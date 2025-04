Hyllades stort – efter petningarna: ”Så klart jättekul”

Egor Polin fick motta stora hyllningar efter succén i match fem på Hovet. Södertäljetalangen klev fram med två mål – och lovordades av Marcus Eriksson.

– Det är kanske vår offensivt skickligaste spelare, sade veteranen till TV4 i pausintervjun.

– Så klart jättekul. Han är en jävla kung, rätt ut sagt, svarar Polin på hyllningen från lagkamraten.

Foto: Bildbyrån. Egor Polin klev fram rejält efter petningarna.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Södertälje har greppet om matchserien mot Djurgården. Laget vann med 5-0 på bortaplan och har nu chansen att avgöra på hemmaplan på torsdag. En av dagens stora hjältar var en lite oväntad sådan.

Egor Polin, som har varit petad under stora delar av slutspelet, klev fram med två mål. Forwarden skapade också chanser på löpande band och hade mycket väl kunnat få göra ett hattrick.

– En jättebra match. Vi kommer ut bra och spelar bra hockey. Det gör att vi får in några puckar och vinner matchen. Det är svårt att svara på men alla är beredda att chippa in och göra det hårda jobbet. Det är kul att vi får in några puckar, säger 20-åringen.

Vad säger du om ditt egna spel?

– Jag försöker ta pucken framåt och bidra så mycket offensivt jag kan. Det är bara kul när puckarna trillar in, det är bara en bonus. Det är skönt inför nästa match att få lite självförtroende.

Egor Polin fick motta hyllningar – från lagkamraten

I periodpausen hyllades han också stort av lagkamraten Marcus Eriksson.

– I mitt tycke ska han spela hela tiden, det är kanske vår offensivt skickligaste spelare. Det är förståeligt att det är SHL-rykten om honom, sade veteranen.

”Macke” Eriksson var imponerad över sin lagkamrat. Foto: Bildbyrån.

Hur är det att höra sånt från honom?

– Så klart jättekul. ”Macke” är en superskön kille. Han är en jävla kung, rätt ut sagt. Det är bara att ta tillvara på tiden nu när man får spela med honom.

Han tycker du ska spela varje match…

– Det är jättekul att han tycker det. Det är inte han som bestämmer men man får hoppas att man spelar nästa match. Man vill vara med och lira så bra man kan.

Succén – efter petningarna

I den här matchen noterades Egor Polin också för det matchavgörande målet. Det i den första perioden när han prickade in 1-0.

På assist från just Marcus Eriksson.

– Ja, precis. Jag ser att de jobbar framför mål där och jag försöker bara hitta en yta i mitten. Så får ”Macke” pucken och lägger ett bra pass och så skjuter jag bara. Det var kul att den gick in. Jag såg faktiskt inte själv var pucken tog vägen sen ser jag att ”Harle” och ”Macke” börjar fira så då fattar jag att den gick in.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Noterbart är så klart också att det var hans första poäng i det här slutspelet. Vilket kanske inte är så konstigt i och med att han har varit petad. Det var i söndags han gjorde comeback efter att inte ha varit ombytt sedan den 25 februari i match fyra mot Kalmar.

Och nu får man verkligen säga att han var tillbaka med besked.

– Det är så klart jättekul. Det är inte kul att sitta på läktaren här bredvid. Man försöker bara komma in och göra skillnad och det fungerar i dag.