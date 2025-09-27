I fjol fick Jacob Peterson det varken att lyfta i Rögle eller Frölunda efter hemkomsten till SHL.

Men nu har stjärnan börjat på topp och fått en succéstart på den nya säsongen.

– Jag tycker att hockeyn vi spelar passar mig väldigt bra, säger Peterson till hockeysverige.se.

Jacob Peterson har börjat klart bättre i år än vad han gjorde i fjol. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha åkt på säsongens första förlust senast mot Färjestad var Frölunda tillbaka på vinnarspåret under lördagen.

Det blev 2-1 till göteborgarna borta mot HV71 och en av målskyttarna i vinsten var Jacob Peterson.

– Det är en stark vinst av oss. Jag tycker att vi jobbar oss till det här. Vi har mycket ”PK” och det är lite ryckigt spel och därför är det starkt av oss som lag att vinna en sådan här match. Det är tre sköna poäng, säger centern till hockeysverige.se efter matchen.

Ni visar att ni kan vinna på lite olika sätt också, det behöver inte bli 11-2 utan ni kan även stänga igen defensivt och vinna på det. Är det en styrka i sig att kunna vinna på flera sätt?

– Det tycker jag verkligen. Det är starkt att vi kan studsa tillbaka från förra matchen där vi förlorade och inte spelade riktigt som vi ville. Detta var en riktig krigarseger där ”PK” gör det bra och ”Lasse” (Johansson) gör det bra. Det är väldigt skönt att få tre poäng med oss hem med tanke på hur matchen såg ut.

Målskytt – men borde Jacob Peterson ha haft ett mål till?

Det var Jacob Peterson som inledde målskyttet i den första perioden. Efter slarv av HV71 i egen zon kunde Noah Dower Nilsson snappa upp pucken och spela fram till Peterson som rakade in pucken bakom Frederik Dichow i HV-kassen.

– Det var bra jobb av kedjan. Vi forecheckar bra och får fast dem. ”Dower” vinner pucken på ett bra sätt och lirar upp till mig. Jag försökte bara få iväg skottet så fort jag kunde. Den gick in och det var skönt, men det var tack vare ett bra jobb av kedjan.

Jacob Peterson hade också en till puck i nät men det målet blåstes av för offside.

Det kändes som ett gränsfall, hur ser du på situationen?

– Jag hinner inte se om det är offside eller inte, men känslan jag hade var att det inte var offside. Men jag låter det vara osagt, jag har inte kollat på det efteråt heller. Det var en svår situation och jag har inte riktigt svaret på om det var offside eller inte. Men det hade varit härligt med ett mål till.

Jacob Peterson fick i alla fall fira ett mål i segern mot HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Succéstarten i Frölunda: ”Det passar mig väldigt bra”

Jacob Peterson har fått en stark start på säsongen i Frölunda. På sex matcher har han gjort 3+3 och snittar alltså en poäng per match. Endast Erik Thorell har gjort fler poäng i Frölunda och ingen annan i laget har gjort fler mål än Peterson.

– Jag tycker att vi som lag har startat väldigt bra och det hjälper mycket. Vi alla kuggar i och vet vad vi ska göra. Vi har funkat bra i kedjan också, nu var Jere (Innala) borta men då kom ”Dower” in och gjorde ett jättebra jobb där. Jag tycker att vi har satt grunderna och då är det enklare att spela för mig också. Det är bara att fortsätta så framöver nu.

Förra säsongen vände Jacob Peterson hem till SHL efter flera år i Nordamerika. Men han hade det tufft i Rögle och fick lämna efter att blott ha gjort 6+2 på 32 matcher. Han skrev sedan på för Frölunda där han avslutade säsongen med 3+5 på 19 matcher. Nu har Peterson alltså redan gjort 3+3 på sex matcher.

Vad har varit annorlunda hittills i år?

– Eftersom att vi som lag har startat väldigt bra är det också enkelt som individ att prestera. Jag tror att det har varit den största anledningen, att vi som lag har startat bra. Det är klart att det alltid är skönt att få en bra start, men det är många matcher kvar så jag ska fortsätta jobba hårt.

Tycker du att hockeyn som ni spelar under Robert Ohlsson passar dig och ditt spel bättre än hur ni spelat tidigare?

– Ja, det tycker jag verkligen. Vi spelar med fart och som center får jag komma ner djupt i zonen och ”skatea” upp med pucken. Jag tycker att det passar mig och min spelstil att få åka mycket med pucken. Jag tycker att hockeyn vi spelar passar mig väldigt bra, avslutar Jacob Peterson.

