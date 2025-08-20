Slår tillbaka mot bottentipsen: ”Gör det uppenbarligen väldigt bra”

Djurgården tippas i botten av SDHL-tabellen. Men huvudtränaren Rickard Hårdstam ger inte mycket för experternas tips.

– Jag vet att vi brukar tippas komma sjua, åtta, nia. Sedan kommer vi alltid trea, fyra, femma, säger Hårdstam till Hockeysverige.se.

Rickard Hårdstams Djurgården tippas i botten av SDHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



”Det ser tunt ut Djurgården. Precis som vi i media säger inför varje säsong. Sedan trollar coachen Rickard Hårdstam lite och vips så är man i kvartsfinal. Nu tror vi att tappet av Ida Boman kan bli jobbigt att hantera. Lauren Bench har inte spelat några matcher på ett år. Det öppnar i och för sig dörren för Lia Leiderö Palmlöv, men är hon redan redo att ta en stor roll i SDHL? Vi kan i alla fall hoppas. Givetvis blir kuggar som Alice Östensson och Emma Forsgren otroligt viktiga kommande säsong.



Det ser som sagt var tunt ut, men sist? Nej. Där hittar vi ett annat lag, men stor kvalrisk. Djurgården slutar nia.”



Så betygsätter hockeysverige.se Djurgården i sin stora SDHL-genomgång. Rickard Hårdstam är coach i Djurgården sedan 2019 och hockeysverige.se fick en intervju med honom om just förväntningarna på hans lag, men också om förutfattade meningar kring damhockeyn.



— 2019 visste jag ingenting om damhockey och hade inte heller sett någon dammatch. Jag kom egentligen in med ett ganska blankt papper och hade inga förutfattade meningar, berättar Rickard Hårdstam för hockeysverige.se och fortsätter:

— Egentligen hade jag inte några förväntningar utan det var ett kul äventyr att få prova på.



Hur tänker du kring SDHL som liga idag?

— Jag tänker att det varit en grym utveckling på ligan från min första säsong till nu. Det är som en helt annan sport idag. Stor skillnad i spelet.

— Sedan har det fysiska gjort sitt till att det blivit bättre. Även spelet med puck och allt sådant har blivit mycket bättre. Första säsongen tyckte jag att alla åkte själv. Nu är det i alla fall mer spel, så jag tycker att ligan har gått framåt jättemycket.

Inga Stockholmsderbyn längre: ”Dom matcherna var lite hetare”

Det är många av oss som är duktiga på att tycka till om SDHL då vi sitter bakom ett tangentbord utan att ha sett någon match. Hur ska vi få folket att i stället komma till arenorna och uppleva SDHL live?

— Jag tror att man måste hitta en publik som gillar damidrott. Jag tror inte att det är den klassiska hockeysupportern som kommer börja gå på damhockey.

— Man behöver hitta en annan publik precis som exempelvis landslaget i fotboll gjort. Det är inte klassiska fotbollssupportrar på dom matcherna utan det är en annan publik. Jag tror att det är den man måste hitta på något sätt.

— Ju mer tjejer som börja spela ishockey så kanske dom får med sig sin familj och sedan blir tjejerna äldre och får egen familj och så vidare.

— Sedan vet jag inte om det händer imorgon eller om tio år, men jag tror ändå att det är den publiken man måste börja attrahera.



Kan du sakna derbyna mot AIK i SDHL?

— Ja, eftersom dom matcherna kanske var lite, lite hetare än andra matcher. Samtidigt tycker jag nu att alla matcher är bra.

— Tidigare säsonger var det inte så och man visste att vi skulle vinna mot två, tre av våra motståndare. Nu är varje match tuff.

— Klart att det alltid är roligt att ha riktiga derbymatcherna. Visserligen är SDE med, men för oss är inte det något riktigt derby.

Djurgårdens ärkerival spelar inte i SDHL längre.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Vad har du själv utvecklat mest som tränare/coach sedan du kom till Djurgården?

— Det där är alltid svårt att svara på, men jag tror att jag utvecklat min pedagogik lite även om jag fortfarande kan utveckla den ännu mer.

— Jag tror att jag helt enkelt har blivit en bättre ledare än vad jag var då jag kom till Djurgården.



Bättre på att se personligheterna?

— Ja, kanske att jag ser människan mer än bara spelaren. Dels var jag yngre då jag kom till Djurgården och då var det mer hockeyspelaren, att det var den jag såg. Där tror jag att jag har blivit bättre.

Djurgården tippas i botten

Senaste säsongerna har Djurgården inte tippats i toppen innan serien dragit i gång, men vad ”experterna” tycker och tänker är inget Rickard Hårdstam lägger någon större vikt vid.



— Nej, ingenting.



Hur hanterar gruppen tips och vad som folk tycker i media?

— Jättebra. Vi har våra egna målsättningar och jobbar utefter vad vi tror på. Jag vet att vi brukar tippas komma sjua, åtta, nia. Sedan kommer vi alltid trea, fyra, femma. Vi gör det uppenbarligen väldigt bra.

Djurgården tippas i botten.

Foto: Sara Damne /Bildbyrån.

Ofta inleder Djurgården lite sämre, men avslutar starkt.



— Det kanske är så. Förra säsongen hade vi en väldigt tuff start och torskade första fem matcherna.

— Det tar ett tag och sätta allt. Vi tycker det är viktigt att ha ett system och en tydlig matchplan. Det gör att det kanske tar lite längre tid att sätta det.



Vilka förväntningar kan vi ha på den här säsongens Djurgården?

— Jag hoppas att vi i alla fall kan vara bättre än förra säsongen (femma). Sedan ska vi få ihop det och allt det där.

— Vi har lite mer utländska spelare den här säsongen än vad vi brukar ha. Oftast brukar vi ha många unga svenskar, men vi kommer vara lite äldre än vad vi varit senaste säsongen.

— Min förhoppning är att vi i alla fall ska kunna vara med och slåss om topp fyra i grundserien.

Målvaktstalangen på väg fram i Djurgården

Ett frågetecken, om man ser det utifrån, är värvningen av målvakten Lauren Bench som inte spelade någon match förra säsongen.



— Hon spelade ingenting utan bara tränade. Jag litar på vår målvaktstränare. Det kommer många målvakter. Sedan sätter vi oss ner och tittar igenom vilka målvakter som han känner sig komfortabel att jobba med. Nu föll valet på Lauren Bench.



Som back-up har Djurgården idag Lia Leiderö Palmlöv, 19 år.



— Hon har gått bakom Ida (Boman) under flera år. Vi tror att hon ska kunna spela tio, tolv matcher den här säsongen för att nästa säsong eller säsongen efter det ska kunna ta nästa kliv.



Vem får annars sitt stora genombrott i Djurgården den här säsongen?

— Det måste vara någon av våra importspelare. Jag tror (Linda) Vocetková kan göra 15-20 mål. (Barbora) Bartáková kan överraska och vara bra. (Kaitlin) Jockims kan säkert också göra en del mål.

— Sedan hoppas vi att (Charlotte) Akervik blir stabil pjäs på backen. Alla dom är spelare som jag tror kommer göra lite avtryck, avslutar Rickard Hårdstam.