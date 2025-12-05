Frustration i Leksand: ”Summerar trenden vi är i”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand förlorade i rivalmötet mot Brynäs.

Efteråt uttryckte Alexander Lundqvist frustration över situationen som man är i.

– Jag är frustrerad. Speciellt när man förlorat mot Brynäs. Det är matcher som är extra sköna att få vinna. Speciellt på hemmaplan, säger han till Hockeysverige.se.

Alexander Lundqvist känner frustration över situationen i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Inför säsongen tippas Leksand allmänt få det tufft. Nu är också läget milt sagt ansträngt. Efter mötet med Brynäs inför en fullsatt Tegera Arena där masarna förlorade med 4-1 ligger man sist med sex poäng upp till säker mark.



– Jag tycker att det är en match där vi förlorar på grund av våra egna stora misstag, säger Alexander Lundqvist till hockeysverige.se och fortsätter:

– När det är en lite tyngre period och puckarna studsar emot oss blir vi hårt straffade. Jag tycker inte att det är en 4-1 match. Vi gör många bra saker i den här matchen och har höjt oss nivåer mot hur det var innan.

– Vi blir, som sagt var, hårt straffade och det är därför vi förlorade. Det är sådant man inte har råd med, tyvärr.

Powerplay-trenden tung: ”Haft det lite tufft”

Hur ska nu undvika att det ser ut så här i match efter match, handlar det om självförtroende eller?

– Det är en blandning av självförtroende och egentligen allting. Får vi lite studsar med oss tror jag att det kan lyfta direkt.

– Ibland kan det vara tillfälligheter och ibland inte. Det gäller att man gör rätt för sig varje dag så man ger sig själv förutsättningarna. Sedan gäller det att när sådant här händer, att man inte gräver ner sig utan fortsätter ha huvudet uppe och göra samma saker, men just nu är det något som straffar oss i slutet av dagen, så är det ju.



Leksand har släppt in inte mindre en fyra mål senaste sju matcherna i sitt egna powerplay.



– Powerplay-spelarna har haft det lite tufft i år, men dom jobbar på att få saker att vända. Just nu studsar det emot, vilket det blir ibland. Det är lite pricken över i:et och summerar den trenden vi är i.

– Powerplayspelet har blivit bättre. Sedan är det inte bra att man släpper in mål där, men samtidigt har man jobbat hårt för att det ska bli bättre, vilket jag också ycker att det blivit.



Det har även blivit fem mål framåt i powerplay senaste åtta matcherna, något Alexander Lundqvist vill se att man tar med sig in i fortsättningen.



– Absolut. Det gäller för dom som spelar powerplay, nu spelar jag inte powerplay så jag kan egentligen inte stå och prata om det, men jag vet från träningar och hur hårt dom jobbar för att det ska släppa. Att göra fem mål senaste åtta matcherna, bygga vidare på det och ta med sig det spelet vi gör mål på. Sedan slipa till det lite bakåt också.

Att förlora mot just Brynäs på hemmais är något Lundqvist och gänget helst inte upprepar.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0322

”Vi har blivit hårt straffade”

Hur låter din summering av er säsong så här långt?

– Jag tycker att vi började säsongen bra, eller hade en bättre inledning. I vissa matcher har vi blivit lite hårt straffade och hamnade sedan i en liten dipp som jag tycker att vi kanske inte börjat ta oss ur resultatmässigt.

– Nu när vi fått några förluster i rad måste vi hitta en prestation där vi känner att det här kan vi bygga vidare på så det kan vända i nästa match. Och sedan bygga vidare på den prestationen.

– Jag tycker att vi börjar närma oss att komma ditåt, men i slutet av dagen i SHL är det ändå poängen som räknas. För oss gäller det att trycka på det vi gör bra och rätta till det vi inte gjort bra i flera matcher, så är det.

– Vi har, som sagt var, blivit hårt straffade av våra egna misstag senaste matcherna. Då är det svårt att vinna matcher. Dessutom måste vi få in mer attack mot mål, men jag tycker att vi idag visade att vi är på väg i rätt riktning.



Alexander Lundqvist har den här säsongen svarat för två mål och totalt fem poäng på 25 matcher.



– Jag började bra, men sedan blev det sämre. Nu tycker jag att jag har börjat spela okej igen, men jag kan inte stå här och vara nöjd över mig själv när vi förlorar utan jag måste spela bättre för att hjälpa laget att vinna.

En sammanbiten Lundqvist summerar matchen och ser framåt.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Frustration i omklädningsrummet: ”Känner vi har mer att ge”

Nu är det sex poäng upp till Linköping på tolfte plats…

– Jag har faktiskt ingen koll.



Sneglar ni någonting på just tabelläget?

– Vi måste fokusera på det vi kan påverka och jobba därifrån. Hur Linköping, eller lagen som ligger där, spelar kan inte vi påverka.

– Vi ska spela in poäng och hitta matcher där vi spelar en bra hockey. Det är vart vårt fokus måste ligga.

– Börjar vi kolla längre fram eller någonting sådant, det har inte vi tid med. Vi måste fokusera på oss själva nu.



Hur snabbt släpper ni den här förlusten och blickar fram emot lördagens match mot Örebro?

– Jag är frustrerad. Speciellt när man förlorat mot Brynäs. Det är matcher som är extra sköna att få vinna. Speciellt på hemmaplan. Det är en frustration som kommer gräma mig i kväll (läs: igår) och lite imorgon.

– Samtidigt kan vi ta med oss positivt från den här prestationen. Någonstans måste vi ändå se till att ”okej, det här hände, men vi måste fokusera på nästa match. ” Men också att vi tar med oss frustrationen och gör något bra av den.

– Vi har match om 48 timmar och måste fokusera på att ge oss rätt förutsättningar att vinna den matchen. Det är där vi är nu, men alla där inne (i omklädningsrummet) är frustrerade och känner att vi har mer att ge, avslutar Alexander Lundqvist.