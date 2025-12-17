Felix Sandström är tillbaka i Sverige och har skrivit på för HV71.

Målvakten kommer däremot från några tunga säsonger i Nordamerika och berättar att han bland annat har tagit hjälp av en mental coach för att ta sig vidare efter jobbiga tiden.

– Det gäller att våga ta hjälp, att hitta folk att prata med är jätteviktigt, säger Sandström till hockeysverige.se.

Felix Sandström kommer från ett par jobbiga säsonger i Nordamerika. Foto: Alamy (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Detta är den andra delen av en längre intervju med Felix Sandström. I den första delen, som publicerades i går (tisdag), pratade han om flytten till HV71.

Efter sex och ett halvt år i Nordamerika är Felix Sandström tillbaka i svensk ishockey igen. Förra veckan skrev han nämligen på för HV71 för att täcka upp SHL-klubbens målvaktssida. Under årets säsong har han gått utan klubb under långa perioder förutom en månad där han spelade med finska Kärpät.

Sandström har nu hittat hem till Sverige igen efter ett par tuffa år på andra sidan Atlanten. Han åkte över för att spela i Philadelphia Flyers organisation först 2019 och fick inleda med spel i farmarligans farmarliga ECHL. Han jobbade sig sedan upp till AHL och stod för starka insatser i farmarligan. Det ledde till att han fick göra sin NHL-debut för Flyers säsongen 2021/22.

Till säsongen 2022/23 tillbringade Sandström sedan stora delar av säsongen uppe i NHL och spelade i 20 NHL-matcher i Philadelphia. Men säsongen därpå blev han återigen nedskickad till AHL och hade en tung säsong vilket ledde till att han fick lämna Flyers. Inför säsongen 2024/25 sajnades han av Buffalo Sabres, men skickades ner till farmarligan och fick inte spela alls i NHL. Det blev bara 19 AHL-matcher på hela förra säsongen och efteråt fick burväktaren inget nytt kontrakt i Nordamerika vilket ledde till att han fick vända sig till Europa.

Det blev totalt 30 NHL-matcher för Sandström i Philadelphia Flyers. Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Felix Sandström om tuffa tiden i NHL och AHL

Nu öppnar Felix Sandström upp om de tuffa säsongerna som han har bakom sig.

– Det är mycket runt omkring där också. Det är många lirare som är duktiga och många unga som kommer upp. Såklart hade man velat fortsätta bygga uppåt där, spika en plats i NHL och visa vad man går för där mer, självklart är det. Men jag gav allt jag kunde hela tiden och det är väl det som jag kan styra. Jag krigade på hela tiden, och det är jag nöjd med, sedan är det klart att man vill alltid vill ha mer, säger Sandström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har tagit mycket lärdomar av den perioden också och man är tacksam för allting där. Sedan gäller det att inte fastna i gamla grejer heller utan gå vidare och se de nya utmaningarna. Mitt mål har alltid varit att spela på så hög nivå som möjligt och vinna mycket. Det är det som driver en att spela hockey och vinna matcher ihop med ett gäng. Mitt mål är att fortsätta nöta på och bygga vidare för att vara den bästa versionen av mig själv, både som person och målvakt.

Hur har du jobbat för att gå vidare efter det?

– Jag tror att den mentala biten är oerhört viktig. Det är någonting som man alltid kan jobba på för att hålla sig uppe. Det är ju en väldigt resultatbaserad bransch vi lever i. Ibland är inte resultaten som man vill och då är det tufft. Då gäller det att våga ta hjälp och se saker man kan utveckla där också. Ibland kan det vara det som gör skillnaden om det börjar vända och studsa med eller om det inte gör det. Det är jätteviktigt och något som jag har försökt utveckla mycket de senaste åren att hitta folk att prata med. Speciellt som målvakt är det extremt viktigt för man är i en sådan viktig roll, säger 28-åringen.

Efter flytten till Buffalo Sabres blev det endast spel i AHL. Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

”Jag känner mig mer mogen nu när jag kommer hem”

När du säger ”att ta hjälp”, menar du att jobba med en mental coach då?

– Ja, precis. Det handlar om att våga prata om grejer, även med familjen och allt sådant också. Ibland kan man fastna i tankar och då gäller det att våga ställa frågor och prata om det också för att få svar. Ibland kan det vara oväntat vad man hittar för lösningar på det men det är det som är bra med det också. För om man går och grubblar på det själv, då kan det vara svårt att ta sig ur det.

– Den aspekten är sjukt viktig. Det är något som man jobbar på hela tiden och som sagt är det väldigt viktigt som målvakt. Man är ju sista utposten och den som ska studsa upp när det verkligen krävs. Det är mycket press men det är ju charmen med det också. Man är verkligen den som kan avgöra om matcherna vinns. Det är verkligen den roliga utmaningen med att vara målvakt.

Den mentala biten, är det något som du har lärt dig mer med åldern och efter att du har fått mer erfarenhet?

– Jag tror att ålder och erfarenhet är mycket i det. Ju mer man är med om, desto fler erfarenheter har man att tänka tillbaka på. Se hur man tog sig igenom olika situationer och inse vad det var man gjorde då som gjorde att man tog sig igenom det. Erfarenhet ger såklart mycket och jag tycker att jag har fått väldigt mycket erfarenhet de senaste åren, med både det ena och det andra. Jag känner mig mer mogen nu när jag kommer hem och ska spelar här igen. Jag känner mig bra och redo.

Felix Sandström blickar nu framåt och ser fram emot möjligheten i HV71. Foto: Robin Olausson

Tillbaka i SHL igen: ”Jättebra möjlighet för mig”

Efter totalt 30 NHL-matcher med Philadelphia Flyers och över 100 matcher i farmarligan AHL väljer Felix Sandström nu i stället att blicka framåt.

Förra veckan skrev han alltså på för HV71, en klubb som han spelade i mellan 2018 och 2019. Där kommer han att bilda målvaktspar med Lassi Lehtinen under tiden som Frederik Dichow saknas på grund av skada. Enligt Gävlesonen är han väldigt spänd inför återkomsten till svensk hockey och chansen att få spela SHL-hockey igen.

– Jag ser det här som en jättebra möjlighet för mig också att bygga på mitt spel. SHL är en fruktansvärt bra liga med sjukt mycket skickliga spelare och det är en väldigt jämn liga också. Det här blir en jätterolig utmaning och något som jag verkligen ser fram emot, avslutar Felix Sandström.

Source: Felix Sandström @ Elite Prospects