I sin andra säsong i Nordamerika har nu Felix Unger Sörum kommit igång rejält i AHL. Och nu börjar 20-åringen närma sig sin debut i NHL.

— Jag har haft lite flyt också och pucken har studsat rätt så det är bara att försöka fortsätta som jag börjat, säger Unger Sörum till Hockeysverige.

Felix Unger Sörum snittar en poäng per match i AHL.

Carolinadraftade Felix Unger Sörum har inlett säsongen i farmarlaget, Chicago Wolves, på bästa möjliga sätt. Under lagets 19 inledande matcher har han svarat för åtta mål och totalt 19 poäng. Med det är han poängbäst i laget.

— Det har gått bra. Vi har fått en helt okej start som lag och dessutom har det känts bra själv, säger 20-åringen med Leksand som moderklubb och fortsätter:

— Jag känner mig starkare på isen och såklart är det mycket enklare att komma till något där jag vet lite vad jag kan förvänta mig. Förra säsongen var det mycket nytt, men jag känner mig mycket mer bekväm nu och kan fokusera mer på hockeydelen.

— Det känns, som sagt var, riktigt bra. Jag har haft lite flyt också och pucken har studsat rätt så det är bara att försöka fortsätta som jag börjat.

Går det att peka på vad som ligger bakom att det lossnat för dig poängmässigt?

— Det är svårt att peka på exakt vad det är, men jag känner mig mer bekväm. Jag lär mig för varje match jag spelar. Det är en annan typ av hockey i USA med mindre rink så det blir mycket närkamper och sargdueller.

— Jag lär mig lite varje match vilka situationer man kan göra vad i och när det är rätt läge och så vidare. Det är också där jag har tagit stora steg och såklart av det jobb jag gjort i sommar med fysen. Det har gjort att jag känner mig starkare på puck, snabbare på skridskorna och dom delarna.

Är tillbaka som forward

Under inledningen av säsongen 2024/25 började Unger Sörum skolas om till att vara center.

– Jag tycker att han har gjort det väldigt bra, speciellt med tanke på att han aldrig spelat där förut, sa huvudtränaren Rod Brind’Amour till The Hockey News, men den här säsongen har han endast spelat som ytterforward.

Felix Under Sörum:

— Jag är såklart mer bekväm som forward, vilket är det jag alltid har gjort. Nu har jag också varit forward i varje match.

När kommer NHL-debuten för Felix Unger Sörum?

20-åriga forwarden från Lycka i Leksand trivs inte bara på isen utan även med att bo i Chicago-området.

— Vår arena ligger nära flygplatsen i Chicago och hemifrån mig tar det en halvtimme, 45 minuter in till stan med bil.

— Allt fungerar jättebra och jag bor här i Chicago med min flickvän. Sedan har jag även Noel Gunler som bor i samma lägenhetshus. Dessutom två finnar (Aleksi Heimosalmi, Juha Jääskä) som vi också brukar hänga med.

— Även Joel (Nyström) har varit här, men nu har han varit där uppe (Carolina) ett tag, vilket är väldigt kul för honom. Vi alla fem bor på samma ställe, vilket är ganska skönt.

Har Cam Abbott som tränare

Just att det sociala fungerar är såklart något som är viktigt om man ska kunna prestera på träningar och match.

— Jo, såklart. Jag trivs faktiskt jättebra här. Vi har ett ungt och roligt lag och jag känner att det är kul att komma till hallen varje dag.

— Dessutom får vi också mycket besök av familj och kompisar. Det är också väldigt roligt att kompisar vill komma och hälsa på.

Coach för Chicago Wolves är Cam Abbott, vilken inte är helt okänd för svenska hockeyvänner.

— Cam kan inte prata jättemycket svenska, men förstår det. Han brukar ha koll på svensk hockey så vi brukar prata en del och frågar om hur det går för Leksand och så.

Passar hans ledarskap in bra i det här unga laget ni har den här säsongen?

— Ja, jag tycker att han har gjort det väldigt bra, men är samtidigt inte något speciellt jag går och tänker på.

Felix Unger Sörum har fått det att lossna i AHL

Har det gynnat din hockey och roll att han varit många år i Sverige?

— Ja, han förstår nog kanske att det är svårt att ställa om eftersom hockeyn är annorlunda i Sverige kontra USA.

— Jag känner att jag den här säsongen fått mycket förtroende, vilket är kul. Samtidigt är vi Carolinas farmarlag också så vi går mycket under deras spelsystem och vad dom tycker.

Har du fått några signaler från Carolina hur dom ser på din inledning av säsongen?

— Nej, det har jag inte. Det är bara att köra på, ut och lira så får jag se. Att få chansen där uppe är inget jag går och förväntar mig.

Det låter på din röst som att du också har riktigt kul nu, är också känslan så?

— Ja, det är roligt. Som jag sa trivs jag bra på hallen och även utanför så jag har inte så mycket att klaga på.

Vilka förväntningar har du på resterande delen av säsongen?

— Jag har faktiskt inga speciella förväntningar utan jag får ta det mesta som det kommer. Det är också lite av det jag har fått lära mig, även om jag inte varit här så länge, att det går fort i hockeyn. Ena dagen är på ett ställe och andra på ett annat.

— Jag lever utefter att det bara är gå ut, köra ha kul och sedan se vart det tar mig, avslutar Felix Unger Sörum.

