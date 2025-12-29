Tidigare JVM-målvakternas råd till Juniorkronorna

Marcus Gidlöf och Melker Thelin var förra årets svenska målvaktsduo i junior-VM. Nu imponerar båda i SHL – och följer JVM från håll.

— Jag tror att det här laget kan ta guldet. Det satsar Sverige på varje år så, säger Thelin till Hockeysverige.se.

Marcus Gidlöf och Melker Thelin kamperade ihop i JVM förra året. Foto: Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Sverige har inlett med två vinster i Junior-VM och har i alla fall en liten stämpel på sig att kunna vara ett av två finallag om någon vecka. Två som har stora förväntningar på årets lag är förra turneringens målvaktsduo, Marcus Gidlöf och Melker Thelin.

— Det ser jättelovande ut, säger Melker Thelin till hockeysverige.se när vi träffar duon efter Leksand mot Färjestad i Tegera Arena.

— Jag tror att det kommer bli väldigt kul att kolla på. Vi får se om jag kan kika på någon match då den spelas på en bra tid.

Marcus Gidlöf:

— Det är väl ett jättebra lag. Bland forwards är det många som är toppspelare i SHL. Grymma fyra ”lines”. Jättebra backsida.

— Målvaktstrion är också grym. Två toppmålvakter i Hockeyallsvenskan (Love Härenstam och Herman Liv) och dessutom Måns (Goos).

Hur långt kan det här laget gå?

Melker Thelin:

— Jag tror att det här laget kan ta guldet. Det satsar Sverige på varje år så jag tycker inte att dom ska gå för något annat.

Nyckeln: ”Hålla huvudet lågt”

Marcus Gidlöf:

— Det är ett bra lag som kan gå hela vägen.

Melker Thelin gör en stark säsong i Färjestad. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Marcus, vad krävs det av laget som man ska ta sig hela vägen?

— Det blir tätt med matcher och då kunna nollställa, ta hand om kroppen och allt vad det är för att kunna vara så fräsch som möjligt.

— Sedan hålla huvudet lågt. Även om man radar upp några vinster i början kan man inte bli för hög för det. Det tror jag att dom kommer greja svinbra.

Melker, du har själv spelat två Junior-VM, vilket är ditt starkaste minne från turneringarna?

— Båda upplevelserna var väldigt roliga. Lite annorlunda också att spela i Kanada, så jag fick smaka även på det.

— Sedan Göteborg. Jag har många fina minnen därifrån också och vi var riktigt nära att ta guldmedaljerna där. Såklart surt, men båda åren hade vi väldigt roliga grupper med bra personer.

Marcus Gidlöf och Melker Thelin följer varandra

Marcus Gidlöf har spelat ett JVM.

— Det var jättekul att få komma i väg och hänga med alla fina individer och toppspelare som finns i olika lagen. Att få vara med gruppen och spela med en så cool turnering.

Sveriges målvaktspar i junior-VM 2025.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur är det att komma hit till Tegera Arena och träffa Marcus Gidlöf igen?

— Det är superkul. Vi håller kontakten och kollar såklart lite på varandra. Synd att vi inte fick mötas idag, men det kommer nog i framtiden.

Marcus?

— Jag tycker att vår relation idag är bra. Han är en väldigt härlig människa. Vi hörs lite då och då. Det är jättekul att det går bra för honom.

— Klart att jag har lite koll på honom, men just nu har jag full fokus här på att få så många vinster som möjlig.