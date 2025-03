Hyllar ”Perra” efter miraklet: ”Otroligt härligt ledarskap”

Stjernen Hockey undvek att åka ut ur högstaligan i Norge efter att ha vänt 0-3 till 4-3 i matcher under kvalet mot Comet.

David Åslin blev stor hjälte för klubben i kvalet – och hyllar då tränaren Per-Erik ”Perra” Johnsson som klev ner i båset vid 0-3-underläge i kvalet.

– Han har ett otroligt härligt ledarskap och är en härlig kille att jobba med. Det är ingen slump att han lyckas så pass ofta, säger Åslin till hockeysverige.se.

David Åslin hyllar ”Perra” Johnsson efter succén i kvalet.

Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist (Montage)

Miraklet i Fredrikstad. Mirakel är i och för sig inget konstigt ordval att ta till när ”Perra” Johnsson står i båset. Efter att ha legat under med 3-0 i det negativa kvalet mot Comet klev han in som headcoach. Då vände allt. Med 3-1, 3-1, 7-2 och slutligen 7-3 lyckades Stjernen vända och vinna med 4-3 i matcher.

– Vi hade en tuff start med många domslut emot oss och något matchstraff. Det var dessutom två sudden Comet avgjorde på. Där av stod det 0-3 i matcher, berättar David Åslin, som gjorde fem poäng (1+4) i sjunde och avgörande matchen, för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan ändrade vi lite spelsystemet. ”Perra” tog över huvudansvaret när vi låg under med 0-3, men han hade varit med oss redan innan kvalet började. Vi lyckades leverera mer offensiv hockey och gick hela vägen, vilket var otroligt skönt.

Hur skulle du beskriva ”Perra” Johnssons ledarskap?

– Han är en bra ledare och ”teambuildargubbe”. Go, glad och är rolig att ha och göra med. När han tog över gav det en otroligt bra effekt.

David Åslin om flyttten till Stjernen: ”Var för kvalet jag skrev på”

David Åslin blev klar för Stjernen i februari och kom att bli en av lagets viktigaste spelare i framför allt kvalet.

– Jag tyckte att det var en rolig utmaning, svarar Åslin då hockeysverige.se frågar honom om vad som lockade med spel i Stjernen.

– Jag kom hit några matcher innan kvalet skulle börja, men det var framför allt för kvalet jag skrev på. Laget ville hålla sig kvar i högsta ligan efter att ha haft en tuff säsong. Jag gillar utmaningar och tyckte att det skulle vara kul att kunna hjälpa Stjernen med det.

Hur mådde det lag du kom till?

– Det är ett ungt lag som haft en tuff säsong. Självförtroende var kanske inte på topp. Jag försökte komma in med mycket positiv energi, glädje och hoppades det skulle smitta av sig så mycket som möjligt.

David Åslin flyttade till Norge i februari och blev sedan kvalhjälte för Stjernen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur ser du på din prestation sedan du kom in i laget?

– Jag har egentligen blivit bättre och bättre under hela matchserien. Tuff start första två, tre matcherna och fick det inte att flyga. Mycket utvisningar, matchstraff och det kändes som allt gick emot oss.

– Sedan tog vi tag i det och under sista delen av den här matchserien har det studsat över till vår sida. Jag är otroligt nöjd med att få avsluta på hemmaplan med den match som vi nu gjorde, vilket såklart var otroligt skönt.

Showen i sjunde kvalmatchen: ”Sparade det bästa till sist”

Det blev ett mål, totalt åtta poäng och 31 utvisningsminuter för David Åslin på sju matcher i slutspelet. Många av utvisningsminuterna kom alltså genom ett matchstraff i match två.

– Domaren sa att det var en spearing… Jag vet faktiskt inte, men bägaren rann väl över lite grann. Det var tajta matcher, mycket adrenalin och många närkamper, så det var en sådan situation.

Igår skulle så allt avgöras. På hemmaplan för Stjernen i Fredrikstad och ledning med 4-0 redan efter första perioden. När signalen ljöd för full tid Stjernehallen stod den 7-2 på resultattavlan.

– Vi kom ut, tog tag i taktpinnen och gjorde tidigt ett mål. Jag och Anton (Svensson) gjorde nio poäng tillsammans i den här matchen, vilket blev avgörande i slutändan tillsammans med laget som jobbade otroligt hårt.

– Jag är otroligt tacksam och det var en rolig match att spela samtidigt som vi fick utdelning på våra chanser.

Anton Svensson spelade också en avgörande roll för Stjernen efter att ha lämnat Nybro under säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Fem poäng, hur ser du på din prestation i avgörande matchen?

– Jag sparade det bästa till sist, säger David Åslin med ett skratt och fortsätter:

– Det var väldigt skönt och en rejäl urladdning. Jag ville verkligen komma hit och hjälpa laget att hålla sig kvar.

– Jag bestämde mig innan matchen att jag skulle göra precis allt i min makt för att det skulle gå vägen. Det lyckades, vilket var skönt.

David Åslin hyllar Per-Erik ”Perra” Johnsson

Vad betyder det för Fredrikstad att ha kvar Stjernen i högsta ligan?

– Det betyder allt. Jag träffade fans, sponsorer och mycket folk efter matchen. Folk grät glädjetårar. Det var otroligt roligt att se vad det här betydde för Fredrikstad som är en hockeystad.

– Jag blir stolt och nöjd att fått vara en bidragande del till att det vart som det vart.

Åter till ”Perra” Johnsson, hur tänker du kring att han gång efter annan lyckas med sina inhopp där han, som bland annat i det här fallet, åstadkommer mirakel?

– Det är otroligt starkt. Han har ett otroligt härligt ledarskap och är en härlig kille att jobba med. Det är ingen slump att han lyckas så pass ofta.

– Jag är tacksam över att ha fått jobba med ”Perra” och tycker att han varit en stor bidragande orsak till att vi lyckades.

66-årige ”Perra” Johnsson stod för ännu ett mirakel. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

David Åslin är nu 35 år och har ännu inte bestämt sig för om han kommer fortsätta spela någon eller några säsonger ytterligare.

– Jag vet inte, men det kanske var sista matchen. Var det så måste jag säga att det hade varit en perfekt avslutning.

– Jag känner mig fortfarande i bra form och kan prestera en bra hockey på en bra nivå. Det har jag visat här nu.

– Samtidigt blir familjesituationen svårare och svårare med barn som blir äldre. Nu får jag först smälta det här innan jag tar något beslut, avslutar David Åslin.