HV71 har centerkris efter skadan på Hampus Eriksson och lånet av Martin Johnsen.

Nu förklarar sportchef Fredrik Stillman varför Johnsen lånades ut – och svarar om jakten på nyförvärv.

– Det är klart att det inte är lyckat, säger Stillman till hockeysverige.se.

Fredrik Stillman svarar om HV71:s centerkris. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 är inne i en tuff period för tillfället.

Laget har tre raka förluster med 3-13 i målskillnad under förlustsviten. Under torsdagskvällen ställdes HV mot Örebro i en viktig bottenmatch men där blev HV71 stundtals utspelade och Örebro vann med hela 5-1.

I slutet av matchen vädrade HV-publiken sin frustration. Hemmalaget blev utbuade och möttes av både busvisslingar samt ett stort antal tomma stolar eftersom en stor del av publiken valde att gå hem. Efteråt ger HV71:s t.f. general manager Fredrik Stillman sin syn på matchen och scenerna som utspelade sig i Husqvarna Garden.

– Jag kan förstå supportrarnas reaktion. Det är jobbigt att se naturligtvis. Vi gör en ganska bra första period och har bra kontroll på det i början, tycker jag. Sedan tippar det över när de får sitt första mål. Efter det ser det inte så bra ut i slutet. Det är som det är, säger Stillman till hockeysverige.se.

Svaret om Björn Liljander

Det har gått nästan en månad sedan Fredrik Stillman klev in på stolen som GM i HV71. När Björn Liljander sjukskrevs i slutet av oktober fick Stillman iklä sig rollen som Liljanders ersättare. Han vittnar också om att det har varit en väldigt hektisk månad på den heta stolen.

– Det har varit rätt in i elden och mycket att stå i. Mycket frågor blir det och mycket att hantera på dagarna och framför allt när inte spelet stämmer och poängen inte kommer in, och nu alla skador på det också. Det bygger ju på arbetsbördan, men det gråter jag inte över. Det är så det är. Vi får hantera det på något sätt och hitta en väg.

Har du och Björn någon kontakt där ni diskuterar vissa frågor runt laget?

– Nästan ingenting. Björn ska få vara i fred nu.

Lucas Lagerberg fick hoppa in som center för HV71 i matchen mot Örebro. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Därför lånade HV71 ut Martin Johnsen mitt i skadekrisen

HV71 har det tufft både på och utanför isen. Förlusterna radar upp sig och samtidigt har HV en lång frånvarolista. I matchen mot Örebro hade HV71 hela sex spelare borta på grund av skador. Det är målvakten Frederik Dichow samt forwards Hampus Eriksson, Joona Luoto, Isac Brännström, William Ignberg Nilsson och Linus Lindström. Samtidigt har HV även valt att låna ut Martin Johnsen till AIK i HockeyAllsvenskan.

Eftersom att Johnsen är utlånad och Lindström samt Eriksson dras med skador kom HV till spel med bara två ordinarie seniorcentrar i matchen mot Örebro. Till matchen kallade HV tillbaka junioren Oscar Davidsson från Vimmerby och sedan fick även backen Lucas Lagerberg hoppa in som en nödlösning på centersidan.

Hur ser du på situationen och att ni tvingas ta till en sådan lösning?

– Nej, men det är ju så som läget är just nu. Det är mycket skador och tyvärr också många långa skador också vilket är tråkigt. Så det är svårt att skydda sig på kort sikt. Vi får ju titta på lösningar framöver här, säger Fredrik Stillman.

Många har ju reagerat på att ni valde att låna ut Martin Johnsen när ni redan är tunna och nu också blir ännu mer sårbara på centersidan. Hur har resonemanget gått där?

– Tanken var ju att Johnsen skulle få lite mer speltid, kunna komma iväg och få igång sitt spel igen. Sedan går det ett par dagar bara och så går Hampus sönder också. Det är klart att det inte är lyckat.

Martin Johnsen lånades ut, trots att HV redan är tunna på forwardssidan. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Fredrik Stillman: ”Finns det något kommer vi att agera”

Hampus Eriksson skadades i matchen mot Luleå i lördags. Men han har tränat på som vanligt under veckan innan skadans allvar upptäcktes under onsdagen, efter att Johnsen redan hade blivit utlånad.

Hade ni kunnat ha mer is i magen innan ni skickade iväg Johnsen?

– Det är möjligt att vi hade kunnat, men vi uppfattade inte att det var så illa med Hampus. Det fick vi konstaterat först i går (onsdag).

För HV71 kan skadesituationen få en viss ljusning inom en snar framtid då både Frederik Dichow och Linus Lindström väntas kunna återvända till träning nästa vecka. Övriga spelare är däremot borta en längre tid.

Att fortsätta spela backen Lucas Lagerberg som center är däremot inte hållbart i längden. Därför är Fredrik Stillman tydlig med att han aktivt letar efter nyförvärv, eller potentiella lån.

Hur jobbar nu för att täppa till hålen i laguppställningen?

– Vi jobbar stenhårt för att hitta någonting. Alla möjliga kanaler är öppna för det och finns det någonting så kommer vi att agera. Men det är ganska skralt på marknaden, det är det, avslutar Fredrik Stillman.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects