Efter många år i Väsby förbereder sig Jesper Kemi nu för en ny säsong med Vita Hästen. Där den tidigare väletablerade allsvenska klubben hoppas kunna utmana som nykomlingar i Hockeyettan.

– Vi vill vara med direkt och bråka, men man måste se nyktert på det, att det förmodligen kommer krävas tid för att växa in i det, säger tränaren till Hockeysverige.se.

Jesper Kemi och Vita Hästen hoppas kunna utmana direkt i Hockeyettan.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

HUDDINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Ikväll inleds Hockeyettan för Vita Hästens del. Det med hemmamatch mot Mariestad i Himmelstalundshallen. Ny tränare i klubben är Jesper Kemi. Han kommer närmast från många år i Väsby, men sin hockeyuppfostran fick 33-åringen i Kiruna.



— På min tid, när jag växte upp och spelade i pojklagen, fanns inte IFK utan hade då blivit Kiruna HC. Sammanslagningen mellan lagen där uppe skedde under mina sista pojklagsår och blev då Kiruna IF, berättar Jesper Kemi för hockeysverige.se då vi ses för en intervju utanför Björkängshallen i Huddinge.



Hur upplevde du hockeyintresset i Kiruna under din uppväxt?

— Jag reflekterade inte över det då, men det var hockey för dom flesta. Om man ser till min klass i grundskolan var det garanterat att 60-70 procent av killarna som spelade hockey.



Vilka hade du själv som förebilder och idoler där och då?

— Kiruna var rätt bra under mitten och slutet av 1990-tal. Då var förebilderna alla A-lagsspelarna så klart. Jag hängde där i hallen hela tiden och frågade om man kunde få klubbor och allt det där.

— Jag vet inte varför just han fastnade, men en idol jag hade var Igor Matushkin som spelade i Kiruna. Dessutom hade dom en finländsk målskytt, Jarkko Aaltonen, som jag gillade. En riktig målspruta med nummer 22.

— Det var Kiruna, Piteå, Boden-klass på Matushkin. Sedan lyckades han vara med om att slå ut Sverige i OS.

”Vi får se lite vart allt bär”

Jesper Kemi tycker att Kiruna idag gör ett bra jobb utifrån förutsättningarna.



— Kiruna gör det rätt bra. Det är dyra resor. Klubben lägger kopiösa mängder av pengar bara på att resa och hela den biten. Att sedan också få ett slagkraftigt lag…

— När jag spelade i Kiruna runt 2010 hade vi en stomme med rätt bra Kirunakillar, Andreas Nyberg, (Joel) Törmä och Fredriksson bröderna (Joakim, Joel). Vi spelade ändå playoff och var då här nere för att spela playoff tre mot Huddinge.

— Då var det ändå på en hyfsad nivå, men sedan har det varit några år med lite sämre resultat. Jag vill tro och har hört från brorsan (Philip Kemi) att Kiruna har något bra på gång. Jag tror att Nico (Surenkin, tränare) gör ett bra jobb där.

— Jag har coachat mot Kiruna två gånger på bortaplan. Det var en lite speciell känsla att vara i Lombiahallen och stå i andra båset. Vi lyckades ändå vinna så det kändes bra ändå, säger Jesper Kemi med ett leende.

Det kommer återigen att spelas allsvensk hockey i Himmelstalundshallen. Arkivbild: Bildbyrån

Kan du se dig själv som tränare för Kiruna någon gång i framtiden?

— Ja, varför inte. Just nu har vi små barn som bor här och är uppväxta i Stockholm. Vi får se lite vart allt bär.

— Jag och familjen bor kvar i Väsby, men har även lägenhet i Norrköping så det blir lite pendlande. Vi vill inte bryta upp för barnen, men vi får se efter vi sett var allt landat.

Jesper Kemi om turbulensen i Väsby: ”Motivationen var helt slut”

Inför 2022/23 valde Jesper Kemi att kliva in som assisterande tränare åt Jussi Salo.



— Jag slutade då vi åkte ur Hockeyallsvenskan. Motivationen var helt slut. Då hade vi kämpat och kämpat i ettan, blivit bättre och bättre för att sedan ta oss upp. Ni vi åkte ur hade jag ingen motivation att köra vidare. Det var sorg på riktigt och under några veckor nästan samma känsla som någon dött. Det var hemskt och jag höll upp hela året efter.

— Jag saknade ändå hockeyn på något sätt, men inte så att jag ville spela. Jag satt och kollade Hockeyettan, Hockeyallsvenskan och SHL. När man göra det hela tiden blir det till slut inte så kul.

— Dels fick jag ändå tillbaka suget och började tänka om jag kanske skulle coacha. Då blev allt utifrån en slump. Jag hade inte pratat så mycket med Tom (Tärnström), men han hörde av sig och ville ha in en assisterande. Sedan träffade jag Jussi några gånger. Vi pratade ihop oss och det kändes spännande. Jag har inte ångrat mig.



Hur upplevde du förra säsongen med Väsby med tanke på turbulensen som var kring klubben, kunde du stänga av bruset?

— Ja, så gott det gick. Klart att det påverkade verksamheten, att det inte blev lugn och ro.

— Sedan tycker jag att vi försökte skärma av det så gott det gick. Klart att det på något sätt påverkade resultatet i slutändan, tyvärr. Det var ändå en rolig säsong och jag tycker att vi spelade en rolig hockey långa stunder.

— Lite synd och otur att vi på slutet hade fem man borta. Många bärande spelare vid avgörandet mot Sundsvall som dessutom hade ett bra lag. Vi hade slagit ”Hudik” i serien och det kändes som att vi hade något bra på gång.

Tom Tärnström tog med Jesper Kemi till Vita Hästen. Foto: Skärmdump

Efter säsongen valde sportchefen i Väsby, Tom Tärnström, lämna jobbet för att ta sig an Vita Hästen. Som tränare valde han att plocka in vännen Jesper Kemi.



— Jag kände att jag var klar med Väsby. Vi förde lite diskussioner om en förlängning, men det var läge att hitta på något nytt.

— Tom tog kontakt, men då kändes det långt borta med Norrköping. Det var mycket som skulle klaffa för att jag skulle hoppa på det. Jag åkte ändå ner för att träffa Tom, klubbdirektören och personal runtomkring. Vi träffades några gånger och var en ganska lång process där dom hade några olika kandidater.

— Till slut gick det ihop så pass mycket att det kändes som att den här chansen kunde jag inte missa att ta.

”Annars kan man ju lägga ner”

Taskig ekonomi och nykomling i Hockeyettan, kände du inga risker med att hoppa på jobbet?

— Klart att Vita Hästen har en liten ryggsäck, men vi har gjort en omstart och det känns väldigt positivt. Jag tror mycket på deras vision och plan.

— Det finns ett grundfundament i Norrköping med hockeyn. Ett grundintresse som gjorde att jag blev taggad då jag fick frågan.



Nu har du kanske inte hunnit vara ute på stan i Norrköping speciellt mycket, men finns det här genuina hockeyintresset fortfarande?

— Som du säger har jag inte rört mig så mycket ute på stan, men vi får väl se om det går dåligt. Då lär jag märka det, skrattar Jesper Kemi och fortsätter:

— Vi har haft några träningsmatcher och då har det varit runt 700 personer på läktarna. Då har det inte heller varit gratis utan har varit en entrépeng. När jag är på hallen är det mycket folk som vill snacka, så det finns ett intresse som jag tror är unikt på den här nivån. Jag tror egentligen det bara är ett fåtal klubbar som kan mäta sig med det, så förutsättningarna finns.



Vad är en realistisk målsättning för nykomlingen, Vita Hästen?

— Det är svårt att ha något annat mål än att vinna. Annars kan man ju lägga ner. Något vi pratat om organisationsmässigt och jag tror på är att vi ska bygga hållbart och över tid. Det är inte att vi ska satsa 100 procent och allt på att vi ska gå upp.

— Nu vill vi bygga det här på rätt sätt. Man måste ha respekt för att Hockeyettan är en väldigt tuff liga. Det är ett lag av 40 som går upp. Då har vi bland andra Hudiksvall som snubblat på målsnöret många år, men ändå betalar jättebra pengar och satsar på att gå upp. Karlskrona… Många lag satsar hårt på att gå upp.

— Vi måste ha fötterna på jorden och förstå att det kan ta tid. Då gäller det att bygga på rätt sätt och ha tålamod. Vi vill vara med direkt och bråka, men man måste se nyktert på det, att det förmodligen kommer krävas tid för att växa in i det.