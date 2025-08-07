Kungälv och Norrtälje är nu officiellt klubbar i HockeyEttan.

Efter att ha gåtts igenom av licensnämnden har båda klubbarna godkänts som ersättare till KB65 och Alvesta.

”Det är med enorm stolthet och glädje vi kan meddela att Kungälvs IK nu fått beviljad elitlicens”, skriver Kungälv Hockey om beskedet.

Kungälv och Norrtälje är officiellt Ettan-klubbar. Montage av foto från Bildbyrån

KB65 i norra serien och Alvesta i södra serien fick lämna HockeyEttan på grund av licensskäl. För ett par veckor sedan blev det klart att Norrtälje IK och Kungälv Hockey hade tackat ja till platserna, efter att andra lag före i rangordningen tackat nej av olika skäl.

Men inte förrän i går kväll blev det sedan officiellt att de hade godkänts av licensnämnden.

”Det är med enorm stolthet och glädje vi kan meddela att Kungälvs IK nu fått beviljad elitlicens och därmed är klara för spel i HockeyEttan kommande säsong. Efter en stark säsong, hårt arbete från både spelare, ledare och organisation – och ett otroligt stöd från våra fans – är klivet upp till HockeyEttan nu verklighet.”, skriver Kungälv Hockey på sin hemsida.

”Ett viktigt ögonblick för hela Norrtälje”

Norrtälje IK skriver bland annat följande om beskedet på sin hemsida.

”Detta är inte bara en stor sportslig framgång för föreningen, utan också ett viktigt ögonblick för hela Norrtälje. För första gången kommer staden att få uppleva elithockey på hemmaplan – något vi är otroligt stolta över att kunna erbjuda våra supportrar, samarbetspartners, invånare och våra ungdomar”.

För två veckor sedan, när Norrtälje IK precis hade tackat ja till platsen, berättade sportchefen Jonatan Jonasson för Hockeysverige om vad det betyder för klubben. Detta i en längre intervju om humorprofilen som gjorde sig känd med humorklipp på sociala medier. Detta med kollegan Niclas Norlindh, som han passade på att pika.

– Min största dröm är att vi slå hans Frölunda och det lär nog inte hända närmaste åren. Men jag har alltid hånat honom och sagt att ”hockey, det är bara ett käppakrig”. Men jag har insett vilken jävla grym sport det är.

