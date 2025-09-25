Endast en handfull svenska spelare har någonsin slagit igenom i SHL direkt från NCAA.

I en längre intervju berättar nu den banbrytande Ludvig Persson om varför han tror att fler och fler målvakter kommer att ta college-vägen, men även om…

Lärdomarna från succéåret i Brynäs.

Omställningen i vardagen: ”Nått min max-potential i skolan”

Målet i Växjö: ”Väldigt höga förväntningar”

Ludvig Persson i Brynäs-och Växjö-tröja. Foto: Bildbyrån (montage).

Samtidigt som vi under de senaste åren sett att det blivit allt vanligare för svenska talanger att ta vägen via NCAA har även övergångar tillbaka till Sverige och Hockeyallsvenskan blivit fler. Desto ovanligare har det dock varit att spelare lämnar collegehockeyn för att kliva rakt in i SHL kommande säsong.



När både Ludvig Persson och Jakob Hellsten gjorde det i fjol blev de faktiskt banbrytande som målvakter.



Leon Bristedt (till Rögle, 2018), Mattias Göransson (till Leksand, 2019) och Gustaf Westlund (till Oskarshamn, 2023), är nämligen de enda tidigare exemplen av svenska spelare som gjort just den resan. Gemensamt för dessa är att samtliga är utespelare.



– Man åker dit som pojke och lämnar som man, börjar Ludvig Persson berätta när hockeysverige.se möter honom inför 2025/26-säsongen.

– Man får verkligen lära sig att ta ansvar, lära sig en ny kultur, utveckla språket, träffa människor och åka till ställen man aldrig trodde man skulle se. Sen är skolan såklart fantastiskt bra och man får ta ansvar genom att balansera sin tid mellan skola och hockey på en väldigt bra nivå, med det sociala. Det är det bästa beslutet jag tagit i mitt liv, att åka till college, fortsätter han.



Och statistiken backar även upp det Persson säger, åtminstone i resultat på isen.



Av de 24 svenska målvakter som tidigare har spelat i NCAA har nämligen många fått chansen att (åtminstone) visa upp sig efter sin tid i ligan. Tre har spelat i NHL, sex i AHL, tre i SHL, och sex i Hockeyallsvenskan. Siffror som kanske inte ser mycket ut för världen, men när man tillägger att endast fyra (!) är födda tidigare än 1989 så förstår man att många av dessa spelare har sin bästa tid framför sig.



Snittåldern på dessa övriga 20 spelare är nämligen 27.56 – strax över Ludvig Persson som inom kort fyller 26.



Målvakten, som imponerade stort i Brynäs i fjol, medger att saker som fina faciliteter och bra tränare självklart är en fördel i NCAA, men att det viktigaste är just hur du växer som person.



– Man åker dit och vet inte så mycket om sig själv eller världen. Du tvingar dig själv till att göra saker du är lite obekväm med och får väldigt mycket bättre självförtroende. Man blir bekväm med sig själv helt enkelt, och det speglar sig i hockeyn tror jag, att man kan anpassa sig till saker.

Omställningen till SHL: ”Det var surrealistiskt”

Även om Ludvig Persson medger att det blev en omställning att flytta tillbaka till Sverige igen efter fem år, så blev det en smidig övergång. Över hela SHL:s grundserie var det exempelvis ingen annan målvakt som kunde bräcka hans 1.75 insläppta mål per match.



– Hade jag sagt det ett år innan så var det inte så självklart. Det var surrealistiskt, det ska jag inte sticka under stolen med. Det var en fantastisk resa, och jag är jätteglad att jag har påbörjade den. Nu är jag väldigt taggad på tiden i Växjö också, säger han.



Vad upplevde du var de stora skillnaderna ute på isen i SHL?

– Alla är lite smartare, starkare och mer skillade. SHL är en av världens bästa ligor, det ska man inte hymla om. Sen är det lite annan spelstil.



Vad är de största lärdomarna som du tar med dig in i denna andra säsong?

– Det är väl egentligen hur svårt det är att hålla nivån i en så pass bra liga. Det är inget man kan ta för givet. Det är många bra spelare och man kan inte ta en ledig dag. Sen var vissa av spelarna som jag fick möjlighet att spela med förra året sådana som jag kunde lära mig väldigt mycket av. Det var extremt coolt.



I allt detta medger Persson att det även varit en viss omställning till det vardagliga efter hemresen till Sverige.



– Ja, man har lite mer döttid här. Jag behöver inte plugga från två till sex på kvällen som man gjorde där. Det är en lite annan livsstil. Det är skönt att vara nära familjen och sånt, men det är en liten omställning, säger Bäcken HC- och Frölunda-fostrade målvakten.



Du har inte fortsatt plugga efter college?

– Nej, nu är jag klar med min examen. Det är väl om jag skulle ta det ännu längre… men jag tror att jag har nått min max-potential i skolan. Det räcker med en universitetsutbildning, säger Persson som tog examen i ”Business Marketing”.



Är det något du ser framför dig sen när du lägger upp plocken?

– Det vet jag inte. Men det är väldigt bra att ha, tror jag. Man kan inte spela hockey hela livet. När man väl ska ut i världen en dag så har jag någonting att stå på.

Jakob Silfverberg och Ludvig Persson i Brynäs. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

”Kan komma hem och spela i SHL utan problem”

Med detta sagt återkommer vi till frågan: Kommer vi att se ännu fler målvakter ta steget över till NCAA framöver?



I skrivande stund är det totalt tio svenska målvakter som kommer att spela i NCAA under 2025/26. Spelare som skapat sig extra tid innan intåget i seniorhockeyn genom sin college-utbildning. Något som är en fördel just för målvakter som ofta slår igenom senare än utespelare.



– Jo, det tror jag, säger Persson på frågan om fler målvakter kommer att ta vägen via college.

– Jag var ändå 24, 25 när jag kom hem. Då är man inte ung riktigt längre. Det är väl det, att an ger sig lite tid och utvecklar sig lite längre. Jag tror att det kommer vara fler och fler som gör det just för att helhetsupplevelsen är fantastisk.



Ludvig Persson menar även att flera av dessa mycket väl skulle kunna göra som han och Hellsten, och flytta hem för spel i SHL.



– Det finns massor av svenskar där borta som kan komma hem och spela i SHL utan problem i mina ögon. Det blir ju mer och mer populärt att åka över också, just av de här anledningarna, att du får en sådan mix av utbildning och hockey på den nivån. Och sen har du även möjligheten att stanna där borta om det går väldigt, väldigt bra, men ja, det finns talang där borta som definitivt kan komma hit och köra, säger han.

Svenska målvakter i NCAA 2025/26

Kevin Reidler

Philip Svedebäck

Albin Boija

Nils Wallström

William Gramme

Max Lundgren

Axel Mangbo

Petter Wickström Stumer

Melvin Strahl

Lukas Swedin

Målet i Växjö: ”Väldigt höga förväntningar”

Även om Ludvig Perssons första år i SHL slutade med en finalserie mot Luleå, lät det så här i Smålandsposten i somras.



– Jag trivdes väldigt bra i Brynäs. Det hade inget med något sådant att göra. Det året var fantastiskt, fantastiskt att få vara en del av det laget men jag ville ha en större roll för att ta kliv vidare i karriären. Jag har drömmar och mål om att återvända till Nordamerika. Allt kändes rätt med Växjö och jag är väldigt glad över att vara här.



Beslutet togs och ett kontrakt till 2027 presenterades av Växjö i maj.



Nu har Persson inlett 2025/26 med att dela 50/50 på ansvaret med Adam Åhman (efter fyra matcher).



– Vi vann inte alla matcher (under försäsongen), men jag tycker att vi har ett lugn i laget. Vi har definitivt skickligheten för att göra något speciellt. Jag har väldigt höga förväntningar på vårt lag och vad vi kan åstadkomma. Det ska bli jättekul, sade han inför debuten.



Vad har du fokuserat på i ditt spel inför det här året?

– Det kanske låter klyschigt, men att hålla en jämn nivå. Det är klart att jag har detaljer jag vill utveckla, som jag inte vill gå in på här nu, men det är klart att man trycker till lite grejer för att maximera sitt spel och bli så bra som möjligt. Annars är det att hålla en jämn nivå varje gång jag spelar.



Är det lite revanschlusta för dig också, efter SM-finalen i fjol?

– Man vill alltid ge sitt bästa och vara den bästa. Att vinna SM-guld är något som alla vill göra. Det är en dröm.

