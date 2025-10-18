Isak Posch är doldissvensken som gör karriär i Nordamerika. För hockeysverige.se berättar ex-leksingen om sina fem år i USA, den första nollan i AHL – och drömmen om en NHL-debut.

– Jag har ingen brådska dit, men det skulle såklart vara ärofyllt om jag fick chansen, säger han till hockeysverige.se.

Isak Posch flyttades upp till Colorados farmarlag, Eagels, till den här säsongen. Han har inlett med två raka vinster i AHL. I den senaste matchen mot Calgary Wranglers blev han stor matchvinnare då han dessutom höll nollan.



Han är nu inne på sin femte säsong i USA efter det att han lämnade Leksand 2021.



– Eftersom jag hade ett commitment till St. Cloud var det målet. När jag flyttade över hade jag inte så mycket koll på allting i USA, berättar Isak Posch som alltså inledde med spel i USHL för Sioux Falls.

– Jag hade en bild av att USHL skulle vara ungefär superelit hemma i Sverige. Att det skulle vara samma nivå. Jag märkte direkt redan första säsongen att det blev mycket tuffare än jag hade förväntat mig.

– När jag nu kan reflektera tillbaka på allting är jag otroligt glad att jag fick den säsongen med så pass mycket motgångar på isen. Det gjorde att jag under sommaren kunde reflektera och växa som både människa och målvakt.

— Säsongen efter ville jag komma tillbaka och visa att jag hade lärt mig och blivit bättre. Då ville dom att jag skulle gå i en annan riktning och det blev i stället NAHL (Minnesota Wilderness), vilket jag också väldigt tacksam över. Den ligan är lite mer vänlig då det kommer till struktur och sådana saker som gör att det blir lite lättare för dig att spela juniorhockey här i USA.

– USHL är kanske lite mer offensivt lagd med såklart många skickliga spelare. Det byggde såklart på bra inför för college.



Vad har du utvecklat mest som målvakt under din tid i USA?

– Framför allt det mentala. Jag spelar betydligt fler matcher här borta, vilket gör att det blir en ganska stor omställning. Du behöver lära dig att ta hand om kroppen för att alltid vara redo att spela samtidigt som träningarna här är en tuff belastning.

– I spelet, just att det är en så mycket rakare hockey här borta med den mindre rinken här borta, blir du utmanad på ett helt annat sätt. I Sverige är det inte så jättemycket målchanser. Mycket skott från utsidan kontra här då det är mer målchanser än skott utifrån.

– Det här gör att man måste vara väldigt mån om att ha koll på vart spelat är. Läsa det väl. Sedan är returkontrollen något som har blivit bättre och bättre för varje år. Det gör att jag har lättare att jobba på andra och tredjepuckar på ett annat sätt.

Isak Posch under sin tid på college.

Isak Posch: ”Dörren har öppnats för mig”

Hur ser du på din personliga inledning av den här säsongen?

– Som målvakt vill du alltid spela och vinna. Såklart att jag är i en speciell situation nu när en av målvakterna i NHL är borta och Trent Miner, som är min tilltänkta målvaktskollega, är där uppe som back-up.

– Då har verkligen dörren öppnats för mig att få en lite snabbare start in i proffshockeyn. Vilket jag bara ser som något bra så jag kan känna att jag kan hitta en bra nivå direkt och trygghet i det jag gör. Över tid är det en uppbyggnadsfas för att bli bättre och bättre, tryggare och tryggare.

– Det är såklart väldigt kul att få starta med två vinster. I första matchen var det skönt att få en vinst mer än själva prestationen. Den var godkänd, men inte på den nivån jag känner att jag vill vara på. Då var det kul att få studsa tillbaka andra natten och ha en avgörande roll i vinsten tillsammans med ett fantastiskt lag framför mig.



Att så här tidigt på säsongen i en ny och tuffare liga hålla nollan måste ändå betyda en del?

– Verkligen. Som målvakt baseras prestationen både på om du vinner eller förlorar, men också hur du spelar spelet där ute. Att kombinera en vinst med en nolla är det bästa du kan göra som målvakt.

– Det var verkligen en rolig bedrift, men samtidigt vet jag att det är en lång säsong och varje match lika viktig. Så länge du vinner ser man det som lyckat både som lag och målvakt.



Med tanke på skadesituationen i Avalanche, har du varit uppe någonting där uppe och tränat?

– Nej. Det har varit klassiskt att man startar med en rookiecamp och sedan maincamp.

– Under maincamp fick jag i alla fall spela en match med det laget. Jag fick ändå dela isen med (Nathan) MacKinnon, Cale Maker, (Gabriel) Landeskog, Devon Toews, (Valeri) Nichushkin och alla andra fantastiska spelare i AHL laget såklart.



Hur mycket kontakt har du haft med Gabriel Landeskog?

– Lite från och till när jag var på campen. En otrolig person. När man har träffat Landeskog i verkligheten och fått vara runtomkring honom förstår man verkligen varför han har ett C på bröstet.

– Han är verkligen en ledare ut i fingerspetsarna och som får alla att känna sig lika viktiga och sedda. Jag är ortligt imponerad och beundrande av den person och hockeyspelare han är.

– Samtidigt också av den resa han gjort senaste tre åren och då han kommit tillbaka efter den skadan, vilket har varit tufft, har han gjort fantastiskt. En otrolig förebild för många unga hemma i Sverige. Den ultimata ledaren i mina ögon.

Isak Posch i Leksandströja.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Drömmen om NHL: ”Ser det som ett långt lopp”

Hur tänker du kring att kanske få chansen i NHL redan den här säsongen?

– Det är något jag alltid drömt om sedan barnsben. Jag vet att det är ytterligare ett steg att ta från där jag spelar just nu.

– Jag har ingen brådska dit, men det skulle såklart vara ärofyllt om jag fick chansen. Jag ser det som ett långt lopp där jag ska utvecklas och bygga den här tryggheten så när man väl får chansen är redo att ta den på rätt sätt.

– Förhoppningsvis bli mer stadgad på den här nivån och om några år mer etablerad. Att bli en riktigt NHL-målvakt är såklart målet. Det är bara att fortsätta bygga vidare, vara den jag är, vara den personen som tagit mig hit där jag är idag och jag har en väldig tro på mig själv. Jag kommer såklart jobba hår för att nå dit.



Är målbilden den här säsongen bara att utvecklas i AHL eller finns spel i NHL redan nu i bakhuvudet?

– Man ska aldrig säga att man inte vill spela i NHL. Den realistiska målbilden är såklart att försöka etablera mig i AHL den här säsongen. Försöka utmana Trent Miner om att få så mycket speltid som möjligt och hjälpa laget i AHL att vinna så mycket matcher som möjligt så vi förhoppningsvis kan åstadkomma något stort och bra i slutet av säsongen.

– Skulle det bli NHL-matcher där till då skulle njuta av stunden att få den äran och chansen. Såklart också då försöka prestera så bra möjligt. Och med tiden etablera mig på den nivån, avslutar Isak Posch.

Source: Isak Posch @ Elite Prospects