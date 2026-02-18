Lyfter Hedman inför stormatchen: ”Såg riktigt bra ut”

Tre Kronor ställs i kväll mot USA i en OS-kvartsfinal mellan två hockeygiganter.



För Hockeysverige ger nu HBO Max-experten Håkan Södergren sin syn på Victor Hedmans status, varför USA har tagit steg som hockeynation och vilka som är de största hoten mot svensk semifinal.



Dessutom är han helt säker på att Victor Hedman kommer att klara av hela säsongen.

– Ja, ja, herregud ja. Det är som det är med äldre spelare, säger han.

Södergren om Victor Hedman och motståndet USA.

Foto: Montage av foton från Bildbyrån

Tre Kronor körde över Lettland med 5–1 i vad som blev en ganska lett match, om man vill vara lite skojfrisk.

Håkan Södergren, expert i HBO Max:s sändningar från mästerskapet menar att det var Tre Kronor som gjorde det lätt för sig.

– Ja, det var väl deras bästa prestation härnere, som vi har sett. Tyckte de hade rätt bra tryck på letterna. Det var liksom så att alla spelare som hade varit lite frågetecken hade lyft sig ett snäpp, säger han och fortsatt.

– Det gäller Hedman framför allt, som jag tyckte såg bättre ut. Forwardsstjärnorna, som har varit lite ifrågasatta, tycker jag också såg jättebra åt. Så allt i alla fall var ett stort fall framåt.

Svarar på Salo: ”Såg riktigt bra ut”

I en krönika på Hockeysverige från imorse skriver Tommy Salo att Hedman inte såg helt frisk och hel ut. Är det något som du själv hålla med om?

– Ja, jo. Men jag tror att man också måste lägga in att det är en stor kropp med rörelseschema och allt sånt där. Han brukar ha 10-15 matcher på sig varje säsong att komma in i det, säger han och fortsätter.

– Han vet att de ska spela hundra matcher i NHL och behöver vara fräsch. Jag tror också att det är en liten anpassning efter skadehistorien för att komma igång ordentligt. Därför tycker jag att han i matchens första 25-30 minuter såg riktigt bra ut i går tycker jag. Och när siffrorna drog iväg lite och han kände sig lite säker, så visste han att det skulle vara en match i dag också.

Victor Hedman höjde sig rejält, menar en del däribland Håkan Södergren.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / kod EW / EW0633

Orden om Hedman: ”Det är som det är med äldre spelare”

Victor Hedmans Tampa Bay Lightning ser ut som laget att slå i jakten om finalplatsen i Stanley Cup på den östra sidan. Håkan Södergren har ingen tvekan kring att stjärnan kommer att klara av den tuffa avslutningen.

– Ja, ja, herregud ja. Det är som det är med äldre spelare. De vet hur mycket de matchas och det är så mycket rutin. Det handlar framförallt om att man matchas olika i vissa matcher som är viktigare borta i NHL. Sedan är det vissa roadtrips som blir längre och tuffare. Just den pulseringen under säsongen är NHL helt överlägsna på. Det är svårt att sätta sig in i vad det egentligen innebär, men det kan de innan och utantill.

Så har amerikanska hockeyn förändrats

USA väntar för Tre Kronor i kväll. Ett landslag på rejäl uppgång som Håkan Södergren följt noga och länge.

– Jag har fått följa dem under många år, tack vare att vi har gjort junior-VM. Många av dem här spelarna i laget har jag fått se spela just junior-VM. Sedan har de också haft förmågan att föra över de spelarna, i och med att de har ju ett ungdoms- och juniorprogram. De släpper spelarna efter juniortiden upp till NHL-klubbarna.

– Då har de inte samma kontroll på dem, men de har inte fått samma dedikation från spelarna att spela landslag, eftersom att för dem alltid har varit stora grejen med OS. Det har det varit med vinsterna i OS 1960 och 1980. VM har inte alls haft samma status hos amerikanare på samma sätt som hos kanadensarna. De har ju haft lite mer ambitioner när det kommer till VM-spel.

Finns det några spelare som inte är så stora bland gemene man i Sverige som man behöver ha koll på?

– Det är svårt för mig att säga eftersom jag har följt NHL så länge och sett juniorerna komma upp i NHL. Men jag kan tänka mig att Tage Thompson och Brady Tkachuk är spelare som är sådana avgörande spelare som inte alla har koll på. Båda bröderna Tkachuk så klart (Matthew och Brady). Men min favorit är backen Zach Werenski. Han levererar passningarna, håller i puckarna och styr i powerplay.

Zach Werenski och Tage Thompson firar mål. Foto: Bildbyrån – COP 7

Vidare lyfter han fram den spelare som han menar tillhör en av NHL:s bästa kedjor.

– Matt Boldy är väldigt bra och gör det i en av de bästa kedjorna i hela NHL tillsammans med Kirill Kaprizov och Mats Zuccarello.

Så kan USA:s syn på hockeyn ändras

Att USA inte tar internationella tävlingar på allvar är inte längre en sanning.

– Men det där har också ändrats med tanke på deras framgångar i junior-VM och senior-VM där de märker att den internationella hockeyn är jävligt kul och det ger liksom lite eko runt omkring. Därför tror jag också att de senare årens VM-lag för USA har alltid blivit bättre och bättre bättre, med anledning av det. Men sen kan jag säga så här, de är ju en större nation i hockeyn för 20 år sedan. Så att det finns ju hela tiden en bas som blir större och större av amerikanska hockeyspelare.

OS-guldet 1980 gav eko och stjärnspelare som Jeremy Roenick, Bill Guerin och Mike Modano växte sedan fram på 90-talet. Kan ett eventuellt OS-guld ge sådana eftergifter på USA även i dag?

– Självklart! OS ger ju en klang över hela USA, vilket VM inte gör. Därför så är OS-vinsterna av mycket högre betydelse än ett VM-guld.

Skillnaderna i ungdomsutvecklingen är stora

De regerande världsmästarna på seniornivå har också haft några riktigt bra år på juniorsidan. Skillnaderna i upplägget är stora jämfört med Sverige.

– Du har ju National Junior Development Program inom det amerikanska förbundet, men det är lite annorlunda för det går på hård selektering. Det är baserat på medborgarskap och annat. Det finns konkurrens från annan idrott som är väldigt stor i USA. Sedan är en av skillnaderna att det inte finns någon association till klubbarna på samma sätt som det gör i Sverige. Du fostras i ett Brynäs, Djurgården eller en lokal klubb i Ettan eller Tvåan. All idrott relateras till skolorna i USA framförallt. Därför blir NCAA, deras högstaserie på collegenivå, deras motsvarighet till SHL och Hockeyallsvenskan för de unga.

– De har enorma resurser, mycket större i skolmiljön än till exempel SHL-lagen får ihop. Du får en fantastisk utbildning och möjlighet genom att gå en fyraårig utbildning som du kan ha med dig efter din hockeykarriär.

Tre Kronor ställs mot USA i kväll med pucksläpp 21.10. I en eventuell semifinal väntar Kanada eller Tjeckien.



