Berättar om prestationsångesten: ”Något jag kämpar med varje dag”

Efter flytten från AIK till SDE har Ella Sköldebäck fått ett lyft i karriären.

Nu berättar 21-åringen om framgången, prestationsångesten och samtalet med förbundskaptenen.

— Det skulle vara väldigt kul att få sätta på sig landslagströjan, säger Sköldebäck till Hockeysverige.se.

Ella Sköldebäck har fått ett stort förtroende i SDE, men brottas fortfarande med prestationsångest. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

ENEBYBERG, DANDERYD (HOCKEYSVERIGE.SE)

SDE har inlett säsongen starkt och är med och slåss i toppen av SDHL. En stor anledning till det är att flera av lagets spelare tagit stora steg i sin utveckling under Peter Elanders ledning. En av dessa är backen Ella Sköldebäck som är fostrad på helt andra sidan av Stockholm. Moderklubben är Nynäshamns IF och uppväxte var i Segersäng.

— Jag kommer ihåg att jag gick ner till tågstationen i Segersäng och såg att Nynäshamn hade satt upp en affisch där. Jag sa till mamma ”Det här vill jag prova”. Jag provade och föll för det direkt, berättar Ella Sköldebäck då vi slagit oss ner på en avbytarbänk intill fotbollsplanen på Enebybergs IP för en intervju.

Då var hon runt fem år och ensam bland sina kompisar att välja hockey.

— Nej, det var inte några kompisar med vad jag minns. Grannpojken körde också, men det var inget som påverkade mig att börja.

Hur ser du idag tillbaka på tiden i Nynäshamn?

— Jag har inte så många minnen därifrån, men jag kommer ihåg att det var väldigt kul och att vi i 04-gruppen hade en bra sammanhållning. Härliga tränare. När vi sedan splittrades fortsatte ändå hockeylivet.

Ella Sköldebäck: ”Djurgården lockade inte utan det var AIK som gällde”

Vi hoppar fram lite. Närmare bestämt till 2020. Då valde den idag 21-åriga backen att skriva på för AIK som vid den tiden låg i SDHL.

— Jag spelade i Haninge och då med Alexandra Cipparone. På den vägen var det egentligen. Hon introducerade mig för AIK. Jag kom dit, provade och älskade det klubben stod för.

— Jag såg upp till spelarna i SDHL-laget redan från början, så för mig var det självklart att spela där. Dessutom var Alexandras man, Jared (Cipparone), där. Han är en väldigt bra tränare och utvecklade mig mycket under den tiden han var i AIK.

Hade du andra alternativ i samband med att du skrev på för AIK?

— Egentligen inte. Jag kollade även på Djurgården, men det var inget som riktigt lockade utan det var AIK som gällde.

Ella Sköldebäck i AIK:s tröja. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Fick du chansen fullt ut i AIK eller hur känner du där?

— Jag tycker att jag utvecklades mycket som både spelare och person i AIK. Sedan hade jag absolut önskat att fått mer chanser i SDHL, men jag är nöjd med chanserna jag fick och tiden jag hade där.

— Jag såg det som att det var kul att få spela och tog chanserna jag fick, men absolut ville jag spela mer. Det vill man alltid, men jag var glad matcherna jag fick spela.

Flyttade till SDE efter uttåget med AIK: ”Ville spela i SDHL”

Ella Sköldebäck var även med i kvalet mot Skellefteå som innebar att AIK fick lämna SDHL.

— Det var hemskt och riktigt tufft. Nog en av jobbigaste känslor jag haft idrottsmässigt hittills. Solen gick upp dagen efter ändå, men det var det väldigt tufft.

Hade du chansen att stanna i AIK?

— Ja, det hade jag, men kände att jag ville vidare, utvecklas ännu mer och spela i SDHL. Idag är jag jätteglad att jag gick till SDE.

Varför just SDE?

— Jag hade först lite kontakt med Helene (Åström) som ville att jag skulle komma och provträna med SDE.

— Sedan kontaktade jag SDE igen efter att säsongen var slut. Jag kom hit, provtränade och efter det fick jag ett erbjudande som jag tog.

Flytten till SDE har inneburit ett stort lyft för Sköldebäck. Foto: Ronnie Rönnkvist

Redan från start i SDE fick hon ett stort förtroende av coacherna. Ett förtroende hon hanterat väldigt väl.

— Det var vad jag ville och strävat efter hela tiden. Det är superroligt och superkul att känna att jag har möjligheten att kunna ta kliv framåt hela tiden.

— Att få förtroende betyder allt för självförtroendet. Få känna att man själv duger både på isen och utanför. Den här klubben har verkligen gjort det för mig, så jag är jättenöjd och glad.

Öppnar upp om prestationsångesten: ”Mer stjälpt än hjälpt många gånger”

Ella Sköldebäck har också tvivlat på sin kapacitet som hockeyspelare under åren, men även vid sidan av isen.

— Ja, jag tror att det är något jag fortfarande kämpar med varje dag ändå. Jag försöker att inte tänka på det utan bara fortsätta oavsett om jag gör ett misstag eller något går fel för så gör det för alla.

Har du haft samma känslor även utanför hockeyn?

— Ja, under hela mitt liv har jag velat prestera på topp. Det har kanske mer stjälpt än hjälpt många gånger.

— Nu när jag blivit lite äldre och börjar förstå, med hjälp av mina lagkamrater och tränare, att man gör misstag och det är okej. Att det är viktigare att man fortsätter och försöker hela tiden för då kommer det bli bra.

Peter Elander har varit viktig för Ella Sköldebäcks karriär. Foto: Ronnie Rönnkvist

En som har betytt mycket för hennes utveckling på isen är Peter Elander.

— Han har betytt otroligt mycket för mig. Så mycket att det är svårt att beskriva. Han har verkligen varit fantastisk och hjälpt mig med spelet, konditionen och självförtroendet.

Har prestationsångesten blivit bättre i och med större förtroende och så vidare?

— Jag har alltid älskat hockey, men prestationsångest har jag fortfarande. Jag vill att tränarna och mina lagkamrater ska vara nöjda och att vi går framåt som lag såklart.

Ella Sköldebäck om SDE:s starka start på säsongen

SDE har ett så gott som nytt lag den här säsongen. En grupp som Ella Sköldebäck hyllar.

— Gruppen är väldigt bra. Vi har stommen av spelare kvar som var med förra säsongen. Spelare som håller kvar vad SDE står för.

— Sedan tycker jag att spelarna som Helene och Peter tagit in är med på det tåget, vill göra jobbet, åka skridskor, spela tufft och hela den biten.

SDE har dessutom tre av Sveriges absoluta toppspelare i form av Emma Söderberg, Lisa Johansson och Josefine Holmgren.

— Alla tre har mycket erfarenhet, spelat på hög nivå och vunnit mycket så dom betyder mycket för oss yngre spelare som inte spelat lika länge.

— Vi ser upp till dom jättemycket, även om dom själva inte tror det. Det har vi gjort sedan vi var små så det jättehäftigt att få spela med dom spelarna.

Hur ser du på din personliga inledning av säsongen?

— Den har varit helt okej. Kul att få göra lite fler mål än jag gjorde i början av förra säsongen.

Josefine Holmgren, Emma Söderberg och Lisa Johansson är tre av SDE:s bästa och viktigaste spelare. Foto: Ronnie Rönnkvist

Samtalet från Ulf Lundberg: ”Kom från ingenstans”

Och lagets inledning?

— När vi får till det blir det väldigt bra. Inte minst mot Färjestad (vinst 7-1) spelade vi riktigt bra tillsammans. Även mot Djurgården spelade vi bra. Mot Linköping var det inte lika bra…

— Så är det, att det går upp och ner. Jag tror att vi bara vi fortsätter som vi gjort på träningarna så kommer det bli riktigt bra.

— Vi kör jättehårt på träningarna, vilket visat sig på match där vi orkar åka mycket skridskor. Konditionsmässigt skulle jag säga att vi är överlägsna jämfört med andra lag.

Vad är din personliga målbild för säsongen?

— Det skulle vara väldigt kul att få sätta på sig landslagströjan, vilket alltid varit målet för mig. Om det sedan kommer den här säsongen eller om tre säsonger spelar inte så stor roll. Det hade varit en dröm och något jag strävar efter varje dag.

— Sedan vill jag såklart också vinna SM-guld med SDE. Det hade varit helt fantastiskt.

Har du haft något samtal med Ulf Lundberg om landslagsspel?

— Ja, ett litet kort. För mig kom det från ingenstans och det var superkul att han hörde av sig. Bara det att han sett mig är sjukt och superkul, avslutar Ella Sköldebäck med ett leende samtidigt som platsen vi sitter på tycks stormas av hösttrötta getingar.

Source: Ella Sköldebäck @ Elite Prospects