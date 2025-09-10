Förra säsongen slog han igenom på allvar i SHL och MoDo. Nu är Theodor Niederbach tillbaka i Frölunda – med drömmar om NHL i bakgrunden.

– Jag känner att Frölunda är rätt plats att vara på om man ska ta det klivet, säger forwarden till Hockeysverige.se.

Theodor Niederbach krossade förra säsongen sitt personbästa i SHL och stod för 33 poäng på 51 matcher i MoDo. Det i ett av ligans sämsta lag. Efter att klubben ramlat ur SHL valde 23-åringen att flytta till Frölunda och Göteborg.

En stad och klubb som han känner väl till sedan tidigare.

– Det var här jag gick från hockeygym till seniormatcher. Jag skulle säga att Frölunda har en väldigt stor betydelse i min hockeykarriär.

Det var efter den sista juniorsäsongen, 21/22, som Niederbach valde att lämna Frölunda. Då föll valet på Rögle. Men efter det klubbytet har det varit en något brokig resa fram till MoDo och genombrottet den förra säsongen.

Ångrar du att du lämnade Frölunda från första början?

– Man kan alltid vara efterklok. Jag brukar alltid utgå från att man inte ska ångra någonting. Det fanns ju anledning till att jag lämnade då. Som jag säger i efterhand kanske man hade gjort annorlunda eller tänkt på ett annat sätt. Nu har jag lyckligtvis fått chansen att komma tillbaka och ska göra allt jag kan för att hjälpa klubben framåt.

Fick äntligen genombrottet: ”Tror det har stor betydelse”

Förra säsongen stämde det mesta på ett personligt plan för Theodor Niederbach. Hemma i Örnsköldsvik fick han för den breda massan visa vad han kan göra på en ishockeyplan.

Theodor Niederbach har drömmar om NHL efter den fina säsongen i MoDo. Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det efter flera frustrerande säsongen. Där talangen har varit odiskuterbar men det inte riktigt har släppt.

– Det är lite tillfälligheter. Man ska hitta ett stäm och bygga självförtroende på det. I mitt fall blev det i samma veva som jag började spela center. Jag har spelat center sen jag var liten och tycker att jag får ut mest av mitt spel där, och kommer in i matcher på ett helt annat sätt. Jag tror det har stor betydelse och att jag kunde bygga ett självförtroende som hjälpte mig att göra en bra säsong.

Theodor Niederbach med drömmar om NHL

I början av den förra hösten började det också tisslas och tasslas om att NHL-klubbar skulle kunna vara intresserade. Någon flytt över Atlanten blev det emellertid inte. Men det forna storlöftets fjolårssäsong gav eko.

– Det är klart att det fortfarande är en dröm. Det är en av anledningarna till att jag gick till Frölunda också. Jag vill känna att jag kan bygga på någonting bra och ta ytterligare ett kliv och fortfarande ha chansen att uppfylla drömmen att spela i NHL. Jag känner att Frölunda är rätt plats att vara på om man ska ta det klivet. Det är klart att drömmen lever vidare och förhoppningsvis kan jag ge mig själv den chansen.

Vad har du för ”tidshorisont” när du pratar om NHL?

– Det är klart man alltid har målsättningar. Vissa målsättningar blir lite mer drömmar och vissa är längre fram i tiden än andra. Nu har jag två år i Frölunda till att börja med och det är klart målsättningen att göra första säsongen bra och kanske till och med ta klivet då. Men jag har tålamod och tar det två eller tre säsonger då får det göra det. Jag vill först och främst känna att jag är en bra SHL-spelare som är pålitlig och efter det får man börja snegla över Atlanten.

