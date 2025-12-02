Dennis Altörn lånades ut från Leksand till ärkerivalen Mora. Något som väckt stora känslor i båda supporterled. Nu är 20-åringen tillbaka i Leksand och berättar om tiden vid norra Siljan.

— Nu kommer jag in med en positiv känsla och det ska bli riktigt roligt att få spela lite SHL igen, säger han till Hockeysverige.se.

Dennis Altörn har återvänt till Leksand efter tiden i Mora.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Tidigare Junior-VM-spelaren, Dennis Altörn, är tillbaka i Leksand efter en utlåning i början av oktober. Nu var det inte vilken utlåning som helst utan till argaste rivalen sedan i början av 1940-talet, Mora. Nu har många spelare tidigare gått eller lånats ut till Mora och tvärtom så 20-åringen från Säter är långt ifrån den första.

— Man kan säga att jag fick en liten sned start på försäsongen med Leksand. Jag tyckte inte att jag riktigt fick den starten jag ville ha. Sedan åkte jag på en skada under försäsongen och hamnade lite utanför truppen i inledningen av SHL, berättar Dennis Altörn för hockeysverige.se och fortsätter:

— Därefter var det mycket att vara 13:e forward och jag fick inte så mycket speltid. Då fick jag göra vad jag kunde under träningarna och med annat allt utanför.

Hur blev Mora aktuellt?

— Det var något vi hade pratat om eftersom jag inte fick speltid i Leksand. Alla behöver speltid för att utvecklas. Då är Hockeyallsvenskan ett bra alternativ.

— När jag nu dessutom kan gå mellan klubbarna hur mycket som helst var det bra för mig eftersom Mora ligger nära så jag har kunnat bo kvar i Leksand och pendlat. På så vis har det varit en bra lösning.

— ”Tjomme” (Thomas Johansson) och (Andreas) Hägglund har dessutom ett bra samarbete så det har funkat smidigt.

”Det var därför jag blev utlånad”

Så här långt har det blivit tolv matcher och ett mål i Mora-tröjan för Altörn.

— Det har varit en rolig och utvecklande tid, nyttigt. Jag har fått mycket speltid vilket har varit superkul. Det var också därför jag blev utlånad från första början. På sätt har det gynnat mitt spel.

— Jag har fått hålla i pucken mer och spelat i alla aspekter på banan. Även powerplay och boxplay.

Dennis Altörn var den stora skrällen i JVM-truppen för ett år sedan.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad är det du utvecklat mest under Moratiden?

— Jag skulle säga att det är just spelet med puck. Det går inte lika fort i Hockeyallsvenskan så man får lite mer tid och kan då hålla i pucken lite extra. Det har varit mycket att ha tålamod med puck och den biten.

Har du kunnat tränat något med Leksand under din tid som utlånad till Mora?

— Nej, när jag varit i Mora har jag bara tränat där.

Dennis Altörn om att lånas från Leksand till Mora

När det stod klart att Dennis Altörn skulle lånas ut till just Mora var det många, främst Leksandssupportrar, som reagerade ganska kraftigt på att Leksand nu skulle låna ut till värsta rivalen.

— Jag var inte den första från Leksand som gick till Mora. Jag hörde lite från Arvid Eljas, Fred Nilsson och Alexander Lundqvist att man får se till sitt eget bästa, men också försöka koppla bort sociala medier och allt runtomkring, vilket var goda råd.

— Dom har gjort den resan förut och jag är, som jag sa, inte den första som gör den, vilket på så sätt också kändes bra.

Tinus Luc Koblar ska iväg med det norska landslaget.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Har du lätt för att koppla bort sociala medier och allt det där?

— Ja, det tycker jag ändå gick ganska bra. Det har inte varit något problem på så sätt.

När blev det klart att du skulle återvända till Leksand?

— Jag fick veta det igår. Leksand har haft lite skador på forwards och Tinus (Luc Koblar) åker dessutom i väg med norska landslaget.

— Det försvinner forwards så då ringde ”Tjomme” tillbaka mig. Superrolig, väldigt motiverande och alltid kul att få spela för Leksand. Nu kommer jag in med en positiv känsla och det ska bli riktigt roligt att få spela lite SHL igen.

Det väntar nu för tidigare JVM-forwarden

Har det sagts något om du blir kvar resten av säsongen eller ska ånyo lånas ut till Mora?

— Det är faktiskt inte sagt någonting. Vi får ta det lite dag för dag egentligen. Jag har absolut möjligheten att gå tillbaka till Mora eftersom jag kan gå fram och tillbaka mellan lagen, men vi får se vad som händer framöver.

Vilka förväntningar har du på återkomsten till Leksand?

— Jag tycker bara att det ska bli kul och vill komma in med en positiv energi i ett lag som inte tagit så mycket poäng som man önskat just nu.

— Jag vill bidra med det jag kan och det är såklart riktigt kul för mig att vara tillbaka i Leksand. Att då försöka sprida lite energi i laget och inte bara på isen.

Dennis Altörn under en träningsmatch mot Mora.

Foto: Bildbyrån.

Hur tänker du kring Leksands prestation så här långt?

— Den har varierat lite från match till match både uppåt och neråt. Problemen är att man inte fått poängen med sig. Också att man blivit väldigt hårt straffade i sina misstag, men också haft svårt att sätta pucken i fem mot fem spelet och powerplay. Det är något som såklart ska förbättras.

— Sedan är det inte någon katastrof just nu. Det finns också många bra saker man kan bygga vidare. Nu var jag och tränade med laget i dag och jag tycker att det kändes positivt i gruppen. På så vis känns det motiverande och kul att komma till hallen.

Ser vi dig på isen i Leksands match mot Brynäs på torsdag?

— Som jag sa tar vi det dag för dag och jag vet inte riktigt ännu hur det ser ut, men det är absolut något jag hoppas på. Leksand mot Brynäs är alltid roliga matcher.