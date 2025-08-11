Nykomlingens stora utmaning: ”Gäller att hitta guldkornen”

Förra veckan kom beskedet att Kungälv tilldelas elitlicens och flyttas upp i Hockeyettan.

Nu väntar bråda veckor för sportchefen Filip Torstensson att få ihop en slagkraftig trupp.

– Samtidigt tror jag att vi ska ha lite is i magen framöver och hålla dörrar öppna, säger han till Hockeysverige.se.

Kungälvs sportchef Filip Torstensson har en intensiv period framför sig.

Foto: Bildbyrån/Kungälv IK (Montage)

I slutet av juli stod det klart att både Alvesta och KB65 tvångsdegraderats till Hockeytvåan då klubbarna inte tilldelats elitlicens. Näst på tur för uppflyttning till Hockeyettan stod då Norrtälje och Kungälv, som båda tackade ja till spel i ligan. Förra veckan kom beskedet att bägge lagen tilldelas elitlicens och flyttas upp till Hockeyettan.

För Kungälvs sportchef Filip Torstensson kom frågan inte som någon överraskning.

– Redan innan kvalet började vi inom klubben diskutera Hockeyettan, utifrån om vi skulle vinna kvalet eller få frågan senare. Vi har haft på känn sedan efter kvalet, där vi kom tvåa, att frågan skulle komma. Sedan att det blev klart nu i veckan är givetvis lite otacksamt, men samtidigt har allt sin gång, säger Torstensson till hockeysverige.se.

Lämnar själv tränarbänken

Klivet upp i seriesystemet innebär att Torstensson får tänka om något i sitt planerade lagbygge, då flera spelare från den befintliga truppen hoppat av Hockeyettan-tåget.

– Hittills har vi haft sex bortfall från befintlig trupp. Det är något vi har räknat med. Människor är i olika skeden av sina liv med familjer, barn och en vardag som gör att man inte kan lägga den tid som behövs, säger han.

Själv har Torstensson valt att kliva av sin roll som tränare i klubben, som han kombinerat med att vara sportchef både på senior- och juniorsidan.

– Framför allt är det familjesituationen som gör att jag inte kan ligga ute på resande fot så mycket som krävs. Jag har en roll som omfattar både junior- och seniorverksamheten i föreningen, så att också vara tränare hade varit lite mastigt då jag samtidigt har ett civilt jobb vid sidan om som också ska fungera, säger han.

Tunn marknad: ”Gäller att hitta guldkornen”

Trots det väntar nu några minst sagt bråda veckor för sportchefen att få ihop en slagkraftig trupp till nästa säsong. Premiären spelas den 1 oktober mot Västervik.

– Marknaden är vad den är i det här skedet av sommaren. Det är nästintill fullproppat i de andra klubbarna. Det gäller att hitta guldkornen som kanske kommer från division 2 eller som spelat juniorhockey och vill göra en satsning i Hockeyettan. Samtidigt tror jag att vi ska ha lite is i magen framöver och hålla dörrar öppna. Vi ska inte stressa med något, utan det är ganska långt kvar till seriestart och säsongen är lång. Det hinner hända mycket i andra lag också, säger Torstensson som har fått behålla en kärna av spelare från förra säsongen i Hockeytvåan:

– Vi tycker att vi har en bra grupp från föregående säsong. Framför allt utanför isen så har vi många som har ett väldigt stort hjärta för föreningen. Jag tror att gruppdynamiken och hjärtat blir otroligt viktig den första säsongen.

Torstensson menar vidare att intresset från spelare att ansluta till klubben efter uppflyttningen varit stort.

– Intresset har varit bra både från spelare som varit i Hockeyettan tidigare, men även från killar som spelat juniorhockey eller spelat i Hockeytvåan som vill ta klivet. Sedan har vi hamnat i en lite speciell situation den här sommaren. Vi har praktiska utmaningar med boenden, jobb och bitarna runt omkring vilket är en skillnad från Hockeyettan. Men sportsligt har intresset varit stort för Kungälv, måste jag säga.

”Tråkig” målsättning: ”Måste också vara realistisk”

Trots att sportchefen är blott 29 år gammal har han varit med i klubben länge.

Torstensson har Kungälv som moderklubb och gjorde fyra säsonger i A-laget i Hockeytvåan innan han lade skridskorna på hyllan 2018. Sedan 2019 har han varit involverad i klubben i olika ledarpositioner och sedan säsongen 2023/24 är han sportchef i A-laget. Därför betyder det extra mycket för Torstensson att nu leda lagbygget inför klubbens återkomst till Hockeyettan, där man senast spelade 2013.

– Det är väldigt stort. Jag tror inte att polletten har trillat ned ännu med vad vi har åstadkommit. Jag minns när Kungälv gick upp sist (2006) och hur stor det var. Det är jättehäftigt och roligt att vara med om. Att ta klivet upp är en målsättning som vi som förening haft ett tag och vi kommer att ha en ny arena som står klar om två år ungefär, så planen var att vi skulle lyckas ta oss upp till att arenan skulle vara klar. Nu blev det lite tidigare och det är givetvis roligt, säger han.

Torstensson hoppas att uppflyttningen ska innebära ett lyft för hela föreningen.

– I förlängningen hoppas jag också att intresset för hockeyn i området ska växa, då vi har några större klubbar i Kungälv inom bandy och fotboll. Sedan finns det stora klubbar i Göteborgsområdet också, så klart. Vi hoppas att intresset för Kungälv och ishockey i Kungälv ska bli större. Sedan hoppas vi att det här ska gynna vår juniorverksamhet framöver också.

Först och främst handlar det emellertid om att säkra klubbens status som Hockeyettan-klubb även till säsongen 2026/27.

– Ska man vara helt realistisk så är målsättningen att komma topp-18, undvika kval och lösa den här säsongen. Det är en jättetråkig målsättning, men någonstans måste man också vara realistisk. Det är det vi får ha som ingångsvärde, säger han.