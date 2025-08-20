”Det är för att sätta eld i baken på ett antal andra forwards”

Edit Danielsson kommer att få göra A-landslagsdebut. När Tre Kronor Dam tog ut sin trupp var 17-åringen med i truppen, som en av två debutanter.

– Att jag tog med Edit är dels för att sätta eld i baken på ett antal andra forwards, säger förbundskaptenen Uffe Lundberg till Hockeysverige.se.

Edit Danielsson, förbundskapten Ulf Lundberg och Tuva Kandell. Montage av foton tagna av Ronnie Rönnkvist.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Idag presenterade Ulf Lundberg säsongen första Tre Kronor Dam-trupp. Två spelare har fått ledigt, Jenna Raunio och Hilda Svensson medan Maja Nylén-Persson fortfarande jobbar med sin rehab och väntas kunna gå för fullt först i november. Efter pressträffen satte sig hockeysverige.se sig ner med Förbundskaptenen för en intervju om vilka förväntningar han har på turneringen i Kloten 28-30 augusti.



Till den här samlingen har Lundberg valt att gå med endast två målvakter, Ebba Svensson Träff och Emma Söderberg.

— Vi ville ha två målvakter i stället för tre. Nu är det bara tre matcher och vi ville ha den där tävlingen. Att Ebba och Emma får varsin match och den som visar mest står den tredje.

— Ebba Svensson Träff har tävlat som bara den och tränat stenhårt, så vi tycker att hon är värd den här chansen vid sidan av Emma.

— Vi har tre Womens Hockey Tour-turneringar innan OS. Om Ida Boman fortsätter på den inslagna vägen kommer hon säkert också få chansen.

Hon debuterar: ”Lämnar inget åt slumpen”

I en spännande backsida är Tuva Kandell en debutant som sticker ut. Den tidigare Leksands- och Frölundabacken spelar sedan den förra säsongen i collegeligan NCAA i Nordamerika

— Det ska bli jättekul att ha med Tuva. Hon visar så tydligt att hon är målinriktad och menar allvar med sin satsning. Dessutom är hon i en bra miljö borta i Norheastern.

— Hon lämnar inget åt slumpen och hennes uppgift här är nu att spela ett enkelt och funktionellt backspel. Tydlig förstapass, jobba innanför punkterna, bra ”gap-control” och vara riktigt svår att möta.



Vill du även ha in Tuva Kandells fysik?

— Ja, och fysiken kräver att hon hinner flytta på fötterna. Det ska hon få visa att hon hinner för det är något hon jobbat mycket med som en tydlig utvecklingspunkt.

— Hon har varit reserv någon gång innan, men nu får hon chansen.

Tuva Kandell. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hockeysverige.se träffade Michelle Löwenhielm i somras och hon satsade på en OS-plats som back, något som Ulf Lundberg tycker låter spännande.



— Jag pratade med henne för en dryg vecka sedan och såg henne spela som back med Färjestad mot Linköping. Jag tycker det är jättekul att se att hon tar in sin spelintelligens i backspelet.

— Bland annat sa jag till henne ”Det ska bli kul att se då du vänder från framlänges till baklänges när (Viivi) Vainikka kommer på kanten”. Ofta är det den typen av situationer som kan bli svåra i övergången från center, som hon varit under alla år, till back.

— Hon är väldigt spelsmart och jag kan avslöja att hon är reserv nu. Jag vill se ”Micha” spela ett riktigt bra backspel under hösten.

Edit Danielsson får göra A-landslagsdebut

På forwardssidan är det ett namn som sticker ut. 17-årige Edit Danielsson, till vardags i Frölunda, är med i truppen. Det i en samling som blir hennes första i A-landslagssammanhang.

— Att jag tog med Edit är dels för att sätta eld i baken på ett antal andra forwards. Först och främst är det för att hon är en joker och mönsterbrytare. Hon är skicklig i det spelet där och skickar mycket felinformation.

— Att hitta henne i ett bra ”give and go”-spel och kunna involvera andra runtomkring är nästa steg för Edit. Seniorlandslagsdebut.

Edit Danielsson gör A-landslagsdebut.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Elin Svensson är tillbaka, vad tror det betyder för hennes utveckling att nu få chansen att spela i ett topplag som Brynäs?

— Jag tror att det var rätt för Elin att byta miljö. Om hon sedan skulle till Brynäs eller någon annanstans är en annan sak.

— Hon har gjort sina år i HV71, varit kapten där och kommer ifrån trakten (Nässjö). Nu får hon chans till en omstart. Elin var inte med i VM, men vi tog in henne till Olympic Camp på Kreta. Hon genomförde varje träningspass som att det vore hennes sista. Jag unnar Elin att få framgång.

Så ska Sverige ta nästa steg

Vilka förväntningar har du på turneringen?

— Jag ser inte riktigt det här, vilket många pratar om, som en säsongstart. Vår säsong startade i maj på Kreta. Vi körde även tio dagar i Enköping efter testerna på Bosön.

— Jag har förväntningar att det vi stoppat in och putsat på ska finnas där och det funkar utan att något annat ramlar ur.

— Som spelare är det faktiskt så att ju mer du kan hålla dig till spelidén desto fler beteenden, vilket jag tjatar om, som är kopplade till spelidén och man gör det synkront ju bättre är det för laget. Det är jag sugen, nyfiken och inspirerad på att få se i Kloten.

Elin Svensson, Linus Hugosson och Uffe Lundberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Kvartsfinal på kvartsfinal, hur ska ni hitta den här vinnarkulturen då det gäller som mest?

— Hur många spelare var det som satte personbästa mot Finland i kvarten i České Budějovice? Det var faktiskt inte någon.

— Vad kan man göra när man är besviken och har åkt ut i en kvartsfinal? Jo, man kan lära sig av det.

— Svaret på frågan om hur vi ska hitta den är att vi ska lära oss av kvartsfinaluttågen. Det var ganska stor skillnad på kvartsfinaluttåget i OS 2022 jämfört med grupp vinst och 2-3 mot Finland i VM 2025.



Det gäller ju också att verkligen ta det här steget…

— Ja. Vi har spelarna relativt mycket i Damkronorna, men alla vet att till syvende och sist kommer det ner till den dagliga miljön i SDHL, NCAA eller PWHL-klubben.

Lisa Johansson är fortfarande skadad och saknas i truppen. Ulf Lundberg lämnade även Sofie Lundin utanför den här gången.

– Jag pratade med henne i Stångebro Ishall i fredags efter Linköping mot Färjestad. Sofie presterade inte på den nivån i VM. Hon har dessvärre också varit sjuk en del och missat träning i sommar. Då är det bättre för henne att vara hemma i Frölunda och träna kommande vecka.

Luleåforwarden Linnea Johansson, 23, ser fram emot att komma igång med landslaget igen.

– Jag ser fram emot att bygga vidare på det vi startat. Vi har varit på camp under sommaren och fått slita hårt, så det ska bli kul att samlas med gruppen igen och denna gång med 3 matcher. Detta är lag som har tagit bronsmedaljer i senast VM och OS, och vi har under de senaste åren knaprat in på dem väldigt, samt vunnit många matcher mot dem i ”förturneringar” (ej OS eller VM). Vi kommer få en väldigt bra värmemätning på vad vi står och sätta tonen för vår identitet och Sverige som de kommer möta under kommande året.