Det började egentligen med Max Isaksson. Han satte in en rejäl tackling och det fick hela laget att vakna till. Jag skulle säga att det var där vändningen började. Så på ett sätt är det Max förtjänst att vi vann den här matchen, säger Djurgårdsforwarden Marcus Nordmark.

Tre snabba mål i baken

Matchen var en tät och målsnål historia under de två första perioderna. Sverige kom ut starkt och var påkopplat direkt i den första perioden. Småkronorna skapade flera chanser och kunde mycket väl ha gjort fler än de två mål man fick in bakom Finlands målvakt William Gammals. Försvarsspelet fungerade väl och Milo Tjärnlund stod för flera viktiga räddningar, något som Marcus Nordmark lyfte fram efter matchen.

— Jag tycker att vi spelade ett bra försvarsspel och vi gav dem egentligen inte så mycket i de första två perioderna. De tog inte vara på sina chanser heller. Jag tycker även att Milo (Tjärnlund) gjorde ett riktigt bra jobb i målet, säger Nordmark.

Matchen, som i två perioder präglats av starkt försvarsspel och kamp om varje millimeter, bytte helt skepnad i den tredje. Finland fick tidig utdelning när ett distansskott styrdes in bakom den svenska målvakten. Med målet fick finländarna vittring och inom loppet av några minuter kom ytterligare tre mål, vilket plötsligt gav Finland en 5–2-ledning.

Vad är det som händer i början av tredje perioden?

— Det handlar nog mycket om att vi tar några onödiga beslut. Vi släpper inte pucken tillräckligt snabbt och fastnar lite. Det var väl det som gjorde att de kunde ta över spelet just där, säger Nordmark.

Klev fram i förlängningen: ”Skulle bli en nyckel”

Trots det becksvarta mörkret kring Småkronorna vägrade laget att ge upp. Under en finsk femminutersutvisning reducerade Sverige först till 5–3 och sedan till 5–4. Därefter klev Marcus Nordmark fram och kvitterade till 5–5. Småkronorna gick in i förlängningen med ett mentalt övertag, och den blivande hjälten Marcus Nordmark hade planen klar.

— Jag tänkte att en tempoväxling skulle bli en nyckel för att skapa ytor och få bort deras försvar. Jag försökte hålla farten uppe och använda min skridskoåkning. Sen kändes det som att deras back kom ut lite för långsamt på mig, och då kunde jag ta vara på det. Det var riktigt kul, säger Nordmark.

Klockan 17 på lördagsförmiddagen väntar final mot USA, ett lag som Sverige redan har slagit i turneringen.

— Vi måste vara redo direkt när pucken släpps. Det handlar om att matcha deras tempo och intensitet redan från första bytet, säger Marcus Nordmark om nycklarna till seger mot USA.

Småkronorna jagar sitt första guld i turneringen sedan 2007. Då var det Victor Hedman som fick lyfta bucklan. Ikväll hoppas vi att Sveriges lagkapten Max Isaksson får göra samma sak.