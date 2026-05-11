Dumpades av Modo – öppnar för nya uppdrag: ”Får gärna ringa”

Fredrik Andersson fick lämna Modo mot sin vilja.

Nu berättar han om besvikelsen över att tvingas bort och vad Modo behöver nu. Och så flörtar han med konkurrenten.

– Jag vet inte vad Kalmar ska göra?, säger han till Hockeysverige.se.

I december fick Fredrik Andersson gå från assisterande till huvudtränare när Modo gav Mattias Karlin kicken. Men när Modo nu bygger för en ny säsong får ”Freddan” ingen plats i båset.

– De har inte hittat nån roll som de tycker jag passar bra för. Det var anledningen jag fick. De ville starta om med blanka papper istället för att ha någon som ha varit med nu när Karlberg kommer in. Jag har hela tiden deklarerat att jag vill vara kvar. Jag sätter ingen prestige i vilken roll det är, självklart är det jättekul att vara head coach, men bara att få jobba på hemmaplan som Modo är för mig är speciellt. Det är inte ofta man har den chansen, säger Andersson.

Hur känns det att tvingas bort?

– Det är klart jag är besviken. Men det är som jag sagt tidigare, det är inga hard feelings.

För ett år sedan anställdes Fredrik Andersson som ansvarig för backarna i Modo. Varför han inte får ta sig han den uppgiften igen är han något funderad över.

– I december fick jag ta över som head coach. Då tyckte de väl att jag hade egenskaper för att driva den här klubben framåt, och laget framåt framför allt. Att då fyra månader senare inte kunna hitta en roll som assisterande på backsidan igen är väl det som kanske tar hårdast.

Hur var det att ta över mitt i säsong?

– Det var jäkligt tufft. Det blir ju lite av en lojalitetsfråga. Ska man stå kvar eller hoppa av. Det är de två möjligheterna man har. Nu ville de att jag skulle ta över, vilket var kul och jag känner mig hedrad över att de ville det. Samtidigt hade jag ju en lojalitets-aspekt gentemot ”Micke” (Mikael Sundell) och Mattias (Karlin). Men hade jag hoppat av hade jag varit tvungen att bryta mitt kontrakt och stått utan lön. Det är enkelt utifrån och säga att man ska vara lojal, men räkningarna kommer till mig också.

Fredrik Anderson får inte vara kvar i Modos nya ledarstab. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / JR0115

Fredrik Andersson öppnar dörren för nya uppdrag

Efter en knackig grundserie där gänget från Örnsköldsvik slutade på en fjärdeplats tog säsongen slut för Anderssons Modo i semifinal i det hockeyallsvenska slutspelet mot BIK Karlskoga. ”Freddan” har sin syn klar över vad Modo behöver för att ta sig tillbaka till SHL.

– Jag tror mycket på kontinuitet. Det vi inte gjorde tillräckligt bra den här säsongen var att jobba tillsammans. Det handlar inte bara att vi coacher inte jobbade bra tillsammans. Det är hela organisationen. Från styrelse ner till ”Hinken” och vidare till oss tränare och spelare. Där var vi alldeles för spretiga. Kan man få ihop det och bygga ett starkt fundament att stå på, då är Modo snart i SHL igen.

Har du något annat på gång nu?

– Jag har ingenting på gång just nu. Jag har ju inte jobbat hårt för att ta mig härifrån så att säga. Men det finns inte så mycket jobb där ute på marknaden. Här i Sverige finns inte mycket alls. Jag vet inte vad Kalmar ska göra? HV har väl inte heller presenterat någon än? Ute i Europa är det väldigt få alternativ, jag har kollat runt lite.

Är du sugen om Kalmar eller HV ringer?

– Absolut, det skulle jag vara. Jag vill gärna vara med, jag vill inte gå hemma och titta på. Jag vill vara med och köra nånstans om jag hittar något. Det ska kännas rätt såklart, men de får gärna slå mig en signal.