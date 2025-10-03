Ett Södertälje med högt ställda förväntningar har fått en knackig start i HockeyAllsvenskan.

Nu ger tidigare SSK-tränaren Leif ”Strumpan” Strömberg sin syn på lagets säsong.

— En trög start behöver inte betyda något farligt, jag har Södertälje som en av tre favoriter att gå upp till SHL, säger Strömberg.

Leif Strömberg ger sin syn på Södertäljes start i HockeyAllsvenskan. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Det går inte att komma ifrån att Södertälje är en av favoriterna att ta steget upp i SHL till kommande säsong. Inför kvällens möte med Oskarshamn ligger lager bara på en åttondeplats. Visserligen är det bara fem matcher spelade och det är vanskligt att redan nu bedöma SSK eller något annat lag i HockeyAllsvenskan, men är det egentligen befogat att ha höga förväntningar på Södertälje?

— Ja, det tycker jag absolut, säger den tidigare SSK-tränaren, Leif Strömberg, till hockeysverige.se och fortsätter:

— Att Södertälje gått ut och sagt att man ska vara topplag, med Emil Georgsson, gör klubben helt rätt i. Också att ”AJ” (Andreas Johansson) som coach har den approachen tycker jag definitivt är rätt.

Leif Strömberg om Södertäljes start: ”Kunde varit bättre”

Just nu ligger alltså Södertälje åtta och förlorade i senaste omgången mot Västerås efter straffar. Ett Västerås som inför den matchen låg sist med noll inspelade poäng.

— Inledningen kunde naturligtvis varit bättre. Jag har sett alla matcher fullt ut och SSK blev ganska passiva och backande mot ett Björklöven borta som fick skölja över dom. Ungefär som Södertälje fick göra mot ett passivt Västerås som backade av hela tiden.

— Sedan finns det olika sätt att attackera ett backande styrspel. I alla fall i min värld. Att man kan attackera mer i djupled. Nu menar jag inte bara att man dumpa utan har lite kortare påkopplingar in i zonen och så vidare.

— Det är inte någon drömstart. Nu har man ändå slagit Troja och Kalmar hemma. Där har man såklart pressen på sig att man måste vinna, men samtidigt ingår det. Jag vet också att ”Grossa” (Nicklas Grossmann), ”Freddan” (Andersson), ”AJ” och Emil vet att vill man vara där uppe får man press på sig. Det har dom säkert räknat in.

Patrik Zackrisson är ny lagkapten i Södertälje. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Svaret om målvakterna: ”Det där reds inte jag för”

Patrik Zackrisson, Jonas Ahnelöv, Carter Ashton, Niklas Arell, Måns Lindbäck… Södertälje har fyllt på med en hel del spelare med SHL-rutin.

— Klart att det är dom killarna som ska göra skillnad. Jag tycker att Ashton börjat bra och visat att han är en klasspelare. Det är ”Zacke” också.

— Nu har egentligen inte det här något direkt med just ”Zacke” att göra, men när jag var i Sportklubben hade jag ”Jugge Bemis” (Jörgen Bemström) som lagkapten under alla år. Han var fjärdelinecenter i Allsvenskan och samma sak i Elitserien, men han var alltid inne sista två bytena när vi skulle stänga dörren.

— Klart att dom du nämner kommer hjälpa laget och jag kan lova att dom inte kommer fly något ansvar.

Södertälje har valt att satsa ungt på målvaktssidan. Redan under inför förra säsongen plockade man in Oliver Håkanson som nu hunnit fylla 24 år. Till den här säsongen värvade man dessutom in 18-åriga Love Härenstam.

— Jag tycker att målvaktssidan är häftig och kul att man går med Love och Oliver. Nu har dessutom Love visat att han är en väldigt bra målvakt. Det där reds inte jag för.

— Jag hade Jhonas Enroth på min tid och han var då i samma ålder som Love är nu. Då hade vi ”Linkan” (Magnus Lindqvist) med stora skägget som stöttade honom.

— Nu är det annorlunda och Oliver har inte direkt något långt skägg (skratt) och är inte heller 36 år, men jag tycker målvaktssidan ser fin ut.

SSK har ett orutinerat målvaktspar med Love Härenstam och Oliver Håkanson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Andreas Johansson är tillbaka i SSK: ”Ställs krav”

Nygammal tränare i Södertälje den här säsongen är tidigare NHL-spelaren, Andreas Johansson.

— Andreas är en energifylld människa. Passionerad för ishockey. Han har drivet för det här och jag hoppas att han har tålamodet för allting kommer inte gå på räls.

— Jag gillar inte ordet process speciellt mycket. Har man 11, 14 eller 18 nya, det spelar ingen roll för när ligan kommer ska man leverera och prestera. Det är man helt på det klara med i SSK också.

— Backsidan ser väldigt stark ut. Nu har man Roope (Laavainen) skadad. Han var en av dom bästa backarna i HockeyAllsvenskan redan förra säsongen då han var i Mora. Det är en väldigt skicklig back.

— Om jag ska lägga mig i någonting så tycker jag att man blir lite passiv i mittzonen i spelet utan puck. När man tappar första pressen. Då ställer man sig och backar.

— Klart att får Ahnelöv, Arell, Albin (Carlsson), (Daniel) Norbe, (Filip) Windlert och dom här lite understöd i hemgångarna är det väldigt tuffa backar att möta. Men man måste ge varandra lite bättre understöd i omställningsspelet. Framför allt då i hemgångarna.

— Klart att Södertäljes tre grabbar i båset pratar om det. Blir man passiv och sittande samtidigt som i senaste matchen där Västerås kunde öppna upp kanten och börja skölja så tror jag inte det var vad SSK önskade.

Andreas Johansson är tillbaka som huvudtränare i Södertälje. Foto: Ronnie Rönnkvist

Är det Södertäljes tur den här säsongen att ta klivet upp till SHL?

— Jag har Södertälje som en av tre favoriter och är ganska säker på att dom kommer vara i semifinal.

— Sedan är det öppet och jag tycker inte att det finns en superklar favorit den här säsongen som när Brynäs, HV71 eller Djurgården varit nere. Djurgården hade sjunde avgörande i semi och avgjorde då i sudden mot Södertälje.

— Har man gått upp spelar det inte någon roll vilka fel du gjort för facit är ändå att du gjort rätt. En trög start behöver inte betyda något farligt. Vinner man idag mot Oskarshamn är man uppe i toppen igen. Mer än så skiljer det inte.

— Det ställs krav i Södertälje och det tycker jag är bra, avslutar Leif Strömberg.

Source: Södertälje SK @ Elite Prospects