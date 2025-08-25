NHL-stjärnorna samlades för ’En match för livet’ : ”Ville vara med och ge tillbaka”

NHL-stjärnorna var samlade i Leksand under helgen för välgörenhetsmatchen ”En match för livet”, som arrangerades av Filip Forsberg och Bolaget.

Där samlades det in pengar till både Börje Salmings ALS-stiftelse och Barncancerfonden – och evenemanget blev en stor publiksuccé.

— Det var nästan för bra för att vara sant, säger Filip Forsberg till hockeysverige.se.

Filip Forsberg låg bakom arrangemanget ”En match för livet”. Foto: Ronnie Rönnkvist

Runt 6 000 åskådare kom till Tegera Arena för att se en magisk pausshow av bandet Bolaget och hockeymatch med artister och NHL-spelare så som Filip Forsberg, Mattias Ekholm, Elias Lindholm, Calle Järnkrok, Emil Heineman, Viktor Arvidsson, Liam Öhgren, Adam Wilsby, Patric Hörnqvist, Nils Åman, Felix Unger Sörum, Isak Rosén, David Lindgren, Philip Broberg, Behrouz Badreh, Patrik Zackrisson, Michael Nylander, Marcus Hellgren Smed, Carl Lindbom (Avgjorde straffläggningen med mål på Hellgren Smed) med flera. Domare i matchen: Ulf Rådbjer och Christian ”Fimpen” Eklund. Alla intäkter gick till Börje Salmings ALS-stiftelsen samt Barncancerfonden.

Bara en vecka innan eventet var runt 3 000 biljetter sålda, men det kom alltså 6 000 åskådare.

— Det här har varit fantastiskt roligt. Jag vet inte vad jag kunde förvänta mig publikmässigt, men att det skulle bli den här uppslutningen var grymt roligt. Nästan fullsatt, vilket nästan var för bra för att vara sant, berättade Filip Forsberg för hockeysverige.se kort efter matchen och fortsatte:

— När det var tusen biljetter sålda för några veckor sedan tyckte jag att det var jättebra. Sedan har det bara tryckt på.

— När det gäller ALS-fonden är det Börjes legacy som lever kvar i oss alla genom hockeyn. Att vi ens är här tack vare honom. Då ville jag och alla killar som vara med och ge tillbaka.

— Då det gäller barncanerfonden är det tragiskt att den måste finnas, men som nybliven förälder kan jag relatera till det på ett annat sätt. Barncancerfonden gör ett kanonjobb. Kan vi stötta deras forskning ytterligare så är vi stolta över det.

Under evenemanget samlades det in pengar för Börje Salmings ALS-stifelse, som grundades av Karin Karlström. Foto: Ronnie Rönnkvist

”En match för livet” samlade in pengar till Börje Salmings ALS-stiftelse

Från Börje Salmings ALS-stiftelse var hans bror Stig Salming och stiftelsens grundare, Karin Karlström på plats.

— Vi måste ta vara på varje tillfälle att upplysa om sjukdomen, ALS, och samtidigt få en bredd på insatserna för att få in pengar till stiftelsen. Pengar som sedan kan leda till att forskningen går framåt, säger Stig Salming till hockeysverige.se.

Karin Karlström:

— Forskningen har förflyttat sig framåt och forskarna har kommit på nya sätt att titta på olika saker som jag inte här kan gå in på i detalj.

— Förflyttningar har skett och man ser resultat utifrån att vi har varit med och bidragit.

Karin, vad fick dig att gå med i Börje Salmings ALS-stiftelse?

— Jag grundade den här stiftelsen eftersom jag tycker det är något viktigt. Idag finns det inget botemedel. Tittar vi på andra sjukdomar som tidigare var dödliga så kan man idag leva med många av dom. Jag tänker att vi kan komma dit med ALS också.

Stig Salming och Michael Nylander. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad betyder det att ha Börjes bror Stig med sig i det här jobbet?

— Förutom att det är väldigt roligt att hänga med Stig är det något helt otroligt. Han är välkänd hos både unga som gamla. Han ger verkligen stiftelsen och ALS ett fint ansikte.

Stig Salming: ”Fantastiskt fint att se hur folk ställer upp”

Stig, var det givet att vara med här i kväll?

— Självklart. Av det skälet att innan Börje lämnade oss ställde han frågan till mig om jag ville vara med och hjälpa till med stiftelsen. Jag svarade Börje att det var självklart, att jag kommer kämpa för det här.

— Nu är det här två och ett halvt år sedan, men jag är fortfarande kvar och kommer fortsätta hjälpa till så gott jag kan.

— Om vi ser till den här kvällen är det alltid lika trevligt för mig att se vilken uppställning det blir kring det hela. Vi hade ett event i Gävle där det var fullsatt. Här i Leksand är det i princip också fullsatt. Fantastiskt fint att se hur folk ställer upp på det vis man gör.

Hur känns det i Salming-hjärtat att folk vill vara med och hylla din bror?

— Det är naturligtvis alltid känsligt att se och höra att Börje alltid varit så omtyckt. Jag tror också det är skälet till att folk ställer upp på det sätt man gör.

— Börje var en krigare på planen och även en krigare hela vägen in till slutet av sitt liv. Nu kämpar vi alla runt omkring på, avslutar Stig Salming samtidigt som hans ögon blir blanka då han tänker på sin lillebror.

Liam Öhgren var alltså en av alla NHL-stjärnor som var på plats.

— En väldigt rolig kväll. Kul att Forsberg och Bolaget dragit i gång den här grejen för välgörenhet. Otroligt fint. Väldigt kul att bli inbjuden och få deltaga.

— Alla som var med och spelade var hyfsade så det blev en bra och jämn match. Antagligen också en kul match för publiken, säger Liam Öhgren som är imponerad över det jobb som görs inom Börje Salmings ALS-stiftelse:

— Jätteviktigt och betyder otroligt mycket. Det är viktigt att stötta dom grejerna, så det var en självklarhet för mig att vara med här.

Liam Öhgren menar att det var självklart att stötta Börje Salmings ALS-stifelse, som leds av Karin Karlström och Stig Salming. Foto: Ronnie Rönnkvist

David Lindgren: ”Givet att tacka ja”

Artisten och Skellefteå-supporten, David Lindgren, var en av artisterna som visade sig även vara en skicklig hockeyspelare under ”En match för livet”.

— För mig var det givet att tacka ja. Så roligt att få vara med. Det bästa från mina världar möttes på något sätt. Hockey, underhållning och välgörenhet. Då blir det alltid ett ja när jag kan.

— Att få vara på isen samtidigt som dom här grabbarna jag brukar kolla på, jag följer NHL slaviskt, kollar alla ”highlights”, är verkligen ett minne för liver för mig.

Och nu fick du spela i samma match som Skellefteås Viktor Arvidsson.

— Eller hur (skratt). Han är från Kusmark och jag Ersmark. Vi spelade i samma klubb då vi var små. Nu är jag lite äldre, men vi båda kommer från KAIF.

Artisten David Lindgren var en kändisarna som var på plats i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du såg aldrig Börje Salming spela, men vad har han betytt för dig?

— Jag har alltid varit ett Toronto Maple Leafs-fan. Det har alltid varit mitt lag i NHL, så jag har alltid haft koll på Börje.

— Tyvärr hade jag aldrig möjligheten att lära känna honom. Jag var däremot i Toronto en vecka då det var World Cup där. Då fick jag se från sidan av hur stor han var i den staden och inne i arenan. Jag satt några rader bakom Börje och såg hur folk jublade när dom såg honom. Han var verkligen en legend där.

— För mig att få vara ambassadör för Salmings Foundation är stort. Bland annat annat för att sjukdomen ligger nära mitt hjärta eftersom jag just haft en i släkten som gått bort i ALS. Det jag kan bidra med är att vara med på galorna. Dels hålla i galorna, dels sjunga och nu även spela hockey, vilket känns härligt, avslutar David Lindgren med ett leende.

Viktor Arvidsson: ”Roligt att få göra det i Börjes ära”

Även Viktor Arvidsson från Kusmark var alltså på plats och spelade i ”En match för livet”.

— Jag skulle säga att Börje Salming var en som min pappa berättat mycket om. Mer än jag fått veta om någon annan.

— Han hade en väldigt imponerande karriär och visade i Nordamerika vad svenskar går för. Det är sjukt roligt att få göra det här i hans ära.

Efter matchen skrev det många autografer, här syns Viktor Arvidsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Var det givet att tacka ja då Filip Forsberg ringde?

— Ja, så var det. Hade jag gjort en sådan här sak skulle jag velat att mina gamla lagkompisar kommit och stötta en sådan här bra match.

Elias Lindholm. Foto: Ronnie Rönnkvist

Elias Lindholm: ”Gjort otroligt mycket för svensk hockey och Brynäs”

Elias Lindholm, uppväxt i Gävle, var även han med på isen under ”En match för livet”.

— Jag missade hela Börjes Brynäs tid och när han spelade i Toronto var jag ganska ung. Det jag fått höra av äldre gardet är att han öppnade upp många vägar för oss svenskar borta i Nordamerika.

— Otroligt tråkigt att han inte är med oss längre. Han har, som sagt var, gjort otroligt mycket för svensk hockey och Brynäs. En av dom största.

— Det Stig och ALS-stiftelsen gör är otroligt bra. En hemsk sjukdom. Jag är nära ”Mickis” (Mikael Backlund) och hans fru Frida. Hennes mamma gick bort i ALS. En otroligt läskig sjukdom. Det är väldigt bra att det görs mycket för att bota sjukdomen. Man kan inte göra allt, men jag kan försöka göra lite i alla fall.

— För mig var det givet att tacka ja. Samtidigt är Filip någon jag känner väl. Vi spelade bland annat VM ihop nyligen.

