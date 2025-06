Svenske doldisen skrev historia: ”Behövde börja om”

Med drömmar om AHL lämnade Eric Hjorth Sverige 2023.

Nu berättar svenske doldisen hur han lyft från den tunga tiden – och blivit bästa svensk någonsin i Alpligan.

– Jag blev satt i ett fack där borta i Nordamerika, säger 24-åringen till hockeysverige.se.

Eric Hjorth försäsongstränar 2022. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

När Eric Hjorth lämnade Sverige 2023 var tanken att slå sig in i Laval Rocket och AHL, men chansen i ligan uteblev, och istället följde 43 matcher i ECHL-laget Trois-Rivières Lions. Till slut kände svensken att…



– Jag blev satt i ett fack där borta i Nordamerika, som stor defensiv back, vilket jag inte riktigt är, säger 24-åringen från Göteborg när hockeysverig.se nu når honom i slutet av juni.

– Det blev inte vad jag hade hoppats och trott på. Jag ser mig mer som en offensiv tvåvägsback. Sen kanske jag inte presterade så bra heller, men jag kände att jag behövde börja om, fortsätter han sedan.



Och börja om gjorde Hjorth.



När 2025/26 nu är runt hörnet förbereder sig svensken, hemma i Göteborg, efter en period där han både blivit guldhjälte i italienska Ritten/Renon (2023/24), samt historisk som svensk i Alpligan med hela 50 poäng (16+34) i grundserien, samt tolv (1+11) i slutspelet (2024/25).



– Det här kom upp och jag kände att det var kul att hoppa på. De ledde serien och hade en chans att vinna, och när jag kom dit var det grymt från dag ett. Killarna i laget, ledarna och organisationen har varit väldigt bra. Jag har verkligen trivts.



Trodde du att det skulle gå så här pass bra?

– Nej, inte att det skulle gå så här bra, men jag hade väl lite förhoppningar om att jag skulle börja producera mer och mer. Vi fick en ny coach och jag hade bra snack med honom under sommaren. Han sa att jag skulle få spela mycket och få chanser, så sen gällde det bara att ta de chanserna.

– Jag fick förtroende från start och tog vara på det. Jag kunde spela ut och sen började lite puckar trilla in. Då ökade också självförtroendet.

Bäste svensk någonsin: ”Trodde jag inte”

Chanserna kom och gick och till slut kunde svensken konstatera att han producerat siffror under 2024/25 som ingen annan svensk back nått i ligan, någonsin.



– Sen att det skulle bli så mycket poäng det trodde jag kanske inte. Jag försöker alltid göra mitt bästa för att laget ska vinna, och att göra poäng hjälper ju laget, säger Hjorth och fortsätter om vad som klickat i Italien.

– Vi hade ett väldigt bra powerplay och producerade väldigt bra från dag ett. Sen hängde jag med mycket i anfallen och började ta mer avslut, jämfört med var jag gjort innan. Jag tänkte inför i år ”okej, jag måste skjuta mer för att skapa chanser”. Det har framförallt varit det, och att vi hade ett väldigt bra powerplay. Jag hade nog minimum fem skott per match. Då skapar du chanser.



Har du koll på att siffrorna är de bästa en svensk back producerat i ligan någonsin? Både i grundserien och slutspelet?

– Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om. Det har varit en bra säsong, och där kul att man får utdelning, men det visste jag inte om, säger han och fortsätter:

– Det känns kul. Innan jag kom hit hade jag ingen aning om vad det var för liga och ställe, men jag har trivts så himla bra, även utanför isen också, och jag tycker ändå att ligan är helt okej. Det var en väldigt kul och bra upplevelse.



Har du hunnit återhämta dig efter allt nu? Det blev semifinal och rätt många matcher också?

– Ja exakt, det är rätt mycket matcher ändå, för att spela i Europa. Det är en italiensk cup och kontinentalkupp, så det var en rätt lång säsong. Tyvärr förlorade vi italienska cupen i finalen mot Cortina och så åkte vi ut i semifinalen i slutspelet, men det var ändå en helt okej säsong för laget. Vi hade förhoppningar att ta oss till final och försöka vinna igen, men det är svårt att vinna ”back to back”.

Nya klubben: ”Ser den backen jag tycker jag är”

Så, hur följer man då upp detta?



För hockeysverige.se berättar Hjorth om hur succéåret följts av en hel del erbjudanden, men att Lausitzer Füchse i DEL2 till slut kände som det rätta valet.



– Jag har tänkt lite på vad jag kan få för roll och har snackat med en del klubbar, men jag kände att Christof Kreutzer (huvudtränare i Lausitzer Füchse) hade en bra plan för mig och att han trodde på mig. Han har sett mig spela och ser den backen som jag själv tycker att jag är. Då kände jag på magkänslan att det här var ett bra steg.

– Sen har jag även tänkt lite på vad som är ett bra steg för att ta nästa kliv, och då kände jag ändå att DEL2 är en bra liga där man kan avancera uppåt.

Eric Hjorth i Vita Hästen 2022. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Har du haft några erbjudanden från Sverige?

– Nej, inte vad jag vet. Det har varit Österrike, Tyskland, Danmark, Norge, Italien och Frankrike. Inte några klubbar i Sverige faktiskt, utan mer utomlands i Europa.



Du har inte haft några tankar på att vända hem?

– Jag har väl inte riktigt ett mål på så sätt, men om det dyker upp något bra alternativ så tar jag inte bort det helt på hållet. Jag är väldigt öppen, utifrån vad man får för roll, hur man kan trivas och vilka ambitioner organisationen har. Jag kan spela vart som helst, så länge man känner att det är ett bra steg.

”Vill få så fin karriär som möjligt i Europa”

Eric Hjorth valdes av Columbus Blue Jackets i NHL-draften 2019, men försvann sedan vidare till i Finland, AIK och Vita Hästen innan återkomsten i Nordamerika. Ändå fanns drömmen om den stora scenen alltid kvar.



Nu har Hjorth istället, först och främst, ett fokus på spel i Europa.



– Jag vill kunna få så fin karriär som möjligt i Europa. Sen vet man aldrig. Huvud-fokus är att göra ett bra nästa år och klättra upp i ligorna i Europa. Det är väldigt bra hockey runt om i hela Europa, så det är prio, men om chansen dyker upp (i Nordamerika) så är det klart att jag vill ta den.



Var hoppas du kunna vara efter säsongen som väntar nu?

– Jag har inga personliga mål så, men jag hoppas att jag kan bygga vidare på förra säsongen. Ta med det självförtroendet, komma in snabbt till laget, spela bra hockey och hjälpa laget att vinna. Det är bara att rida på vågen och ta med det jag gjorde i år med en bra sommarträning.