Brynäs defensiv har kritiserats under säsongsinledningen. Enligt backarna Christian Djoos och Axel Andersson är laget dock nu på rätt väg.

– Det har inte varit tillräckligt bra hittills, säger Djoos.

– Vi vet att vi inte vinner. Men vi känner att vi gör en bra prestation, säger Andersson.

Christian Djoos och Axel Andersson har fått en tuff säsongsinledning med Brynäs

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under gårdagen åkte Brynäs på sin tredje raka förlust. Gävlelaget har bara vunnit två av sina sju matcher under säsongsinledningen. Klubben, som inför säsongen var topptippade, ligger nu på en tolfte plats.

Bortsett från tabellplaceringen och skräcksiffrorna i boxplay gjorde Brynäs en starkare match mot Frölunda. Efter två tuffa bortamatcher i Malmö och Ängelholm fick Brynäs ordning på sitt spel i fem mot fem.

– Vi tycker att vi gör en riktigt bra match samtidigt som det är ett bra lag här i Göteborg. Vi har två mål i boxplay igen, vi har lite att jobba med absolut. Sen handlar det om att vinna. Vi behöver poäng nu, säger Brynäs Christian Djoos till hockeysverige.se efter gårdagens förlust.

”Inte varit tillräckligt bra”

Att Brynäs gör en stark prestation framkommer även i statistiken. Frölunda hade enbart 36 skottförsök, samtidigt som Brynäs hade hela 85. Skotten på mål landade på 19-35 i bortalagets favör. Trots spelövertaget kunde Brynäs inte få hål på Frölundas Lasse Johansson.

Brynäs förlorade matchen i special teams, där Frölunda gjorde två mål på sina tre powerplay. Ändå ser Djoos matchen som ett steg i rätt riktning. Brynäsfostrade backen menar att laget tar med sig spelet i fem mot fem samtidigt som de ska jobba på boxplay. Utöver problem i Boxplay har det hackat i lagets defensiv. Inför matchen mot Frölunda hade Brynäs släppt in flest mål i SHL. Nu är det enbart Djurgården som släppt in fler mål.

– Det har inte varit tillräckligt bra hittills. Vi får gå igenom matchen och titta på vad vi kan förbättra och sedan göra oss redo för nästa, säger Djoos.

Är det framför allt defensiven ni vill jobba på?

– Ja, men det får bli lite så. Jag tror dock att det är mer överlag. Vi gör bra saker också, men över 60 minuter så förlorade vi matchen.

Börjar hitta rätt: “Gör en bra prestation”

Det har uppkommit frågetecken kring Brynäs backsida under säsongsinledningen. Förra säsongen hade Brynäs en av ligans bästa defensiv. Däremot har Brynäs ett nytt lag där många starka backar som exempelvis Charles-Édouard D’Astous och Victor Söderström lämnade.

Djoos känner dock ingen oro trots den hackiga säsongsinledningen och ser optimistiskt kring framtiden. Något som backkollega Axel Andersson håller med om. Andersson ser positivt på Brynäs prestation under gårdagens match och menar att det kommer att vända.

– Vi vet att vi inte vinner. Men det vi får ta med oss är att vi känner att vi gör en bra prestation, speciellt i fem mot fem, säger Andersson.

Känner du att ni har fått defensiven att stämma bättre nu?

– Ja, precis. Det är väl det vi får ta med oss vidare idag. Vi jobbar hårt. Clara gör ju också en väldigt bra match men vi är lite hårdare framför mål och hjälper målvakten. Så det får man ta med sig.

Brynäs målvaktspar, Damian Clara och Collin Delia, har också fått kritik under säsongsinledningen. Däremot var det lagets defensiva spel som gjorde det svårt för målvakterna att stänga igen. Enligt Andersson och Djoos börjar det nu stämma dock.

“Tur att det är en match på torsdag”

Andersson förklarar att Brynäs varit mer noggrant i sin defensiv och kunnat hjälpa sina målvakter. Efter en bortaturné i Skåne och Göteborg vänder Brynäs nu hem till Gävle. Trots tre raka förluster känner både Djoos och Andersson att det är en bra känsla i laget inför de kommande matcherna.

– Vi hade velat ha haft mer poäng med oss hem. Men det är bra att det vänder och är en match hemma på torsdag igen, säger Djoos.

Andersson förtydligar att det inte förekommer någon oro i laget.

– Nej, som professionell ishockeyspelare är det ingen oro. Det är bara att ta med sig som en lärdom men inte allt över det. Det är tur att det är en match på torsdag, så ser vi till att vinna då, säger Andersson avslutande.

På torsdag kommer Brynäs få besök av ett revanschsuget Timrå som förlorat två matcher i rad. Det kommer bli en tuff match då Timrå inlett säsongen starkt och hade fyra raka segrar innan sina förluster. För Brynäs gäller det att hitta vägar att vinna matcher och börja få med sig lite poäng. Gävleklubben riskerar annars att hamna på en kvalplats där både HV71 och Linköping ligger med endast två poäng mindre.