Stjärnans kärleksförklaring till ”Nubben”: ”Jag älskar honom”

Joey LaLeggia, 33, lämnar sin karriär bakom sig.

Under säsongen 2025/26 stod han för den bästa noteringen en Djurgårdsback någonsin nått upp i poängmässigt under en SHL-säsong.

I en exklusiv intervju med Hockeysverige.se berättar han nu om spelet bakom valet.

– Min fru frågade mig: Ska du verkligen lägga av?, säger han till Hockeysverige.se.



Vidare berättar han om nästa kapitel i livet, kärleken till HV71 och Kent ”Nubben” Norberg, Marcus Krügers ledarskap och delar med sig av sina bästa minnen av åren i Sverige.

Kent "Nubben" Norberg och Joey LaLeggia om den kanadensarens stora SHL-karriär.

Joey LaLeggia kom till Sverige under pandemiåret 2020. Det blev spel i Rögle, Timrå, HV71 och Djurgården i SHL och den offensivt skicklige backen har nästan alltid stuckit ut med sin produktion.

Därför sticker det ut att han efter 40 poäng i SHL med Djurgården (bäst någonsin av en back i SHL för stockholmsklubben), väljer att lägga av.

– Det känns bra, tycker jag. Det är något som jag och min fru bestämde, för ett litet tag sedan. Det var definitivt ett familjebaserat beslut. Vi har två söner nu och en fyller tre i juni. Vi fick vår andre son i november och det känns som att det är dags för dem att växa upp på hemmaplan. Vi ville ha stabilitet i det och det är den huvudsakliga anledningen.

Vill hjälpa andra spelare: ”Kan vara en bra resurs”

Det är ett beslut som har vuxit fram, erkänner han.

– Det är svårt att säga när tankarna började komma upp, men det var kanske någonstans i bakhuvudet redan förra sommaren. Att vi visste att vi skulle få vår andre son här borta och vi diskuterade vår framtid, jag och frun. Nu slutade det i att jag fick ett jobb inom agentbranschen och det är något jag alltid har velat göra efter karriären. Det är en chans jag inte kunde tacka nej till. Det gjorde det enklare att ta det beslutet.

Nu på måndag är tiden i Sverige och Europa slut, då han flyttar hem till Kanada.

– Jag känner mig så lyckligt lottad att jag fick fortsätta min karriär i Sverige och det kommer alltid vara en speciell plats på jorden för mig och min fru. Jag har spelat i fyra olika lag och har bra saker att säga om alla. Att min andra son föddes i Stockholm kommer man aldrig att glömma bort och vi kommer alltid ha våra kopplingar hit.

Den nyblivna spelaragenten var en spelare som kom till SHL efter ett halvdecennium i AHL. Han lyckades aldrig få sin NHL-debut. Nu vill han hjälpa dem i hans egen situation.

– Jag tror att jag på något sätt är en av tusentals och åter tusentals spelare som inte får den chans som man drömmer om i Nordamerika. Men i efterhand, när jag nu har avslutat min karriär, så känner jag mig väldigt lyckligt lottad att få komma hit och skapa en ny karriär för mig själv. Det är något som jag alltid kommer värdesätta och minnas. För framtida spelare i mina skor som funderar på att komma till Europa, kommer jag kunna vara en bra resurs. Jag kan hjälpa dem göra övergången, att komma över och förstå vilka möjligheter som finns här.

– Karriären tar inte slut bara för att man inte får chansen i NHL.

Hyllar ”Nubben” stort: ”Han är den bästa”

Att lyckas som nordamerikan i SHL är allt annat än givet. Joey LaLeggia reflekterar över omställningen.

– Det är en tuff liga och det är en annorlunda hockey. Det tar tid för vissa spelare att vänja sig och ibland behöver man den tiden. Jag var inte direkt en nyckelspelare när jag kom över till Rögle, jag var med av en utfyllnadsspelare. Jag spelade forward, jag spelade back men aldrig i special teams.

LaLeggia tog sina första steg i svensk hockey på skånsk is.

En person har betytt särskilt mycket för honom på vägen. Ingen mindre än Kent ”Nubben” Norberg.

– En av de största och viktigaste personerna i min Sverige-karriär är definitivt Kent Norberg. Han värvade mig till Timrå och gav mig chansen att visa vad jag går för i den här ligan. Efter att det gick lite sämre i Timrå och det gick som det gick, fick jag chansen av ”Nubben” att komma till HV71. Han värvade mig igen för att han visste vad jag kan göra. Jag har haft många ”GM:s” i min karriär, men det är svårt att säga att inte han är den bästa. Han var fantastisk mot mig. Vi kommer att vara vänner länge och jag tycker han förtjänar en stor hyllning för vad han har gjort för mig. Nu när jag sitter som pensionerade spelare och kan reflektera över det så är han en stor anledning till att jag hade en bra karriär här.

Kent fick annars mycket kritik för sin tid i HV71.

– Jag älskar Nubben och kommer alltid göra. Det är inte så många tränare eller sportchefer du kommer säga det om i din karriär. Han var en ärlig person och allt han lovade eller sa rakt ut blev sanning. Han var en nyckelperson i min karriär.

Kent ”Nubben” Norberg svarar.

– Joey och jag har alltid haft ett riktigt bra samarbete och Joey har alltid levererat när han spelat för mig! Sen är han jäkligt rolig som person, men är väl inte den spelare som lyft mest vikter i karriären som jag haft..

”Nubben” svarar på kärleksförklaringen.

LaLeggia minns HV71 med värme

LaLeggia kommer minnas tiden i HV71 med stor kärlek.

– Jag spelade för fyra lag och jag tyckte att jag trivdes bra i ligan var jag än spelade. Men nu när jag sitter här så känner jag att jag alltid kommer känna kärlek för HV71. Jag gillade verkligen mitt år här i Djurgården också och det var det perfekta sättet att avsluta min karriär. Men jag kommer alltid att älska HV71, och det är därför vi kom tillbaka efter året i Schweiz.

LaLeggia i HV71.

Från Timrå-tiden minns han tillbaka till den relation som växte sig rejält stark med Ty Rattie.

– Vi kommer att vara bästa vänner resten av livet, tror jag verkligen. Jeremy Boyce och Per Svensson är sådana spelare som har satt Timrå på kartan. Givetvis även Jonathan Dahlén. Det är så många man har träffat som man kommer ha med sig resten av livet.

Djurgården blev sista klubbadressen. Där blev han klubbens bäste poängplockande back genom alla tider i SHL med 40 poäng. Detta i en klubb som vunnit flest SM-guld av alla.

– Jag vill också ge ett stort tack till Niklas Wikegård och Marcus (Due Boje, assisterande sportchef) för att de verkligen ville ha mig i Djurgården.

– Det var helt otroligt att kliva in på isen på Hovet. Jag älskade att spela framför fansen och min son älskar att kolla på klipp på mina mål. Just att få höra publikjublet, det kan han lyssna på flera gånger om. Man känner alltid av passionen. Det är en väldigt speciell klubb med en väldigt speciell supporterbas. Att få avsluta min karriär här kändes precis rätt för mig. Jag är väldigt hedrad att få spela för en så stor klubb.

Djurgården blev sista stoppet på den långa hockeyresan.

Lyfter talangerna: ”Fantastiska”

Vidare hyllar han lagkaptenen Marcus Krüger, som burit laget trots en del skadeproblem.

– Att han med sin bakgrund och två Stanley Cup-titlar på sitt namn, dessutom ett par tre år i Zürich kommer tillbaka för att spela i Hockeyallsvenskan.. Det är ett bevis för hur hans karaktär är och hur han känner för klubben och staden. Han är något annat, på sättet han kom tillbaka och gjorde det han gjorde för att hjälpa laget tillbaka via tre raka finaler. Han gav aldrig upp.

– Det gör ont i mitt hjärta att få se honom gå igenom dessa skador. Jag vet inte hur hans framtid ser ut på isen, men han är en väldigt stor spelare.

Förutom Krüger har han också fått spela med tre förmodade framtida NHL-stjärnor, i form av Anton Frondell, Victor Eklund och Viggo Björck.

– De tre är speciella och kommer alla att få väldigt långa NHL-karriärer. Vi var några som var samlade för att se Anton (Frondell) spela sin första NHL-match i onsdags och göra sin första poäng och det var ganska speciellt. Uppenbarligen är de fantastiska hockeyspelare, och de är alla väldigt självsäkra på isen. När jag var en ung spelare kände jag att jag skulle överlåta pucken mycket till äldre veteraner.

– Om de här tre har yta är de inte rädda för att titta bort från dig och skjuta, vilket är en fantastisk egenskap att ha i hockey, eller hur?

– Ibland måste man ta kommandot själv och man måste göra sina egna beslut, alla tre har det i sig. De är alla fantastiska killar, de är alla väldigt hårt arbetande och Islanders har väldig tur som har Victor, Chicago har lika mycket tur som har Anton och de som draftar Viggo i sommar kommer också att bli väldigt nöjda med det draftvalet.

Viggo Björck, Victor Eklund och Anton Frondell, tre hyfsade hockeytalanger tycker Joey..

Orden om Björck: ”Väldigt lång kö..”

Du tänkte inte försöka representera Viggo nu som agent, då?

– Då får jag nog ställa mig i en väldigt lång kö, säger han och skrattar.

– Jag tror att han har det väldigt bra och jag hoppas på det bästa för alla av dem. Oavsett om vi jobbar ihop eller inte.

”Jag känner mig väldigt lyckligt lottad”

Nu har artisten och stjärnbacken Joey LaLeggia kommit till slutstationen på svensk mark som aktiv hockeyspelare ute på isen. Något som till och med frun har frågat om det verkligen kan stämma med tanke på hur bra det gick den föregående säsongen.

Han har haft en öppen dialog med Niklas Wikegård och menat att det är åt det här hållet som det är på väg att sluta. En förlängning var därför inte jättenära att ske.

– Min fru frågade mig flera gånger: Ska du verkligen lägga av? Då har jag bara tittat henne i ögonen och sagt att det handlar kanske inte om att vara säker på när det är rätt tid. Jag tycker att allting slutade på ett bra sätt.

– Jag känner mig väldigt lyckligt lottad att få avsluta med en så här bra säsong. Ofta i den här branschen får du veta när du borde lägga av, men jag fick sluta på mina egna termer. Det var väldigt viktigt för mig. jag vet inte hur jag hade tagit det om jag hade spelat vidare i många år med min kropp inte hade hängt med.

Minns tillbaka: ”Det var helt galet”

Han delar med sig av sina bästa minnen från svensk hockey. Det första var när han gick till final med Rögle.

– Det var ett roligt slutspelsminne, just att få gå hela vägen till final. Vi förlorade tyvärr i match fem, men det var speciellt.

Att få se Tim Erixon göra mål med sex sekunder kvar av andra matchen i play-out i Timrå mot Djurgården 2022 var också något utöver det vanliga.

– Det var helt galet.

Inte minst minns han tillbaka på när man var i strid om att undvika kvalplatsen med HV71 och Brynäs låg under.

– Det var i sista matchen mot Skellefteå och vi vann den matchen med 3–0, det var en fantastisk känsla på bänken och vi firade stort när vi ledde med 3–0. Vi fick sedan veta att vi klarade oss och det var rätt grymt.

”Något jag aldrig hört tidigare”

Från sista året med Djurgården minns han första matchen i klubben, då han gav Djurgården ledningen i premiären mot Skellefteå AIK, en match de sedan vann.

– Jag har klippet sparat på min telefon och det är ett sådant som min son alltid vill se. Bara det jublet från publiken var någonting jag aldrig hade hört tidigare.

Joey LaLeggia firar mål mot Skellefteå i SHL-premiären i september.

Nu är en hockeysaga till karriär över, för Joey LaLeggia väntar nu ett nytt kapitel. Timrå, Rögle, Djurgården och HV71 kan se tillbaka på en av de bästa offensiva importbackarna i ligans historia. Med 147 poäng varav hela 45 mål på 196 matcher har han bjudit på show.

