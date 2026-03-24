Leksand får börja om i Hockeyallsvenskan. Det är en förening som redan är i en ekonomisk kris – och nu blir det ytterligare ett slag mot föreningens ekonomi. Andreas Gärdsback tonar däremot ner läget efter degraderingen.

— Vi kommer att komma tillbaka. Leksand har funnits i drygt 100 år och vi kommer att finnas här i 100 år till, säger klubbens ordförande.

Andreas Gärdsback efter ishockeymatchen i kvalet till SHL mellan Leksand och HV71 den 24 mars 2026 i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE)

Det har varit en ökenvandring från start till mål för Leksand den här säsongen. Klubben har omgärdats av ekonomiska bekymmer och det var på håret att de lösta elitlicensen den här säsongen. Budgeten skars ner rejält – och nu har man åkt ur högsta ligan.

Något som så klart är nästa slag för klubben. Det innebär att många miljoner försvinner i tv-pengar.

— Vi har inte lyckats prestera under 52 omgångar i serien, och sen här mot HV. Sen kan man tycka att vi har väldigt mycket oflyt de sista matcherna här. Men så är det med sport, säger Leksands ordförande Andreas Gärdsback.

Att det är en ekonomisk käftsmäll för klubben förstår vem som helst. Det har snackats om ett rejält allvarligt läge för hela organisationen. Men Gärdsback tonar nu ner läget.

— Vi gör ett bra resultat i år och vi har börjat styra det här åt rätt håll. Nu är det ett faktum att vi ska spela allsvenskan nästa år och det är inte jordens undergång. Vi kommer att komma tillbaka. Leksand har funnits i drygt 100 år och vi kommer att finnas här i 100 år till. Om några år är vi med och konkurrerar i SHL igen.

”Vi får en annan kostym”

Andreas Gärdsback och Leksand har nu en tuff vandring innan nästa säsong börjar. Hela organisationen kommer så klart att ses över med tanke på den nya verkligheten. Hur den sportsliga organisationen kommer att se ut vill han inte gå in på redan nu.

Men klart är att det kommer ske förändringar inom Leksands IF.

— Det är klart att det är ett slag, det är det för vilken klubb som helst. Man tar bort en tredjedel av omsättningen och det är klart att det är ett stort slag för vilken organisation som helst som gör ett sånt tapp.

Vad innebär det rent konkret?

— Konkret får vi en annan kostym att hålla oss med.

Leksand får ny verklighet i Hockeyallsvenskan

Dalaklubben har gjort sju raka säsonger i SHL. Nu väntar alltså en omstart i Hockeyallsvenskan. Något som inte är helt främmande för föreningen som har varit en jojo mellan den högsta och den andra serien under många år.

Efter HV71:s avgörande på sudden var det så klart många tårar i arenan.

— Det är klart att man är ledsen en sån här dag. Det känns jättetråkigt. Man vill vara med i högsta ligan. Nu är vi inte det nästa år men vi får se till att komma tillbaka, starkare.

Exakt hur Leksand kommer att lösa det vill han inte gå in på. Men målbilden är att man ska bygga långsiktigt, samtidigt som man kanske inte kommer att ha en toppbudget i Hockeyallsvenskan.

— Jag tycker att varje organisation och varje företag och klubb måste ha en sund och hållbar ekonomi. Det har vi påbörjat det arbetet, att vi har en ekonomi i balans. Då kanske man inte kan köpa de namnkunnigaste spelarna. Det säger inte att man har sämre spelare. Det ser man ju på isen i dag, när man jämför HV och Leksand. Men vi har ändå varit i samma play out-serie.

Någonting det har pratats mycket om är klubbens sign off-bonusar. Där nu alla kontrakt rivs och det är en del pengar som ska betalas ut. Exakt hur många miljoner det är vill han inte gå in på. Men medieuppgifter tyder på att det kan bli en riktig utmaning för klubben.

— Det kommer vi att klara av. Vi jobbar med planer för det, det kommer att lösa sig.