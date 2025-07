Därför vänder världsmålvakten hem

Efter sju år är Emma Söderberg tillbaka i SDHL. Nu ansedd som en av världens absolut främsta målvakter skrev 27-åringen på för SDE.

– Jag vill tävla för att ta en plats i OS-truppen och då måste jag få spela mer än vad jag gjort, säger stjärnan till Hockeysverige.se.

OS är en stor anledning till varför Emma Söderberg vänder hem till SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hösten 2018 lämnade Emma Söderberg Sverige för att gå på college i Minnesota. Sedan dess har hon klivit fram som Damkronornas etta i stora turneringar och blivit historisk genom att bli första svenska målvakten i PWHL. Nu är hon tillbaka i svensk hockey och har siktet inställt på att ta en plats i OS 2026.



– Det är lite upp och ner med den tiden, svarar Emma Söderberg då hockeysverige.se frågar henne om hur hon ser tillbaka på senaste två säsongerna i PWHL.

– Klart att det varit väldigt roligt att vara där borta och få tävla på en så hög nivå som den ligan har varit. Samtidigt var det en tuff omställning från college där jag spelade nästan alla matcher. Till att nu inte fått spela så mycket alls.

– Jag är väldigt glad över min tid där och jag har med mig många erfarenheter därifrån. Jag känner också att jag har kunnat utvecklas genom den miljö jag fått träna i till vardags.



Om du ser på det rent hockeymässiga, var det en stor skillnad på PWHL jämfört med spel på college?

– Spelstilen är ändå ganska lika. Sättet man attackerar på och spelar. Sedan är spelarna i PWHL för det mesta fem, tio år äldre än dom på college. Då är man också större, starkare, smartare, mognare…

– Det är jättemycket sådant som väger in. Framför allt är det vad som gör ligan (PWHL) bättre. Folket där har växt till sig några år ytterligare.

Emma Söderberg tillbaka i SDHL för att få mer speltid

Du är inne på det själv, att du fick sparsamt med speltid under åren i PWHL, hur tror du det har påverkat din utveckling som målvakt?

– Det är svårt att veta. Jag har ändå känt att jag tagit kliv och blivit bättre i och med att jag fått träna och haft en väldigt bra vardag.

– Jag kan inte gissa på om jag varit bättre eller sämre om jag fått spela mer, men jag har i alla fall inte blivit sämre under min tid där. Det är också därför jag kan vara nöjd med mina två säsonger i Boston.

Kan du känna en frustration över att inte ha fått mer speltid i Boston?

– Ja, till en viss del. Första säsongen var tuff eftersom det mer var en omställning. Andra säsongen var det lätt att komma in med inställningen ”Jag kanske inte får spela så mycket, men jag ska dra nytta av att vara där och spela så mycket jag kan”.

– Jag känner att jag tränade på en ännu högre nivå andra säsongen och då blev det frustrerande när jag inte fick lika många möjligheter.

Emma Söderberg i PWHL.

Foto: Graham Hughes/The Canadian Press/Alamy

Som målvaktskollegor senaste säsongen hade Emma Söderberg Aerin Frankel och Klara Peslarova. Den sistnämnde som kommande säsong återvänder till Brynäs.



– Jag tycker att det har fungerat jättebra mellan oss tre. Besluten om vem som ska spela hade inget med vår relation att göra. Vi stöttade varandra ändå.

Ville ha kvar Söderberg

Boston hade dessutom gärna sett att Emma Söderberg skulle stanna i klubben ytterligare minst en säsong.



– Boston uttryckte då vi hade våra möten efter säsongen att dom gärna hade haft kvar mig. Jag kände ändå att det var rätt steg för mig att komma hem.

Emma Söderberg under en VM-match med Damkronorna. Foto: Mathilda Ahlberg / Bildbyrån.

När vi sågs förra sommaren funderade du kring att återvända till Sverige, har det här växt sig starkare under senaste säsongen?

– Ja, det har den gjort. Jag tror också att jag i mitt huvud hade bestämt att skriva på för två år och att sedan komma hem. Det var ganska tidigt jag hade den nedräkningen i mitt huvud.

– Sedan är det såklart en viktig säsong som kommer. Jag vill tävla för att ta en plats i OS-truppen och då måste jag få spela mer än vad jag gjort. Då tror jag att flytta hem till Sverige är rätt steg i min utveckling.

”Tror inte jag vill gå in på vad…”

Valet föll då på förra säsongens semifinallag, SDE.



– Jag tycker att SDE som förening har tagit kliv nästan varje säsong. Dom kommer bara högre och högre upp i tabellen. Det är häftigt att ha sett resan SDE har gjort och jag skulle gärna vilja vara med på den resan.

– Jag tror det kommer vara en bra miljö för mig att träna och utvecklas i. Redan under förra hösten tränade jag en del med SDE och kände att dom har något väldigt bra gång. Dessutom nu med Peter (Elander) som tränare.

– Att det kan bli en bra vardag för mig var något som lockade mig mycket.

Senast Emma Söderberg spelade i SDHL var det för MoDo. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur mycket påverkade ditt val av att få Peter Elander som tränare?

– Klart att det väger in att det är en seriös och kunnig tränare. Jag vet att vi kommer träna väldigt hårt och smart. Han har sin erfarenhet och vet vad vi behöver göra.



Fanns det fler alternativ i Sverige?

– Jag hade lite annat som hört av sig, men jag tror inte jag vill gå in på vad. Det var ändå lite andra alternativ som var aktuella, men jag kände ändå snabbt att jag drogs mot SDE.

Emma Söderberg valde bort MoDo i SDHL

Du är från Järved och spelat för MoDo, det är väl ingen vild gissning att Björn Edlund hört av sig till dig?

– Ja, vi har också hörts vid. Det är, som sagt var, många delar som spelar in och ska fungera.

– Sedan är det väldigt speciellt med MoDo eftersom jag var i föreningen under sju år innan jag flyttade över till college. Det är en speciell plats för mig, men det är mycket som går in i besluten när man blivit lite äldre.



Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Jag vill att vi ska vara med och slåss om att vinna mästerskapet. Förra säsongen tog sig SDE till semi. Att ta ytterligare ett kliv den här säsongen hade varit jättehäftigt.

– För mig är det svårt att svara på vilka förväntningar jag ska ha eftersom jag varit borta från SDHL under så många år. Jag får se hur det är allt eftersom, men det känns väldigt spännande och kul.



Nu blir du dessutom stockholmare…

– Det känns kul. Jag trivs bra här nere och har tidigare bott hos kompisar här. Dessutom har jag familj här nere, så det känns bara jättekul.

– Brorsan (Oskar Söderberg) bor här med sin fru och barn. Dessutom har jag kusiner här och några av mina bästa barndomskompisar, så det känns som jag kommer trivas väldigt bra även utanför hockeyn, avslutar Emma Söderberg.