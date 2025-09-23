Ingen annan spelare gjorde fler mål i Frölunda än Filip Cederqvist under 2024/25.

Nu hyllas ”Älgen från Skara” av Max Friberg – efter Robert Ohlssons ord om ”fystronen”.

– Han har ett enormt driv i sig så han kommer nog utveckla det till något ännu bättre i år, absolut, säger kaptenen till hockeysverige.se.

Max Friberg och Filip Cederqvist. Foto: Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



”Nej han är bäst fortfarande Max, men jag skulle säga att Cederqvist gjorde en fantastisk bra sommar. Han börjar komma upp i Max siffror och börja närma sig den nivån där man kört järnet genom elden tio tusen gånger och det blivit stenhårt. Jag har aldrig haft en så bra tränad spelargrupp”.



Så lät det inför säsongen i podcasten Hockeymorgon, då Robert Ohlsson gästade för att prata om ”nya Frölunda” och Filip Cederqvist. Tre matcher har sedan spelats av Göteborgslaget där ”Älgen från Skara” bland annat stått för ett 2–1-avgörande mot Örebro.



Efter fjolåret då endast Max Friberg gjorde fler poäng i Frölunda i lika styrka, hyllas nu 25-åringen.



– När man pratar Filip Cederqvist så är det ju en spelare med bra fysik, det är en riktig… om man nu kallar honom för älgen så ja, han är kraftfull som en älg, om vi säger så, sade just Friberg till hockeysverige.se inför SHL-premiären.



Kaptenen fortsätter sedan om den där ”fystronen” som lyftes i Hockeymorgon.



– Jag tycker det är jättebra om alla våra spelare har en bra fysisk nivå. Han är vältränad som många andra, men jag vet inte om det finns någon tron att skydda.

”Kommer utveckla det till något ännu bättre i år”

Fysiken är dock bara en av delarna som gör det lätt att dra en parallell mellan Friberg och Cederqvist.



27 km bilresa skiljer Skara mot Skövde och tidigare har båda spelarnas pappor spelat med varandra. Dessutom var Friberg, precis som Cederqvist, 24 år när han vände hem till Sverige från AHL.



– Ja, sen är vi ganska olika i kroppsbyggnad och lite hur vi spelar och så, men jag tror att ett ”mindset” av att tävla hårt och ta sig till tuffa, jobbiga ytor – där finns det nog en viss likhet tycker jag. Det finns en rakhet i våra spel som liknar varandra, absolut, säger Friberg.



Märker man en skillnad på honom nu när han har ett till år bakom sig i SHL?

– Jag tycker han tog för sig bra förra året också, det var han som gjorde flest mål i vårt lag i grundserien. Sen är det klart att han känner sig mer bekväm. Han har ett enormt driv i sig så han kommer nog utveckla det till något ännu bättre i år, absolut, säger Friberg och fortsätter.

– Han sätter noggrannhet i att träna som han spelar, och det märks. Han tar med den här tävlingen in i träningen, vilket behövs också för att vi som lag ska nå nästa nivå, och ha en bra träningsmiljö. Han bidrar verkligen till det.



Pratar vi för lite om honom efter det starka året han hade?

– Jag har dålig koll på hur mycket som har pratats om honom, men han är en stor del i vårt lag och gör det väldigt bra. Vi är glada att ha honom hos oss.



Kontraktet med Frölunda är skrivet till 2027, men Friberg stänger inte dörren för ett nytt äventyr i Nordamerika för Cederqvist.



– Det finns väl inga gränser så. Vi är väldigt glada att han är hos oss nu i alla fall, och just kommer in med sin kraftfullhet och bidrar med även spelförståelse och att vara en väldigt bra lagspelare också. Vi är väldigt glada att han är hos oss, och om det blir en NHL-spelare av honom så blir vi glada också, avslutar kaptenen.

