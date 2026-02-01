”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Felix Sandström kom till HV71 som en nödlösning men har nu blivit lagets förstaval.

Nu berättar målvakten om fina formen – och möjligheten att stanna i HV71.

– Jag får försöka bevisa att jag förtjänar ett nytt kontrakt, säger Sandström till hockeysverige.se.

Felix Sandström har imponerat för HV71, och jagar nu ett nytt kontrakt i klubben.

Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två väldigt viktiga matcher. Två vinster. Sex poäng.

HV71 hade en nästintill perfekt vecka i SHL efter 5-1-vinsten borta mot Örebro i torsdags samt 2-1-segern hemma mot Luleå under gårdagen.

Gemensam nämnare för båda matcherna är att målvakten Felix Sandström har blivit matchvinnare och gjort stor skillnad för laget i båda matcherna. Mot Örebro räddade Sandström 29 av 30 skott och mot Luleå stoppade han 27 av 28 skott. Han stod för avgörande insatser i båda matcherna och stod emot på ett bra sätt när motståndarna pressade på och skapade chanser.

– Det är jättekul och det är viktiga poäng, alla matcher är viktiga nu såklart. Det är en oerhört bra och stabil vecka av oss allihopa, vi hade riktigt bra spel i torsdags och riktigt bra spel idag (läs i går) också. Jag tycker att vi gör ett jäkla jobb med att täcka skott och det är sådant som bygger upp laget också. Det är oerhört bra, framför allt i försvaret, säger Felix Sandström till hockeysverige.se efter vinsten mot Luleå.

Felix Sandström och Jonathan Ang blev matchvinnare för HV71 i segern mot Luleå. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Felix Sandström: ”Det krävs ett jäkla pannben”

Samtidigt har HV71:s försvarsspel också fått ett lyft. Framför allt mot Luleå slängde sig HV-spelarna hejvilt för att blockera skott, främst i boxplay, för att hjälpa sin målvakt. När skotten väl har gått igenom har Sandström sedan stått i vägen och räddat.

Vad är det som har funkat bra mellan dig och resten av försvaret på sistone?

– Vi har pratat mycket om hur vi ska få ihop spelet. Det blir ju en kemi när man jobbar ihop ett tag. Där känner jag personligen att nu när jag har fått spela mycket så har jag hunnit prata mycket med backarna. Vi har kunnat gå igenom vissa saker på träningar, det växer man av och man lär ju sig hela tiden. Det är en process i gruppen, säger målvakten och fortsätter:

– I de senaste matcherna tycker jag att vi har gjort det klockrent i försvaret. Det hjälper mig mycket och då vill man försöka hjälpa så mycket som man kan tillbaka till backarna också. Det är inte lätt att spela uppoffrande så där, det krävs ju ett jäkla pannben. Det är tufft och vi målvakter har i alla fall skydden. Det är imponerande att de slänger sig om de gör utan samma skydd. Det är kul och man älskar att se det.

Felix Sandström har hittat rätt efter återkomsten till HV71. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Har nio (!) raka starter för HV71

Felix Sandström värvades till HV71 på ett korttidskontrakt och sågs då först och främst som en nödlösning för att täcka upp medan Frederik Dichow var skadad. Sandström fick sedan också en tyngre start i HV med tio insläppta mål på sina första tre matcher. Därefter har målvakten dock klivit fram, imponerat och tagit ett fast grepp om förstaspaden. På de senaste åtta matcherna har Sandström 91,16 i räddningsprocent och 2,33 insläppta mål per match.

29-åringen har också bäst vinstprocent av HV:s målvakter den här säsongen. Han har fem vinster på elva matcher medan Olof Glifford vann en av sina tre matcher, Frederik Dichow har tre vinster på tio matcher och Lassi Lehtinen bara har vunnit sex av sina 19 matcher.

Den senaste månaden har Felix Sandström verkligen vunnit HV-tränarnas förtroende. Han har nämligen startat i nio (!) raka matcher för HV71.

Hur känns det att ha fått det här förtroendet under en längre tid och hur hanterar du att spela så många matcher i rad?

– Det är jättekul. Det bygger ju upp en också att när man känner det här förtroendet. Man kommer in i spelet snabbare då också och får in lite mer matchvana. Det blir ju lite ryckigare om man spelar lite då och då. Det gäller att förbereda sig på bästa sätt hela tiden och se till att hålla kroppen fräsch. Det blir lite olika beroende om man spelar mycket eller inte. Så det är viktigt att ta hand om kroppen på bästa sätt och vara redo hela tiden.

Med ett starkt spel i HV71 hoppas Felix Sandström få ett nytt kontrakt. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Felix Sandström spelar för nytt kontrakt i HV71

Efter att ha spelat fem matcher för HV71 förlängdes också Felix Sandströms kontrakt. Hans korttidsavtal förvandlades då nämligen till ett kontrakt för resten av säsongen.

Du har ju spelat bra på sistone, känner du att det har blivit lite av en boost sedan du skrivit på kontraktet?

– Absolut, jag trivs jättebra här. Allt från staden, laget, folk runt omkring… Ja, allting. Det bidrar ju oerhört mycket till prestationen också. Jag har jättekul här och det är ett bra gäng, allt från coacher, spelare och alla runt omkring klubben också. Det hjälper såklart för mina prestationer också.

När vi träffades strax efter att du kommit till HV sade du att ”du ska bevisa att du hör hemma här”. Sedan har du gjort det och fått kontrakt för resten av säsongen. Är nästa mål för dig att bevisa att du också förtjänar ett nytt kontrakt till nästa säsong?

– Ja, alltså jag försöker bara ta det match för match. Annars är det lätt att man hamnar för mycket framåt i tiden och det är aldrig bra. Det gäller att ta det dag för dag och match för match. Just nu är resultatet är bra men då blir man ofta belönad för det, då får man ta det där och då i sådana fall. Just nu gäller det att försöka ha fokus på vad som komma skall hela tiden.

Du står alltså inte och hänger på Johan Hults dörr nu då?

– Nej, det hade varit något. Jag får försöka bevisa att jag förtjänar det genom mina prestationer i så fall, avslutar Felix Sandström med ett leende.

