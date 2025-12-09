I helgen talade Oskarshamns Kevin Karlsson ut för hockeysverige.se om sitt uppbrott från danska Odense Bulldogs. Nu slår sportchef Ole Nielsen tillbaka mot anklagelserna med klubbens egna version.

– Det har hänt flera saker sedan augusti, berättar Nielsen.

– Jag kan aldrig acceptera att någon ljuger om mig och min familj, uppger Karlsson.

Ole Nielsen, sportchef i Odense, samt Kevin Karlsson, nu i Oskarshamn. Foto: Bildbyrån och Odense (YouTube/skärmdump).

”Grunden till att de valde att bryta med mig är att jag missade tre matcher kring födseln av vår son, där en av matcherna var på förlossningsdagen”

När Kevin Karlsson nyligen talade ut om sitt utbrott i Odense Bulldogs, efter endast 14, matcher, var dessa några av orden som han yttrade för hockeysverige.se. Karlsson berättade att han och fästmön inte riktigt kunde njuta fullt ut kring förlossningsdagen, och att han fått höra att han var en dålig lagkamrat som svikit laget.

Nu, efter att Karlsson skrivit på för IK Oskarshamn, väljer den danska klubben att ge sin version.

– För det första är vi inte intresserade av att det ska bli något smutskastning. Det var därför vi inte gick in på några detaljer i pressmeddelandet. Vi var eniga om att det var avslutat där. Nu har Kevin sagt att det är på grund av de här tre matcherna, att han valde att inte spela. Det är inte korrekt, börjar sportchefen Ole Nilesen berätta för hockeysverige.se.

– Det har hänt flera saker sedan augusti, men jag kommer inte gå in på detaljer om det. Han nämner själv de här tre matcherna, och därför kommenterar jag gärna dem.

Missade nyckelmatchen i CHL: ”Erbjöd honom att flyga”

Nielsen väljer att börja med den första matchen Karlsson missade. Ett möte med Ingolstadt där laget fortfarande hade chans att gå vidare i Champions Hockey League.

– Då är det mer än tre veckor till det beräknade datumet för förlossningen. Men han vill inte resa med. Vi erbjöd honom att flyga ner samma dag och sedan flyga direkt tillbaka, med det ville han inte heller, samtidigt som vi andra skulle sitta i buss 13 timmar. Vi blev förstås förvånade, men vi kunde inte göra något åt ​​det. Det var Kevins beslut. Det är den första av de tre matcherna, säger sportchefen.

Nielsen fortsätter om den dagen då Karlsson menade att han inte ville lämna sitt nyfödda barn.

– Sedan har vi ligamatchen, dagen efter att de fått barn. De ville inte föda i Danmark så därför var de i Malmö. Vi ska spela i Köpenhamn och har ont om backar. Vi ringer och frågar om allt har gått bra och om han har möjlighet att åka över och spela, och sedan åka tillbaka direkt. Då skulle han vara borta i tre timmar. Han svarade nej, vilket är förståeligt när det var så tätt inpå, men vi ville fråga och han svarade nej, berättar han.

Match nummer tre som Karlsson inte kom till spel vid var sex dagar efter förlossningen.

– Vi ska spela sista matchen innan landslagsuppehållet, så efter den är det tio dagar ledigt. Då frågar han huvudtränaren, dagen innan, om han kan vara ledig för att det varit en jobbig vecka med ett nyfött barn. Vi svarar nej och att han ska spela eftersom det sedan är tio dagar ledigt. På matchdagen meddelar han sedan att han inte kan spela på grund av sjukdom. Det finns alltid två sidor av myntet, säger Nielsen.

”Han får det att låta som att vi är skurkar”

Kevin Karlsson menade att det han och familjen kände att det var lika bra att lämna efter hur de blivit bemötta, och pekade samtidigt på hur även lagkamraterna blivit chockade av det hela.

– Han har själv kommenterat det och nu vill jag berätta min historia. Jag har egentligen inget intresse av att det ska bli någon smutskastning i pressen, men som ni vet har vi andra svenskar här som har varit här i två, tre säsonger som Joakim Thelin och Niklas Lundström, och de trivs bra. Han får det att låta som att vi är skurkar eller en dålig klubb att vara i. Det tycker vi är orimligt, säger Nielsen.

Utöver dessa spelar även Arvid Bergström och Sebastian Fakt i klubben.

– Vi kommer att framstå som en klubb som behandlar spelarna dåligt, men det känner vi inte igen oss vid alls. Vi kom till beslutet att det var bäst att vi avslutade samarbetet, det var ingen bra match, avslutar sportchefen.

Karlsson: ”Kan aldrig acceptera att någon ljuger om min familj”

Kevin Karlsson nås av Ole Nielsens svar och uppger han för hockeysverige.se att han förvarnat klubben en månad innan CHL-matchen mot Ingolstadt. Detta då han inte kände sig bekväm med att lämna sin partner då han inte skulle hinna hem om barnet kom redan då. Några flyg fanns inte, enligt svensken.

– Jag skulle vilja lämna det här bakom mig, men det kan jag inte göra när Ole ljuger och förvrider sanningen, skriver han.

Svensken berättar även att han spelade match tre dagar efter födseln trots mindre än åtta timmar sömn på tre dagar.

– Jag bad om att vila mot Fredrikshavn (tredje matchen) eftersom jag var utmattad och min fru behövde mitt stöd. Min fru fick infektionssymptom dagen innan och vi ringde lagläkaren. På söndagsmorgonen blev det värre och de sa åt oss att åka till sjukhuset.

– Självklart finns det två sidor av en historia, men jag kan aldrig acceptera att någon ljuger om mig och min familj.

Source: Kevin Karlsson @ Elite Prospects