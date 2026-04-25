Slog igenom – i hemstaden: ”Ville vara med på resan”

Ella Albinsson flyttade hem till Karlstad efter att Färjestad gått upp i SDHL. Då fick forwarden sitt genombrott – samtidigt som laget skrällde som nykomling.

— Det är alltid skönt att få en bekräftelse på att det jag trott fanns i mig kom ut på något vis, säger 23-åringen till Hockeysverige.se.

Ella Albinsson har hittat rätt i Färjestad.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter flera fina säsonger i Leksand och MoDo kom Ella Albinssons nationella genombrott den gångna säsongen. Det efter att hon flyttat hem till Värmland för att spela med Färjestad – en klubb hon redan tidigare spelat för, men som hon lämnade 2019 för studier och hockey i Leksand.

– Färjestad har alltid varit laget jag hejat på, säger Ella Albinsson, som är uppväxt i Monica Zetterlunds och Conny Evenssons Hagfors, runt åtta mil norr om Karlstad.

– Jag har kollat på nästan alla deras matcher, och Färjestad har på så sätt varit laget i mitt hjärta. Dessutom har jag varit här (Löfbergs Arena) många gånger med pappa och brorsan. Mamma har också varit med några gånger.

När förstod du att det fanns damhockey i Sverige som man kunde satsa på?

– Det var när det drog i gång med Stålbucklan. Annars har jag alltid kört fullt ut med pojkarna. Det har känts jättebra för mig och har aldrig varit något problem.

”Leksand har format mig lite”

Ella Albinsson spelade, som sagt, i Färjestad fram till 2019. Då låg laget i Damettan och hon var en av lagets toppspelare när det kom till poängproduktion, tillsammans med bland andra Julia Pettersson och Josefin Lindström.

– Jag trivdes jättebra här redan då. Vi hade Henrik Rehnberg som tränare och jag trivdes väldigt bra med honom också.

– Då var jag väldigt ung, men de äldre tog hand om mig väldigt bra och jag lärde mig mycket av det, säger Ella Albinsson, som alltså sedan flyttade till Leksand.

– Det fanns inte jättemycket att välja på när jag skulle välja gymnasium, eftersom jag ville gå NIU. Leksand var närmast Hagfors, och det lockade mycket, så jag funderade inte så mycket.

– Det var någon sekund som jag funderade på om jag skulle vara kvar här, eftersom jag trivdes så bra och det ändå var hemma. Det blev ändå en kort fundering, men jag kände att det var rätt steg för mig att testa någonting annat.

Ella Albinsson i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Tiden i Leksand och MoDo kom också att betyda mycket för henne som hockeyspelare.

– Leksand har format mig lite och jag var där under många år. Sedan kändes det som att jag stod och stampade. Varken jag personligen eller vi som lag kom vidare.

– Det kändes som att det var dags för något nytt, och då blev det MoDo. Jag har inget ont alls att säga om MoDo, utan trivdes superbra med Jared (Cipparone), Björn (Edlund) och hela laget.

– Att det var just Färjestad som gick upp var avgörande, annars hade jag nog blivit kvar i MoDo. Färjestad kommer alltid vara Färjestad för mig och jag trivs jättebra här.

Följde du den sista dramatiska kvalmatchen mellan Leksand och Färjestad?

– Ja, det gjorde jag. Sjukt att det var just mot Leksand…

Var det blandade känslor?

– Lite så var det absolut, men jag blev glad när Wilma (Johansson) satte dit pucken.

Återvände hem efter uppflyttningen

Efter säsongen hörde den spelande sportchefen Emma Murén av sig och frågade om Ella Albinsson ville komma hem till Färjestad, som nu var i SDHL. Det fanns inte mycket tvekan kring om hon skulle tacka ja eller inte.

– Nej, egentligen inte. Trots att jag trivdes så bra i MoDo, vilket jag verkligen gjorde, kändes det som att jag ville vara med på den här resan med Färjestad från början på något vis.

Har det alltid funnits någonstans i bakhuvudet att du en gång velat återvända och spela för Färjestad?

– Ja, så har det alltid varit. Det ska jag inte ljuga om. Jag har alltid velat ha Färjestad i SDHL, eftersom steget ner därifrån till division 1 är väldigt stort och inget jag kände att jag ville ta. När Färjestad sedan gick upp kändes det som rätt tid.

Ella Albinsson är hemma i Karlstad igen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad hände med din utveckling som hockeyspelare när du kom tillbaka till Färjestad?

– Jag vet egentligen inte, men såklart är det alltid lite tillfälligheter. När det väl trillar in någon puck vill det gärna bli fler.

– Jag har alltid vetat att jag har målskyttet i mig, men inte riktigt fått ut det. Jag tyckte att jag tog steg i MoDo på andra sätt och tänkte att det snart skulle lossna. Som jag sa: får man in en puck vill det gärna fortsätta, och jag är glad att det blev så den här säsongen.

Ella Albinsson svarade för 12 mål och totalt 20 poäng på 33 matcher, vilket är det mesta hon har levererat i SDHL.

– Det är alltid skönt att få en bekräftelse på att det jag trott fanns i mig kom ut på något vis. Absolut har det hjälpt till med motivationen framåt.

Ella Albinsson och Färjestad överraskade

Johan Fransson fick pris som Årets tränare i SDHL – hur har du upplevt hans ledarskap under säsongen?

– Han är väldigt glad, energisk, vill alla väl och lyfter fram att det faktiskt bara är hockey vi spelar. Att vi i grunden gör det för att hockey är kul.

– Det hjälper till så att man inte känner den här pressen. Klart att det alltid kommer att finnas en press, men på något vis trycker han på rätt knappar som gör att du spelar ut.

Uppriktigt sagt, pratar han mest bilar eller hockey i omklädningsrummet?

– Det är nog 50/50, säger Ella Albinsson med ett skratt.

Johan Fransson är tränare i Färjestad.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Färjestad kom att bli SDHL stora överraskning den senaste säsongen. Tipsen inför säsongen pekade på kvalspel, men det slutade med kvartsfinalspel mot Frölunda.

– Vi började lite knackigt, men jag tyckte att vi var med i matcherna. Vi föll ändå till slut och det var många uddamålsförluster.

– Vi låg ganska långt ner i tabellen och skulle möta Frölunda när vi sa till varandra: ”Nu har vi ingenting att förlora, så det är bara att köra.” Då vann vi den matchen och hittade någonting där. Vi fick en tro på saker och ting – att vi kan, bara vi gör rätt saker.

”Gruppen har varit väldigt stark”

Färjestad förlorade sedan i slutspelet mot förra säsongens svenska mästare Frölunda, men bara med 3–2 i matcher.

– Då tyckte jag att vi steppade upp riktigt bra. Jag är jättenöjd med hur vi som lag hanterade det.

– Jag kan nästan tycka att vi var värda att gå vidare. Samtidigt har Frölunda varit med förr och vunnit guld. De hade erfarenheten, vilket vi kanske föll lite på. Spelmässigt tycker jag ändå att vi var med bra.

Vad har du upplevt varit styrkan i den här gruppen?

– Gruppen har varit väldigt stark. När vi hittade något att gå på var det som att alla köpte in på det. Vi hittade något i den här gruppen som vi fick ut i slutspelet, så det var synd att vi inte lyckades ta den där sista matchen också.

Hur tajta har ni varit vid sidan av isen?

– Man är mer tajt med vissa än andra, men jag tycker ändå att gruppen över lag är väldigt tajt. Jag tycker också att det har visat sig på isen.

Ny säsong snart – hur går tankarna inför den?

– Det känns kul och jag hoppas att vi kan bygga vidare på den avslutning vi hade på förra säsongen. Börja där och sedan fortsätta ta kliv. Då tror jag att det kan bli en rolig säsong i Karlstad.

Finns det även landslagstankar hos dig?

– Såklart att det gör det. Man vill alltid vara med, men sedan är det upp till mig själv att vara så bra att jag ska vara med, avslutar Ella Albinsson på klingande värmländska.

Source: Ella Albinsson @ Elite Prospects