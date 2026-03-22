Max Veronneau är en tidigare skyttekung i SHL och har gjort 34 mål under en och samma säsong. I år har det gått trögare för kanadensaren – som också missade ett guldläge att kvittera match tre med mindre än minuten kvar.

Max Veronneau deppar under ishockeymatchen i kvalet till SHL mellan Leksand och HV71 den 22 mars 2026 i Leksand.

Det är ett tufft läge för Leksand. De ligger under med 3-0 i matcher och måste vinna fyra raka för att hålla sig kvar i SHL. Något som så klart är mindre realistiskt. I match tre var de bra i spelet – och skapade flera chanser.

De landade in på 33 skott – men bara ett mål. Samtidigt var det också flera av dem som var från utsidan.

— Det är så klart tufft. Vi spelar en bra hockeymatch och har många chanser, speciellt jag. Om vi fortsätter att spela så här finns det ingen anledning till att vi inte kan vinna nästa match.

Hemmalaget hade också flera skott i ramen, och flera lägen där Felix Sandström i HV71-målet räddade med små marginaler. Där Leksand och Max Veronneau bara har gjort fyra mål på de tre matcherna i kvalspelet så här långt.

Vad är det som inte funkar offensivt?

— Jag önskar att jag visste och hade svaret på det. Vi skapar chanser och gör bra saker, vi måste bara avslutade dem bättre. Jag tycker att när vi kollar på videon var det rätt bra hela matchen. Vi måste bara ta våra chanser.

Max Veronneau brände jätteläge

Det var en bra push av Leksand och det fanns flera lägen att göra 2-2 efter att reduceringen kom. Pucken ville inte in och det blev istället 3-1 till HV71 i slutet av matchen. Den bästa av chanser fick Max Veronneau.

Den tidigare MVP:n blev helt ensam framför mål. Då vände han sig om och drog pucken utanför. En sekvens som så klart blev helt matchavgörande.

— Åh, herregud. Jag… jag vet inte. Jag önskar att jag hade kunnat få tillbaka den där. Den studsar lite av min klubba och jag missade bara nätet. Jag önskar att jag kunde få tillbaka den.

Var du förvånad att du blev så själv där?

— Det är klart det var lite överraskande. Jag såg nätet och målvakten var inte redo för den heller. Den studsade lite iväg för mig. Jag önskar att jag kan få tillbaka den.

Sandström: ”Då blev det lite stresspåslag”

Felix Sandström var lysande i den här matchen. I den här situationen behövde han inte ingripa. Men även HV71-målvakten var förvånad över läget som dök upp.

— Ska jag vara ärlig såg jag inte vart pucken tog vägen, skrattar Sandström och fortsätter:

— Jag vet inte vad som hände med den pucken så jag får titta på video på den sen. Då blev det lite stesspåslag, men ibland ska man ha lite med sig också.

Målvakten räddade 32 av 33 skott och hade 97 i räddningsprocent. Nu har hans HV71 också chansen att avgöra matchserien på tisdag.