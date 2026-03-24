Precis som förra året kommer Anton Johansson att spela vidare efter säsongen med Leksand. För hockeysverige.se berättar nu Nicklas Lidström om Detroit-planen.

– Han gjorde det väldigt bra då han kom till oss förra säsongen, säger ”Lidas” som är Vice President for Hockey Operations i NHL-klubben.

Anton Johansson lämnar Leksand efter säsongen, för att slå sig fram i Nordamerika. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Anton Johansson kan ha spelat sin sista match för Leksand – i alla fall för den här gången. Det efter att hans tackling mot Jonathan Ang i tredje kvalmatchen mot HV71 träffat huvudet, vilket resulterade i två matchers avstängning.

En som ändå är nöjd med 21-åriga backens säsong är Detroit Red Wings Nicklas Lidström.

– Jag tycker att Anton har spelat bra. Han har tagit kliv och jag tycker att han blivit mer etablerad, säger Nicklas Lidström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Han spelar fysiskt och flyttar pucken väldigt bra, så vi är nöjda med hans utveckling.

Vad ser du som han styrka i spelet?

– Det är skridskoåkningen som sticker ut. Han är otroligt rörlig och bra på skridskorna. Dessutom har han en aggressivitet i framför allt försvarsspelet som vi gillar.

– Han är, som sagt var, bra på att flytta puck, har ett bra förstapass, bra på att läsa spelet och bra på att veta när han ska hoppa upp i spelet och även vara delaktig i det offensiva spelet.

Avslutar säsongen i Nordamerika: ”Sedan får vi se”

I just offensiva spelet, vad ser du sticker ut där hos honom, powerplay e t c?

– Han har dom kvalitéerna i sig också och har ett väldigt bra direktskott. Dessutom ser han isen väldigt bra och bra på att fördela puck när han har den på bladet.

Och det fysiska spelet?

– Jag tycker att Anton tagit kliv där också och har blivit starkare, vilket syns i spelet.

– I Nordamerika är det nästa nivå och då måste man vara ännu starkare. Han är fortfarande en ung kille som har många sommarträningar framför sig. Styrkan kommer att behöva bli bättre, men det tror vi kommer komma med åldern.

Hur går tankarna hos Detroits organisation vad det gäller Anton Johanssons framtid?

– Planen är att han åker över då säsongen här är slut för att sedan avsluta säsongen, först och främst i Grand Rapids. Sedan får vi se vad som händer.

– Liknande det han gjorde förra säsong. Han gjorde det väldigt bra då han kom till oss förra säsongen och spelade för Grand Rapids i slutet av den säsongen. Det är planen nu, att han ska göra det då han spelat klart här, avslutar Nicklas Lidström.

Source: Anton Johansson @ Elite Prospects