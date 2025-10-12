Isak Posch har inlett säsongen i AHL med två raka vinster.

I natt höll 23-åringen också sin första nolla för Colorado Eagles.

– Det betyder mycket för mig, säger Posch efteråt.

Isak Posch fick jubla för första AHL-nollan i natt. Foto: Colorado Eagles & Daniel Eriksson/Bildbyrån

Tidigare i år skrev Isak Posch ett NHL-kontrakt med Colorado Avalanche efter ett par starka säsonger i collegeligan NCAA. Han fick sedan också debutera i AHL men hade en tung första match i farmarligan. Posch släppte in sex mål på 38 skott i en match som Colorado Eagles förlorade med 7-4 mot Tucson Roadrunners.

Den här säsongen har 23-åringen däremot fått en klart bättre start på säsongen. I premiären räddade han 13 av 17 skott när Eagles vann med 7-4 mot Calgary Wranglers. Under natten mellan lördag och söndag möttes lagen igen och då blev det ännu en vinst för Colorado. Isak Posch höll sin första nolla i AHL genom att rädda alla 18 skott som han fick på sig när Eagles vann med 1-0 mot Wranglers under natten.

– Det betyder mycket för mig. Jag har ett väldigt bra lag framför mig först och främst. I går gjorde vi mycket mål men i dag var det lite tajtare. Sedan har vi också de bästa fansen i ligan, det är kul att spela här hemma, säger Posch i en intervju på isen efter matchens slut.

Isak Posch revansch – håller första AHL-nollan

I sin tredje match i AHL kom alltså första nollan för Isak Posch. Ett starkt besked av svensken efter två lite sämre statistiska prestationer för att inleda sin proffskarriär i Nordamerika.

– Jag har lärt mig mycket från gårdagens första match. Proffshockeyn är lite annorlunda jämfört med vad jag varit van vid. Jag fick anpassa mig lite till idag och det gick bra. Det gäller bara att fortsätta jobba och förhoppningsvis kan det leda till fler segrar, säger han.

Isak Posch är från Umeå och spelade i IF Björklöven som ungdomsspelare innan han flyttade ner till Leksand. Han gjorde tre säsonger i Leksands juniorverksamhet och satt bland annat på bänken i flera SHL-matcher under säsongen 2020/21, dock utan att få speltid. 2021 lämnade han Sverige och flyttade till USA. Det blev två år i juniorligorna USHL och NAHL innan han tog steget till collegehockeyn för spel hos St. Cloud State University. I våras fick han sedan ett NHL-avtal med Colorado Avalanche och spelar nu i AHL under årets säsong.

Source: Isak Posch @ Elite Prospects

Isak Posch var inte den enda svenska målvakten att stå för en stark insats i AHL under natten. Även Dennis Hildeby storspelade för Toronto Marlies. Han räddade 32 av 33 skott i en 4-1-vinst mot Rochester Americans. Av de fyra svenska burväktarna som spelade i AHL i natt var det däremot endast Hildeby och Posch som fick vinna. Marcus Högberg släppte in tre mål på 23 skott när Bridgeport Islanders förlorade med 3-2 mot Providence Bruins. Samtidigt släppte Jesper Vikman in fyra mål på 36 skott då Henderson Silver Knights förlorade med 4-2 mot regerande Calder Cup-mästarna Abbotsford Canucks.

Flera svenska utespelare utmärkte sig däremot under natten. Filip Bystedt var utslagsgivande för San Jose Barracuda med 1+1 i en 7-6-seger mot San Diego Gulls. Tidigare Brynässtjärnan Victor Söderström stod också för en stark debut i Providence Bruins och noterades för två assist i 3-2-vinsten. Emil Andrae stod också för 0+2 när Lehigh Valley Phantoms besegrade Belleville Senators med 5-2.

Övriga svenska målskyttar i natt var Ludvig Jansson, Otto Stenberg och Felix Unger Sörum. Jansson och Stenberg mötte varandra där båda blev målskyttar men Janssons Charlotte Checkers drog det längsta strået i 4-3-vinsten mot Springfield Thunderbirds. Unger Sörum å sin sida gjorde ett av målen när Chicago Wolves vann med 4-1 mot Iowa Wild.