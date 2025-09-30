Brynäs avslutade sin bortaturné i Göteborg med en tredje raka förlust. Trots ett spelövertag i fem mot fem var det återigen lagets boxplay som inte kunde hålla emot.

– Vi försöker bli mer rejäla, men det känns som att det har studsat jävligt mycket emot oss, säger Axel Andersson till hockeysverige.se.

Brynäs Axel Andersson och Niklas Gällstedt. Foto: Bildbyrån (montage).

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under tisdagskvällen gästade Brynäs Frölunda för att göra sin tredje raka bortamatch. Gävle-laget som inför säsongen var topptippade hade endast vunnit två av sina sex matcher och kom till spel med två raka förluster.

Efter drygt 15 jämna minuter i den första perioden kunde Frölunda ta ledningen i powerplay genom ett skott från Max Lindholm. I den andra perioden gjorde 28-åringen sedan även 2-0-målet när Frölunda hade sitt andra powerplay i matchen. Lindholm avlossade ett skott från samma position som matchens första och satte sitt tredje mål för säsongen.

– Det är något jag gör mycket på träningarna, jag och Jere står där och skjuter, så det är klart det är något jag gnuggat på mycket. Den situationen hamnar jag i ofta så att jag det gäller att sikta in sig och träffa bredvid Max som skymde, berättar Lindholm för hockeysverige.se.

Frölunda utökade sin ledning med 40 sekunder kvar av den andra perioden genom Arttu Ruotsalainen. Uppförsbacken visade sig sedan vara för stor för Brynäs som hade ett spelövertag i fem mot fem. Det kom en reducering av Greg Scott i den tredje perioden vilken även fastställde det slutliga resultatet 3-1.

– Det är topplagsbeteende! Vi vann ett guld i Skellefteå på nästan samma sätt. Vi var bra på att hålla igen och var grymma i special teams. Är man bra där så vinner man sådana här matcher, säger Lindholm.

Lindholm menar att det var en svagare insats från Frölunda. Brynäs vann skottstatistiken med 35-19. Däremot är forwarden väldigt nöjd med lagets powerplay och boxplay, samt Lasse Johanssons målvaktsspel. Enligt Lindholm var det dessa tre punkter som såg till att Frölunda kunde ta en ytterligare seger.

Brynäs mardrömsstatistik: “Tappar det i boxplay”

Brynäs fortsätter ha problem i boxplay. Inför matchen hade gävleklubben sämst boxplay-procent i ligan med 42,11. Under kvällens match släppte Brynäs in två mål på de tre tillfällena som laget spelade med en man mindre på banan.

Nu ligger Brynäs på 40,91 i boxplayprocent och fortsätter vara sämst i SHL i den spelformen.

– Vi blir oerhört straffade på de mål vi släpper in. Det är två i boxen, jag vet det. Det andra ska vi egentligen blocka bort. Första går in på första stolpen, där kan vi nog få en klubba på det skottet. Men jag är jättenöjd med hur killarna har genomfört matchen i spel fem mot fem, säger Brynästränaren Niklas Gällstedt.

Är det något konkret du tycker ni behöver bli bättre på i boxplay?

– Som jag sa, det andra målet går på bortre så den ska vi egentligen blocka. Däremot måste vi ut med en klubba lite hårdare på skytten.

Backen Axel Andersson håller med sin tränare. 25-åringen menar att Brynäs gör en bra prestation i spelet med lika många spelare på isen. Andersson berättar att det är det laget vill ta med sig till de kommande matcherna. Boxplay

– Vi tränar på boxplay och försöker bli mer rejäla, men det känns som att det har studsat jävligt mycket emot oss. Hade jag haft lösningen så hade vi gjort det, så jag vet inte, säger Andersson.

Gällstedt menade att ni behöver sätta lite fler klubbor mot skytten. Är det något annat ni behöver jobba på?

– Jag tycker vi gör det i fem mot fem, är bra med klubborna och gör det svårt för dem att få lite ytor. Sedan tappar vi lite det i boxplay. Vi har väl inte riktigt självförtroendet där så det blir fokus på många grejer.

Andersson menar att det är bra att Brynäs redan har en match på torsdag. Backen menar att laget ska ta med sig sin insats i fem mot fem och ser fram emot att spela hemma igen. Någon oro känner Andersson inte heller, trots att Brynäs nu förlorat tre matcher i rad.

På torsdag möter Brynäs Timrå i Gävle samtidigt som Frölunda åker upp till Skellefteå. Matchstart 19:00.