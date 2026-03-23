Detaljen som talar för att Leksand ska göra det omöjliga

Leksand ligger under med 3-0 i matcher i kvalet för att hålla sig kvar i SHL. Masarna behöver nu vinna fyra raka matcher för att vända på underläget – något som aldrig har hänt i svensk hockey tidigare.

— Alla vill det så mycket, vi behöver inte trycka på viljan utan den finns där, säger Lukas Vejdemo.

— Vår bästa hockey den här säsongen var när det inte fanns något att förlora, säger Max Veronneau.

Lukas Vejdemo och Leksand är i ett tufft läge i SHL-kvalet.

TEGERA ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

För att vara kvar i högsta ligan kommer Leksand behöva vinna fyra raka matcher mot HV71. Dalalaget har förlorat de tre första matcherna i serien mot ett HV71 som har visat upp en imponerande stabilitet. I match tre var Leksand det spelförande laget.

Men de blev tvingade till utsidan och när lägena väl dök upp satt inte pucken i nät.

Totalt sköt de 33 skott och gjorde bara mål på ett. Där Lukas Vejdemo blev ensam målskytt med sitt mål i powerplay med drygt fyra minuter kvar att spela.

— Vi visste att det kommer bli tajt och marginaler som studsar fel eller rätt. Det enda man kan göra är att liksom släppa det som har varit. Det kan vi inte påverka nu utan det är bara att ha fokus på nästa. Jag tycker att vi gör så mycket rätt i dag och får inte så mycket betalt för det. Men det måste komma och gör vi en till sån här match är jag rätt säker på att vi vinner, sa kaptenen efter matchen.

Rejält frustrerat i Tegera Arena

De två tidigare matcherna har det istället varit HV71 som har varit drivande i spelet. Den här matchen fick båda lagen chansen i powerplay i många minuter, men målen uteblev för hemmalaget. Inte minst desperationen i den tredje perioden saknades.

Där HV71 var närmare 3-0 än Leksand var 2-1 innan reduceringen kom.

— Det är hockey och man vet att det är små marginaler. Vi har ett anfall på två, tre minuter innan de gör 1-0 och så helt plötsligt får de lite momentum där. Det är svårt att analysera så här i efterhand när man är besviken men vi ska göra allt för att ta nästa match.

På slutsignalen slogs det av klubbor både ute på planen och i båset. Det var ett rejält frustrerat hemmalag som nu alltså ligger under med 3-0 i matcher.

— Många var så klart besvikna, men vi säger väl att vi får vara det en liten stund här nu. Men sen som sagt är det en ny match på tisdag och ny dag i morgon. Vi ska prata igenom allt, släppa det som har varit. Vi kan inte påverka det nu utan nu är det bara att göra samma grejer lite hetare så ska vi ta det på tisdag.

Leksand behöver fyra raka för att stanna i SHL

I match tre fanns det lägen för Leksand att kvittera efter att man fick in 2-1. Wiktor Nilsson lämnades helt ren framför Felix Sandström precis efter Lukas Vejdemos mål. Max Veronneau hade sedan ett guldläge med mindre än minuten kvar att spela.

Men målen ville inte in. Och precis som inför säsongen – och under densamma – är de nu totalt uträknade. Det är ingen som tror på laget, förutom möjligen de själva…

— Vår bästa hockey den här säsongen var när det inte fanns något att förlora. Vi var sist med många poäng och vann sju av åtta eller nåt sånt. Vi måste ha samma mentalitet att det inte finns något att förlora. När laget är glad och vi tror på varandra är vi som bäst. Jag tror att det är det vi behöver göra, säger Max Veronneau.

Ni har varit uträknade förr och är det igen – kan ni använda det?

— Exakt, jag tror att det bara är att använda det som bränsle och inspiration. Vi ska ge det allt vi har och börja med tisdag. En match i taget och ta det vidare.

Under morgondagen kan nu degraderingen bli ett faktum, på deras egna hemmaplan. Vid en seger hade de däremot kunnat få lite vind i seglet och få en möjlighet att åka ner till Jönköping och reducera en ytterligare gång på fredag.

— Alla vill det så mycket, vi behöver inte trycka på viljan utan den finns där. Det handlar bara om att få ut det på planen och som sagt, jag tycker vi gör mycket rätt så det är svårt att säga vad vi ska göra annorlunda. Det handlar om de små detaljerna och vi har chanser att göra tre, fyra mål i dag. De kommer på tisdag, säger Vejdemo.