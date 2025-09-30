”Inte förvånad om jag ser båda i topp sex i NHL”

När Djurgården ställs upp i serieinledningen i SHL har både Magnus Hellberg och Viggo Björck tagit plats i laget. Den ena dubbelt så gammal som den andra.

Nu berättar burväktaren vad han ser för potential i Björck, Eklund, Frondell, och vilka lärdomar han delar med sig av inför avresan mot Nordamerika.

– Vissa tänker ”för att jag är draftad så har jag lyckats”, men där börjar resan, säger 34-åringen.

Magnus Hellberg, Victor Eklund och Anton Frondell. Foto: Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Magnus Hellberg var 17, 18 år spelade han sina första seniormatcher med Arlanda Wings. Säsongen var 2008/09 och därifrån inleddes raketresan med genombrott i Hockeyallsvenskan, SHL och AHL – allt inom loppet av fyra år.



Nu, efter en lång karriär med 26 NHL-matcher, två OS, två VM, med mer, är det han som hjälper nästa generation framåt i Djurgården.



Under inledningen av 2025/26-säsongen har den hemvändanden burväktaren nämligen fått rädda puckar bakom spelare som Victor Eklund, Anton Frondell och Viggo Björk. Spelare som alltså föddes samtidigt som Hellberg redan var på väg fram i Arlanda.



– (Skratt) Ja, det är så livet är. Jag kommer ihåg när jag kom upp som ungtupp i Almtuna en gång i tiden, och spelade med dem som var över 35. Då kände man ”jäklar vad gamla de är”. Nu är man på andra sidan och är den som är gammal. Men det är bara kul att det kommer upp lite hungriga nya som sparkar på oss i det äldre gardet. Det tar ju slut någon gång och man får försöka lära dem att ha lite vishet kanske, från saker som jag har varit med om i min karriär.



Hellberg som själv varit en ung spelare i SHL/Elitserien fortsätter med att hylla trion.



– Framförallt är det väldigt stora talanger. Jag tycker att de är grymt duktiga, både fysiskt och på isen. Jag tycker de tar för sig, kör stenhårt på träningarna, och är bra killar, så det kommer bli väldigt spännande att se dem i framtiden. Jag tror att de har alla möjligheter till att ta nästa steg, säger 34-åringen.

”Inte förvånad om jag ser båda i topp sex i NHL”

Victor Eklund och Anton Frondell är dessutom i samma sits som Hellberg utifrån att de gör sin första SHL-säsong efter en sommar där de valts i NHL-draften. För Hellberg var det Nashville Predators som gjorde honom till den draftens första målvakt (andra rundan 2011), medan Eklund och Frondell båda valdes i sommarens första runda (nummer 16 och nummer 3).



Vad ger du för tips just för att förbereda sig för den resa de har framför sig?

– Nej, men om jag blickar tillbaka så… första steget är ju att bli draftad, men egentligen är det enbart en chans och en möjlighet till att lyckas. Det säger inte så mycket, mer än att någon tror på dig. Därifrån är det extra viktigt att du är seriös, gör jobbet och jobbar hårt. Vissa tänker ”för att jag är draftad så har jag lyckats”, men där börjar resan.

– Sen är jag inte orolig för dem för fem öre. De är väldigt seriösa och duktiga, så vi får väl se. Jag kanske kan prata mer med dem i vinter (för att ge tips), för det är tufft där borta. Det är mycket politik och ju högre upp i draften du går desto fler chanser får du, men samtidigt så måste man leverera.



Hur långt tror du att de kan ta sig i sina karriärer?

– Jag tror att båda kan gå väldigt långt. Självklart är det mycket som ska klaffa, men jag tycker att båda är riktigt, riktigt duktiga. Jag skulle inte bli förvånad om jag ser båda i topp sex i NHL, i deras respektive lag.

Magnus Hellberg i Frölunda och Elitserien 2011. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Håller även Hellberg på tårna: ”Hittar på nya grejer”

Samtidigt som skillnaden i erfarenhet är enorm medger Hellberg att stortalangerna håller honom på tårna under träningarna.



– De hittar på nya grejer som vissa äldre kanske inte gör. Frondell gjorde till exempel något mål på försäsongen där han sköt från ett svårt läge och målvakten kanske inte var beredd. Det försöker han göra lite på träningen också, så man ser att de har kvalitéer. Jag måste ju också utvecklas och hänga med i utvecklingen för det kommer unga underifrån hela tiden, så det blir lite tävlingen, på träning speciellt, mellan målvakt och utespelare. Man försöker att överlista den andra, säger han.



Sex omgångar in på SHL-säsongen har nu Frondell tre poäng (1+2), Eklund två, (0+2) och Björck två (1+1).



– Jag tycker att de tar för sig på träning, och de ber inte om ursäkt för att de är unga. De slåss om platserna och visar framfötterna varje dag. Jag gillar att de går in och kör stenhårt på träning och smäller på, så jag tror att de kommer bli väldigt viktiga för oss i år, avslutar Hellberg.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects





