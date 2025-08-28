Debutant och en av toppspelarna i förlusten

Tre Kronor Dam förlorade med 0–4 mot Schweiz på torsdagskvällen.

Debuterade gjorde 18-åriga Lovisa Engström kom med som reserv då Frölundas Edit Danielsson var tvungen att lämna återbud.

– Jag blev helt tom och jätteglad att äntligen få chansen att visa upp mig. säger hon till Hockeysverige.se.

Lovisa Engström, debutant i Tre Kronor Dam.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Det blev ingen bra kväll för Tre Kronor Dam/Damkronorna i Zürich. 4-0 i baken och då var ändå Sveriges målvakt, Emma Söderberg, en av planens bästa spelare. Bland utespelarna i Sverige utmärkte framför allt en spelare sig lite extra, 18-åriga Lovisa Engström till vardags i MoDo. Hon kom med som reserv då Frölundas Edit Danielsson var tvungen att lämna återbud.



– Jag blev helt tom och jätteglad att äntligen få chansen att visa upp mig. Det var inte det samtalet jag trodde att jag skulle få på torsdagskvällen, säger Lovisa Engström då hockeysverige.se får en kort intervju med henne efter förlustmatchen mot Schweiz.

– Det har varit jättekul och dom har tagit hand om mig, så jag har kommit in bra i gruppen.

”Det var såklart nervöst”

Vad har varit tuffaste omställningarna på träningarna med Tre Kronor Dam?

– Farten och tempot skulle jag nog säga.



Redan tidigt i första perioden slängde Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, in Lovisa Engström som inte visade upp någon speciell respekt för betydligt mer rutinerade schweiziskorna.



– Det var såklart nervöst, men det släppte snabbt då jag kom in på isen.



Hur ser du på din prestation i matchen?

– Jag hade bra fart, försökte attackera mål mycket…, säger Lovisa Engström som även hade ett friläge i matchen. Tanken var bara då att försöka få in pucken på mål



4-0, hur skulle du sammanfatta matchen?

– Jag tycker att vi började bra, men blev det att vi börja slarva lite vid blålinjerna. Vi tappade lite där, men det är bara att jobba vidare på våra goda beteenden till morgondagens match.

Lovisa Engström stod upp bra i debuten, trots förlust.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ställdes mot tidigare lagkamrat: ”Kul att träffa henne”

I Schweiz mål stod Lovisa Engströms tidigare lagkompis i MoDo, Andrea Brändli som numera tillhör Frölunda.



– Kul att träffa henne igen och hon är en duktig målvakt, men vi fick inte pucken.



Det såg också väldigt ineffektivt ut offensivt och trots att par halvchanser och en stolpträff var det egentligen inte nära att Sverige skulle vända tillbaka underläget i tredje perioden.



– Vi måste få in mer avslut och ha trafik framför målvakten, skymma deras målvakt så hon inte får se pucken.



Imorgon väntar match mot Finland.

– Det handlar om att gå ut starkt i den matchen och, som jag sa, jobba på våra goda beteenden. Nyckeln blir att vara fem i bild och få in puckarna på mål, avslutar debutanten Lovisa Engström.

