Johan Hedberg och Leksands IF har åkt ur SHL. Nu får föreningen börja om i Hockeyallsvenskan – och frågan är om tränaren blir kvar i klubben.

Johan Hedberg och Leksands IF går långt tillbaka i tiden.

Leksand räckte inte till i kvalet mot HV71. Det blev 4-0 i matcher efter att ha förlorat på overtime på hemmaplan sista matchen. Nu väntar ett nytt omtag för föreningen. Det har varit en tuff säsong för masarna som var bottentippade redan från början.

Trots en stark push i slutet av grundserien åker man nu ur efter kvalspelet.

— Det är en väldigt tom känsla. En känsla som ingen som har varit med om det här vet vad det är för någonting. Vi har ett helt gäng som sitter där i tårar och är helt bedrövade. Staben bedrövad. Vi vet vad alla härute känner och alla supportrar runtom i landet, vi känner samma som dem. Det är en tomhet och en extrem besvikelse, säger Johan Hedberg.

Leksand hade som sagt en stark period efter OS-uppehållet. De vann sju av åtta matcher innan man åkte till Skåne och förlorade två raka. När säsongen nu summeras gör den det med sex raka förluster.

— Vi har legat i botten hela säsongen och slagits med näbbar och klor. Ett lag ska ur och i det här fallet var det vi som drog det kortare strået. Det finns många anledningar till varför man hamnar där man gör. Till syvende och sist är det två lag som slåss om det. De fick in en puck mer än oss i var match. Det är svårt att säga vilken exakt sak som ligger bakom.

”Leksands IF ska göra saker rätt, från botten”

Tränaren är starkt förknippad med klubben. Johan Hedberg och Leksands IF har följt varandra i massvis med år och redan säsongen 92/93 gjorde han seniordebut i A-laget. Målvakten hade sedan en lång och framgångsrik NHL-karriär innan tränarbanan tog fart.

Inför den här säsongen tog han över som huvudtränare. Det i ett läge när klubben befann sig i en ekonomisk kris – och det slutar alltså med en degradering till Hockeyallsvenskan.

— Det är nog den överlägset största besvikelsen i min hockeykarriär.

Vad säger du om stödet från supportrarna och styrkan som finns i klubben?

— Det är det som är det fantastiska. Det är det som är Leksands IF. Oavsett vad som händer framöver ska Leksands IF göra saker rätt, från botten.

Johan Hedberg om framtiden i Leksands IF

Frågorna är nu många kring Leksands IF:s framtid. Jesper Ollas är tillförordnad sportchef och Johan Hedberg huvudtränare. Vem som kommer att ta över och vilken riktning klubben tar framöver återstår att se.

Klart är att 52-åringen inte är helt omöjlig för att stanna i klubben.

— Vi har revanschlust. Egentligen vill man spela nu igen, i dag. Det är nog inga problem med den biten. Det är stenar som behöver vändas, det är utvärderingar och saker ska landa. Vi ska se vad vi hade kunnat göra annorlunda, vad vi hade kunnat göra bättre. Det är många saker som vi bör göra bättre. Man hamnar inte i den här situationen utan att någonting har gått fel.