Jagar revansch: ”Vill dra in oss i småtjafs”

Småkronorna gick fram som en ångvält i gruppspelet av Hlinka Gretzky Cup.

Med tre raka segrar och en målskillnad på hela 22–3 kliver nu Sverige in i slutspelet. Under fredagskvällen väntar ärkerivalen Finland i semifinal – som man förlorade mot i genrepet inför turneringen.

— Finland vill gärna dra in oss i småtjafs och efterslängar, men vi ska inte fastna där, säger förbundskaptenen Johan Rosén.

Johan Rosén och Småkronorna söker revansch på Finland.

Foto: Bildbyrån (Montage)

TRENCIN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Småkronorna inledde äventyret i Slovakien med en 8–4-förlust mot Finland i en träningsmatch två dagar före turneringsstarten. Då var det ett ringrostigt Sverige som föll mot finländarna och även i premiären mot Tyskland började man trevande.

Efterhand tog dock skickligheten över och laget växte in i matchen. Sedan dess har Småkronorna fortsatt att ta steg framåt för varje match i Hlinka Gretzky Cup.

— Jag tycker att vi har utvecklats som grupp för varje match. Vi fick en bra start mot Tyskland där vi spelade offensivt, tog pucken till mål och höll bra byten. Även om vissa delar var lite tröga så satte vi tonen där. Efter en mindre bra träningsmatch mot Finland kom vi ihop som lag, vilket var viktigt inför turneringen, säger Johan Rosén.

Har växt under gruppspelet

Till slut blev det en komfortabel premiärseger för Småkronorna, som besegrade Tyskland med hela 10–0. Mot USA väntade däremot en helt annan matchbild och ett betydligt högre tempo. Sverige såg skakigt ut i starten och det dröjde ända till slutet av andra perioden innan Småkronorna trampade gasen i botten. Sverige kunde till slut vinna med 5–3 mot USA.

— I den andra matchen mot USA blev vi lite försiktiga i början. Vi åkte inte riktigt hem och hämtade puckar, vi var inte rädda men lite avvaktande, vilket gav dem initiativet. Men ju längre matchen gick, desto bättre blev vi. Vårt powerplay fungerade utmärkt och även i fem mot fem-spelet avslutade vi starkt. Det kändes som att vi växte som grupp under matchens gång, säger Johan Rosén om matchen mot USA.

Sista gruppspelsmatchen mot hemmanationen Slovakien blev också en utmaning inledningsvis för Småkronorna. Laget hade pratat om att behålla den kaxighet man utvecklade mot USA, men Slovakien började matchen bäst, påhejade av en fanatisk hemmapublik.

— Inför Slovakien pratade vi mycket om att ha påslaget hela tiden och att hjälpa varandra. För många av killarna var det första gången de spelade inför en så stor och högljudd publik och vi visste att domarna kanske skulle ge hemmalaget fördelar. Men vi hanterade det väldigt bra, tog kloka beslut med pucken och hittade kombinationer som fungerade både i kedjorna och backparen, säger Rosén.

Johan Rosén.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Tuppfäktning mot Slovakien

Matchen mot Slovakien blev fysisk. Redan under uppvärmningen syntes den klassiska tuppfäktningen om centimetrarna kring rödlinjen. Matchen präglades av utvisningar åt båda håll, och där visade Småkronorna att man var starkare än Slovakien i special teams. Johan Rosén hyllar insatsen i numerära över- och underlägen och är nöjd med den rollacceptans som laget har visat upp under gruppspelet.

— Vårt powerplay har fungerat riktigt bra och vi har släppt in väldigt få mål i boxplay. Spelet i numerärt underläge har varit disciplinerat och strukturerat. En del spelare får mycket istid i special teams, andra mindre, men alla har accepterat sina roller. Det är en styrka, säger Johan Rosén om rollfördelningen i Småkronorna och spelet i special teams.

Sverige har vuxit in i varje match under gruppspelet. Även om resultaten gått lagets väg är det tveksamt om man har råd med samma trevande start mot Finland. Johan Rosén betonar vikten av att vara påslagna från start i semifinalen.

— Vi jobbar på att ha on-knappen på direkt från start. Mot USA såg man skillnaden i tredje perioden när vi gick ut och tog kommandot direkt. Den kaxigheten vill vi ha från första nedsläpp, säger Johan Rosén.

Nyckeln mot Finland: Hålla huvudet kallt

Spelare för spelare överskrider Sveriges skicklighetsnivå finländarna. Nu gäller det att få ut max i en utslagsmatch där hela turneringen står på spel.

— Det viktigaste är att fokusera på vårt spel och hålla huvudet kallt. Finland vill gärna dra in oss i småtjafs och efterslängar, men vi ska inte fastna där. Vi ska stå upp för varandra, men inte låta dem ta vår energi. Nyckeln är disciplin, puckansvar och tålamod; att få ner pucken djupt, vinna närkamper och bygga offensiv därifrån, säger Småkronornas förbundskapten Johan Rosén.

Sveriges semifinal i Hlinka Gretzky Cup börjar kl. 19.00 på fredagskvällen. Hockeysverige.se rapporterar direkt från Trenčín i Slovakien och återkommer med referat och analyser efter matchen.