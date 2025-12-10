”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölundas 62 poäng på 25 matcher har inte överträffats.

Nu berättar sportchefen Fredrik Sjöström om en av strategierna bakom framgången.

Men också överlämningen mellan kompisarna Roger Rönnberg och Robert Ohlsson i båset.

– Det är svårt att göra det smidigare än det har varit med två goda vänner, säger han till Hockeysverige.se.

Fredrik Sjöström och Robert Ohlsson är männen bakom framgångarna. Foto: Bildbyrån

Frölunda är bäst under detta århundrande. Deras överlägsna start har inneburit 62 poäng på 25 matcher och är bäst på 2000-talet. Tidigare har Frölunda nått till 62 poäng efter 26 matcher, vilket innan dess var den bästa starten ett lag gjort (2015/2016).

Det har generellt spelats 26 omgångar av SHL – förutom för Växjö och Frölunda. De båda topplagen har spelat en match mindre. Men för göteborgarna spelar det ingen roll – för de leder med elva poäng ned till tvåan Skellefteå (på 51 poäng).

Den spetsiga och breda truppen fick en av Sveriges allra bästa tränare på plats, för att ytterligare förstärka det Frölunda som inte vunnit på sex år (sju till våren). Resultatet är tydligt. Roger Rönnbergs adept Robert ”Robban” Ohlsson har lett Frölunda till 62 poäng på 25 matcher. Den bästa noteringen på 2000-talet.

”Man kan få stryk av alla lag”

Frölundas sportchef Fredrik Sjöström är självklart nöjd, men försöker ta det med ro.

– Man kan få stryk av alla lag i vilken match som helst, konstaterar han.

– Är man inte skarp och påkopplad får man stryk i den här ligan. Visst man kan tycka att det skiljer en del poäng mellan oss och till exempel HV71, men alla lag är oerhört bra i SHL och alla kan slå alla. Det gäller att vara fokuserad och skarp när det är dags för match.

Tränarförändringen som väntade vid fjolårssäsongens slut var en illa dold hemlighet. Efter mer än ett decennium på posten var Roger Rönnberg redo att lämna över taktpinnen till sin gamla adept, Robert Ohlsson.

Frölunda åkte ur i semifinal – och ”Robban” fick sparken av Skellefteå trots att han våren dessförinnan vunnit guld med sitt lag.

Hur väl det har fallit ut, det förvånar inte Sjöström.

– Vi är jättenöjda med dels Robert och Martin Sandgren och Martin Dahlin (far till NHL-stjärnan Rasmus) där som flyttat upp från J20. Det är hälften av ledarteamet som är nytt och hälften är där sen tidigare och de har gått ihop bra som grupp och jobbar på bra. Det tar alltid lite tid men det börjar sitta bra.

Frölunda är förståeligt nöjda med vad ”Robban” åstadkommer med laget. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0079

Orden om överlämningen: ”Friktionsfritt”

Den tidigare relationen till Robert Ohlsson från tiden i Frölunda under Rönnberg har inte direkt varit till hans nackdel.

– Vi har ju en relation sedan tidigare och är inte helt nya med varandra, det har underlättat och är så klart positivt. Men samtidigt, när han var här senast så var han assisterande så det blir ändå nytt.

Sjöström berättar att det har skett en överlämning mellan vännerna Ohlsson och Rönnberg.

– Det är svårt att göra det smidigare än det har varit med två goda vänner. Så det var ju väldigt friktionsfritt. I andra fall kanske nån får lämna och bli ersatt, men känslan här har varit tvärtom. De har utbytt idéer och Roger har berättat vad som fungerat och vad som han har varit nöjd med och det har gjort så att vi har tagit med oss många bitar av det som vi valt att fortsätta göra.

Just tränarbytet kom i rätt tid för alla parter, menar Sjöström.

– Det växte fram hos oss och Roger, tycker jag. Vi tror på kontinuitet och är supertacksamma för tiden med Roger men det var kanske ett bra läge för båda parter att gå en ny väg och att få en ny utmaning för honom där han har gjort det väldigt bra. Det följer vi härifrån.

Strategin bakom hemvävda truppen: ”Så har vi alltid byggt”

En annan av framgångsfaktorerna är den starka förankringen i truppen med spelare som har ett Frölunda-hjärta. En strategi som klubben anser väldigt viktig att hålla fast i även framåt.

– Det har varit en uttalad strategi under många år och inte minst Rogers era att ha en stabil och rejäl kärntrupp, så har vi alltid byggt. Det är egentligen ingen skillnad nu.

– Vi känner att vi har en stark grupp med ledare och spelare som Nicklas Lasu, Max Friberg, Henrik Tömmernes, Lasse Johansson och Christian Folin. Men där under har vi även spelare som bröderna Hasa, (Noah) Dower Nilsson, Isac Born, och så vidare. De kan bli nya kärnspelare för oss som får lära sig av de äldre. Det är viktigt att ha den successionen framåt.

På 26 omgångar samlade Frölunda ihop 62 poäng 2016. Förutsatt att man inte förlorar den match man har i handen jämfört med konkurrenterna, så kommer man att klå den noteringen.

– Vi fokuserar inte så mycket på rekordet, säger han.

– Vi vill gärna vinna matcher, men rekord hit och dit. Det är sådana saker som är bra att spekulera och skriva om så klart, men vi vill att vi håller samma standard och får samma utveckling framåt. Vi har gjort det bra men vill utveckla saker i vårt spel, individuellt och så vidare där det finns mer att plocka ut. Parallellt spelar vi CHL och nu kommer JVM. Det är mycket matcher och en tuff period som väntar med spelare ut och in.