Frölunda HC blev historiska svenska mästare i våras.

Nu är planen tydlig inför nästa SDHL-säsong.

De ska försvara sitt guld.

− Jag gillar situationen att vara ett lag som är jagat. Det ställer högre krav på oss, säger tränaren Erika Holst till hockeysverige.se.

Erika Holst och Frölunda är inte mätta efter guldfirandet i våras.

FOTO: Ronnie Rönnkvist & Michael Erichsen/Bildbyrån (Montage)

SM-guld redan andra säsongen i SDHL. Det är såklart en imponerande bedrift med tanke på den dominans Luleå haft under många år, men också utifrån den tuffa konkurrens som idag råder i ligan. Coach för Frölunda är tidigare landslagsspelaren Erika Holst.

— Målbilden inför förra säsongen var att vara med i toppen och fajtas på riktigt. Säsongen innan det, när vi åkte ut mot Luleå i tre matcher på raken, hela den var att etablera oss i SDHL, berättar Erika Holst för hockeysverige.se.

Vad blev nyckeln till framgången?

— Jag har tänkt ganska mycket på det där. Det är ganska många saker som ligger bakom. Dels hade vi en väldigt bra spelargrupp. Såklart spelarkvalitéer, men också människor i gruppen som kom ihop väldigt bra.

— Vi blev i spelet med puck, vilket vi pratade mycket om förra säsongen, bättre. Sedan handlar det om, ju längre säsongen går, att spelare ska vara hela och friska. Vi hade också möjligheten att ställa alla på isen under slutspelet. Året innan hade vi väldigt mycket skadeproblem.

— Dessutom ska man ha tur. Det är svårt att vinna, så det gäller att ha spelet, taktiken och spelarna för att vinna. Det handlar också om, som sagt var, att alla ska vara hela och friska, men även vilka man får möta på vägen. Vilka matcher man få längs vägen för att kunna gå hela vägen.

Erika Holst: ”Jag var så otroligt glad för spelarna”

3-0 mot Luleå i finalspelet, hade du ens kunnat tänka dig innan att det kanske skulle bli så stora siffror?

— Nej, det var egentligen ingen som trodde att det skulle bli 3-0. Vi tänkte då vi åkte upp till Luleå att om vi skulle vinna en match där uppe så kunde vi vända hem och ta det därifrån.

— På något sätt lyckades vi där uppe, men jag tycker egentligen att Luleå definitivt var det bättre laget i båda första perioderna.

— Vi hittade sätt att komma tillbaka och vinna matcherna. Det är också vad det handlar om, att man ska vinna matcherna. Jag tänker att det hände något med gruppen i semifinalen då vi vann fjärde matchen i Gävle. Att vi verkligen började tro på det.

— Det behöver man också, att spelare, ledare och alla i gruppen verkligen tror på det. Att man har alla dom faktorerna med sig längs vägen.

Erika Holst och Kim Martin Hasson efter SM-guldet.

FOTO: Michael Erichsen/Bildbyrån

Handen på hjärtat Erika, när du stod där i båset och förstod att du tagit Frölunda till SM-guld, går det att beskriva den känslan?

— Nej, det egentligen inte. På något sätt vill man få fram att verkligen känna glädjen så det inte blir mer lättnad än glädje att vi löste det hemma i Scandinavium med 8 500 på läktaren.

— Jag var bara så otroligt nöjd och glad. Kim (Martin Hasson) kom inspringande i båset och vi kramades länge. Vi stod och sa till varandra att vi bara skulle ta in det här. Jag var så otroligt glad för spelarna när jag stod och tittade på deras firande på isen. Att stå lite i bakgrunden och se deras glädje efter det jobbet dom lagt ner, att det hade betalat sig… Dessutom att få göra det inför så mycket publik hemma i Scandinavium var magiskt.

Vilka förväntningar hade du på nyförvärvet Elisa Holopainen som slutade tvåa i poängligan med 24 mål och totalt 45 poäng på 36 matcher?

— Jag visste att hon var snabb och spelskicklig, så jag hade förväntningar att hon skulle komma in och bidra offensivt.

— Att hon skulle lyckas gör det på den nivån hon gjorde redan första säsongen är imponerande. Att ha varit i Finland hela tiden för att sedan komma över hit, ha lite svårigheter med språk och annat samtidigt som det är lite mer fysiskt spel här, nytt lag och allt det där gör att jag är att jag är imponerad över hur hon lyckades komma in från start. Dessutom att sedan växa under säsongen och bli den viktiga spelaren som hon blev för oss.

Elisa Holopainen tog hela SDHL med storm under fjolåret.

FOTO: Ronnie Rönnkvist

Tunga stjärntappet: ”Går inte att ersätta Michelle Karvinen”

Inför kommande säsongen tappar Frölunda världsspelaren, Michelle Karvinen, till PWHL.

— Först och främst är jag glad för Michelles skull, att hon får chansen att åka dit bort och tar den.

— Sedan är hon en spelare som såklart varit jätteviktig för oss under dom här tre åren. Det går inte att plocka in en spelare som ska ersätta Michelle Karvinen med alla kvalitéer hon har både på och av isen.

— Däremot finns det möjligheter, när en spelare försvinner av en eller annan anledning, för andra spelare att kliva fram och ta den yta som Michelle tidigare har haft. Jag tror det skulle vara svårt att rakt av ersätta Michelle Karvinen, men olika spelare får ta olika delar av hennes roll.

Är truppen ni har idag ”klar” eller väntar ni in något ytterligare?

— Nu för tiden vet man aldrig vad som händer under säsongen. På min tid hade man en trupp från sommaren till slutet. Som den ser ut är det den trupp som vi kör på.

Stjärntrion med Hanna Olsson, Andrea Dalen och Michelle Karvinen splittras nu.

FOTO: Ronnie Rönnkvist

Frölunda HC jagar nytt SM-guld: ”Alla vill slå oss”

Ni kommer vara ett jagat lag, hur kommer du som coach jobba mentalt med spelarna kring det faktumet?

— Vi har pratat ganska mycket under våren om det, vad vi håller på att förbereda oss för. Egentligen har vi pratat under alla åren att alla lag vill slå Frölunda.

— Nu kommer det bli ännu mer så att alla vill slå laget som är regerande mästare. Alla lag kommer komma för att göra sina bästa matcher mot oss. Vi behöver alltid vara på topp och har inte råd att inte vara det.

— Jag gillar situationen att vara ett lag som är jagat och där andra lag tycker att man är bra och vill göra sitt bästa mot oss. Det ställer högre krav på oss.

Melinda Olsson, Jared Cipparone, Peter Elander och så vidare, andra lagens coacher har förmodligen under sommaren tittat extra på hur ni vill spela, kommer du justera mycket i ert spel inför kommande säsong?

— Vi gör alltid lite justeringar, men generellt hur Frölunda spelar i grunden kommer vi inte ändra på. Vi kommer fortsätta jobba mycket med spelet med puck.

— Även om vi förra säsongen tog steg från säsongen innan tycker jag att vi fortfarande har mycket i vårt spel som jag vill utveckla.

— Jag har fått frågan ”Nu har ni vunnit guld, vad ska ni mer göra?” Det är vad allt mycket handlar om, att jag och vi tittar på vår resa. ”Vart är vi? Vad är nästa steg i vårt spel? I vår fys? I vår spelidé?”

— Vi ska vara med och slåss i toppen varje säsong. När vi spelar vill vi utmana för att vinna, men det handlar mycket om att det inte bara är ”Nu har vi vunnit SM-guld” och check på den.

— År fyra i vår nästa resa, vad är nästa grej vi måste göra för att hela tiden driva framåt, avslutar Erika Holst.