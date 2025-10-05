Daniel Marmenlind fick en tuff säsongspremiär när Malmö föll med 6-2 mot Färjestad i omgång två. Sedan dess har målvakten inte fått spela – fram till dagens 5-2-förlust mot Djurgården.

– Det är inte så mycket att beskriva. Jag hade en tuff första match och sen har jag inte fått spela någonting, säger han till Hockeysverige.se om säsongsinledningen.

Daniel Marmenlind har fått en tung start på säsongen med Malmö. Foto: Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Malmö kom till Hovet med fem raka segrar och en positiv formkurva. Skåningarna har efter två tuffa första matcher rest sig och spelat riktigt bra. Borta mot Djurgården stod de också för en riktigt stark första period.

Men det blev till slut förlust med 5-2 efter en stark andra period av hemmalaget.

– Tuff match, vi gör inte vår bästa match och har lite för många utvisningar. Tyvärr förlorar vi, säger målvakten Daniel Marmenlind efter drabbningen.

Det känns ändå som ni har bra kontroll på matchen i början?

– Ja, precis. Vi gör en bra första period och sen får vi en lite ryckig andra och kommer inte riktigt upp i den nivån. Som sagt gör utvisningar att vi tappar momentum. De får tar ledningen och sen kommer vi inte riktigt tillbaka.

Daniel Marmenlind fick starta igen för Malmö

Som sagt var det fem raka segrar för skåningarna innan dagens match. De kom också ut med stort självförtroende och visade på en bra lagmoral i inledningen av matchen.

– Det är klart det är bra stämning i gruppen. Alla känns lugna och fina, det har känts bra här, säger Marmenlind.

Under de fem segrarna är det Marek Langhamer som har stått i Malmös mål. Daniel Marmenlind har sedan omgång två, när de förlorade med 6-2 mot Färjestad, varit förpassad till bänken. Men i dag fick han alltså chansen igen.

Vad säger du om din egen säsongsinledning?

– Det är inte så mycket att beskriva. Jag hade en tuff första match och sen har jag inte fått spela någonting. Så det var skönt att få spela igen bara.

Marek Langhamer har också sett riktigt bra ut under segerraden. Och det återstår nu att se hur Malmö resonerar kring målvaktsfrågan framöver.

– Det är bara att göra sitt bästa när man får spela. Det är som det är i vilket lag som helst. Den som är bäst får spela och Marek har gjort det bra så det är bara att kriga på, säger Marmenlind.

