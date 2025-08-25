Skellefteå AIK stod för en stark säsong som nykomling i SDHL.

Nu siktar klubben och lagkaptenen Malou Berggren ännu högre inför ”det tuffa andraåret”.

— Vi har satt topp fyra som målbild den här säsongen, säger Berggren till hockeysverige.se.

Malou Berggren tror att Skellefteå kan nå högre än under debutsäsongen i SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Skellefteå hade inget ”flashigt” lag när man tog steget in i SDHL förra säsongen. Trots det och tio tappade poäng på grund av ”pappersstrul” tog sig laget till kvartsfinal. Och det med god marginal. Nu väntar den tuffa andrasäsongen för Skellefteå och en av nyckelspelarna är Malou Berggren. Hon lämnade klubben 2018 för spel först i Linköping och sedan Leksand. Inför säsongen 2022/23 valde hon att återvända hem och fick säsongen därpå vara med om att ta upp Skellefteå till SDHL.

— När Skellefteå startade upp var det en stor nyhet. Det är en stor hockeystad och man hade haft damhockey tidigare. När det sedan togs upp igen var det såklart superstort, berättar Malou Berggren för hockeysverige.se och fortsätter:

— Något jag har förstått så här i efterhand är att planen för damlaget hela tiden har varit väldigt genomtänkt. Man startade med målsättningen att vi inom ett visst antal år skulle ta steget upp. När vi väl skulle göra det ville vi att det skulle vara med 50 procent av spelare från våra egna led. Så blev det till slut.

Vände hem – för att ta upp Skellefteå till SDHL

Malou Berggren följde såklart Skellefteås utveckling under sin tid i Linköping och Leksand.

— Självklart. Jag har alltid följt Skellefteå AIK. Det mitt lag från barnsben, så jag hade god koll på hur det gick, nya spelare, gamla spelare och så vidare.

Hur är jämställdheten och utvecklingen i klubben i dag jämfört med 2018 då du lämnade Skellefteå?

— Det har växt jätte, jättemycket. Bara att ta steget upp har gjort jättemycket både för staden och intresset för damhockeyn i Skellefteå.

— Fler och fler tjejer i Skellefteå börjar spela hockey och som kommer på våra matcher och är intresserade. Det är en stor skillnad mot då damlaget startade. Nu vet alla att det finns ett damlag på samma sätt som man vet att det finns ett herrlag i Skellefteå.

Malou Berggren gör sin fjärde raka säsong i Skellefteå AIK. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Var det givet för dig att återvända till Skellefteå 2022 fast laget låg i NDHL?

— Både och skulle jag säga. Jag ville vara med på den här resan och ta steget upp, jag ville inte för allt i världen missa det.

— Sedan kändes det såklart inte optimalt för min personliga utveckling att spela i Division 1 igen eftersom det var så pass många steg ner.

— Valet föll sig ändå ganska naturligt just av den anledningen att det kändes viktigt för min egen del att få vara med på resan.

— Med facit i hand tar jag med mig många positiva saker från dom säsongerna. Jag fick hålla mer i pucken och alltid vara i ett vinnande lag, så jag tar, som sagt var, med mig mycket av det som både spelare och människa.

Historiska avancemanget: ”Vet hur mycket det betyder för staden”

I mars 2024 stod det klart att Skellefteå tagit steget upp till SDHL efter att vunnit kvalet mot AIK.

— Den känslan var obeskrivlig. Även om jag inte varit med under exakt alla år så har alltid hjärtat funnits i Skellefteå. När vi väl tog steget upp så var det efterlängtat.

— Jag vet hur mycket det här betyder för staden, spelarna och folket runtomkring som varit bidragande till att vi faktiskt tog steget upp. Också känslan att vi har någonting på gång och hela tiden har klubben i ryggen. Ha en vetskap om att vi nu kommer kunna etablera oss i högsta ligan. Det var en helt fantastisk känsla.

Skellefteå slutade på en åttonde plats i SDHL förra säsongen med tolv poäng ner till kvalplats.

— Absolut en säsong med både med- och motgångar. Det kändes som att vi hade en lite trevande start. Vi hade dessutom många spelare som inte hade provat på SDHL tidigare.

— Vi kom ändå in i det hyfsat snabbt och började ta lite poäng. Sedan kom motgången där vi tappade tio poäng. Det blev också lite som en vändpunkt. Laget kom verkligen ihop då och kände att vi bara växte oss starkare efter det.

— Vi visste att det bara var att knyta näven i handsken och köra. Varje poäng skulle komma ha betydelse för att vi inte skulle behöva kvala den säsongen. Jag skulle säga att vi gjorde det med bravur. Vi gjorde det väldigt bra.

Malou Berggren är lagkapten för Skellefteå AIK. Foto: Ronnie Rönnkvist

Malou Berggren: ”Vi har topp fyra som målbild”

Det sägs att andra säsongen som nykomling är tuff, men det är inte något som Malou Berggren reflekterat över något speciellt.

— Det är många som sagt så, att den andra skulle vara tuffast, men jag tycker att det känns väldigt bra inför säsongen.

— Förra säsongen var det mycket nytt, vilket gjort att vi nu har mer erfarenhet. Vi vet lite mer vad det går ut på, vad som krävs både från ledarskapshåll och från oss spelare.

— Vi har också valt att behålla en stor del av truppen så vi kommer med en väldigt stark kärna från förra säsongen och som vet vad som krävs för att vinna matcher. Jag ser väldigt mycket fram emot säsongen och tror att den kan bli riktigt bra.

En av nya spelarna är landslagsspelaren Celine Tedenby som närmast kommer från Brynäs.

— Jättekul. En superhärlig tjej, men också en superhärlig hockeyspelare. Jag tror att hon kan bidra jättemycket där ute, men också vara en offensiv spets i vårt lag. Hon visade upp väldigt fin spets i framför allt slutspelet med Brynäs förra säsongen där hon gjorde många poäng.

Celine Tedenby är ett meriterat nyförvärv inför den nya säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad blir din roll på isen?

— Att fortsätta bidra med hårt jobb. Sedan har min roll blivit lite av en trygghetsspelare. Man vet vad man kan förvänta sig av mig. Jag håller nog en hög lägstanivå och det är vad jag vill bidra med den här säsongen.

Kvartsfinal förra säsongen, vad är en realistisk målsättning för Skellefteå den här säsongen?

— Först och främst att göra en bra grundserie. Vi har satt som målbild den här säsongen topp fyra. Den är satt utifrån den möjliga placeringen vi kunde haft förra säsongen.

— Vi vet också att det kommer krävas mycket av oss. Det känns som att det kommer bli en tajt serie där verkligen varje match kommer ha en stor betydelse. Det återstår att se, men vi börjar där så får vi se hur långt vi tar oss, avslutar Malou Berggren med ett leende.

