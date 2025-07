Sticker ut hakan: ”Ska tävla om att gå upp till SHL”

Oscar Dahlgren vågar sticka ut hakan direkt i nya rollen som huvudtränare i Mora IK.

I del två av en längre intervju med hockeysverige.se ger 33-åringen sin syn på…

Det lockade med Mora: ”Passar mig väldigt bra”

Tydliga målet – trots ekonomin: ”Varit turbulent”

Kritiken inför 2025/26: ”Vi är bättre än så”

Kan Mora IK gå upp i SHL? Foto: Bildbyrån (montage).

När Mora IK 2023 bytte från Johan Hedberg till Daniel Hermansson förblev mycket densamma. Profilen från Borlänge hade redan varit en viktig del av klubbens identitet genom sitt jobb med juniorerna och kunde, utan fördröjning, ta Dala-laget framåt i Hockeyallsvenskan.



Nu börjar ett nytt kapitel där den snart 34-årige Oscar Dahlgren fått uppdraget att göra densamma efter att Hermansson fått ett nytt jobb i SHL.



När hockeysverige.se når den nye huvudtränaren återstår ett par veckor innan laget samlas igen inför 2025/26. Tre månader har gått sedan anställningen presenterades, 20 spelare sitter på kontrakt och Dahlgren själv har hunnit flytta till Dalarna efter sin tid i Örebro.



Men vad blir egentligen förändringarna?



– Jag har fått en jättebra bild av klubben. Det har bytts ut många spelare, och även personal på kanslit, men alla jag har träffat är väldigt hjälpsamma. Jag tror att det är väldigt viktigt i en sådan här lite mindre förening också, att man ställer upp och hjälper till med alla olika delar. Jag har fått ett otroligt välkomnande, så det ska bli kul att köra igång, börjar han själv att berätta.



Dahlgren har ingen erfarenhet av att coacha på seniornivå, men kommer från sju år med Örebro J20 där han fostrat spelare till SHL, lite på samma sätt som Mora IK lyckats göra under tidigare tränarna Hedberg och Hermansson.



För både Mora och Dahlgren blir det därmed något naturligt att bygga vidare på.



– Historiskt tycker jag att de varit väldigt bra på att ta fram spelare som tar sig till SHL eller vidare i sina karriärer, börjar Dahlgren om vad som lockar med Mora.

– De har en profil i klubben som de vill behålla, men som också passar mig på ett väldigt bra sätt. Sen… Mora är ju Mora. Det är en anrik hockeybubbla där som jag ska leva i, och som jag hoppas kan växa sig större och större under åren så att det kan bli mer folk på matcherna, mer drag runt hockeyn och bilda en positiv bild i staden.



LÄS ÄVEN DEL 1: Från J20 till HA: 33-åringen som ska leda Mora.

Sticker ut hakan: ”Ska tävla om att gå upp till SHL”

Samtidigt står Mora inför några viktiga år.



Förra säsongens rubriker om en ansträngd ekonomi och insamlingar för att rädda föreningen har följts av lugnande besked från klubbdirektör, Johan Strömwall, men vad en säkrad elitlicens betyder för framtiden är svårt att veta.



– Ändras tror jag inte (bilden av Mora IK) behöver göra, men det har varit lite turbulent, framförallt utanför hockeyn, de senaste åren. Jag tror att det behöver vara lite lugn och ro nu i några år, samtidigt som man kan få sportslig framgång och fortsätta bygga upp organisationen igen. Då tror jag att det ska kunna bli ett riktigt bra ställe att vara på för alla spelare framöver, menar nye huvudtränaren.



Oscar Dahlgren skrev själv på ett treårskontrakt (till 2028), och blir därmed en viktig del av denna väg framåt, med en början under 2025/26. Redan nu sticker han dock ut hakan.



– Jag fattar ju vart vi är någonstans, men under de här tre åren tänker jag att vi i alla fall ska vara nära och tävla om att vinna Hockeyallsvenskan och gå upp till SHL, säger han och föröklarar.

– Om jag inte skulle ha det som mål så kan jag hålla på med något annat. Vi tävlar för att vinna, vinner vi så har vi chans.

Mora IK:s klubbdirektör, Johan Strömwall. Foto: TV4/skärmdump.

Vad tycker du talar för att man även kan göra det?

– Nummer ett är Hägglund (sportchefen). Han är extremt noggrann med sina värvningar. Om han träffar rätt på några killar och vi samtidigt har den bästa dagliga verksamheten man kan få i ett allsvenskt lag… då ser jag inte varför vi inte skulle kunna vinna till slut.

– Om man hoppar på ett nytt projekt och säger att det ska vara ungefär likadant om tre år som det är idag… då tror jag att man har ganska tråkigt på jobbet. Om man strävar mot att bli bättre hela tiden och försöker bygga en så bra daglig verksamhet som möjligt då tror jag faktiskt att man har chansen. Det kanske är naivt, men jag tror faktiskt det.

Håller inte med kritikerna: ”Vi är bättre än så”

Dessa höga tankar om Mora IK:s framtid delas dock inte av alla. Inför 2025/26-säsongen har flertalet ”experter” ställt frågor kring den relativt oerfarna Dahlgren, men även kring lagbygget som idag har en snittålder på 23.95.



”Hur mår Mora IK? Det är en fråga som på nytt skaver. För på ytan ser det aningen mörkt ut: ekonomin är ansträngd och lagbygget ser i nuläget relativt ospetsigt ut i den tuffa konkurrensen som råder i Hockeyallsvenskan. I slutändan handlar det om överlevnad – på alla plan”, skrev Anders Norin för Mora Tidning i början av juni.



När Dahlgren själv pratar om förväntningarna och lagbygget låter det annorlunda.



– Jag läser en del av de här rankingarna som kommer ut, men jag tycker att vi är bättre än så. Det är väl positivt för vår sida om de förväntar sig ganska lite och vi sedan kan leverera mycket, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att vi har ett bra lag. Det är bra sammansatt, och vi har fått in lite rajtare här på slutet också vilket naturligtvis kommer att hjälpa oss.



Hur snabbt efter att du klev in nämndes Hugo Orrstens namn? (Dahlgrens tidigare spelare i Örebro J20)

– (Skratt) Det gick ganska snabbt. Jag har varit supernöjd med honom i J20 och jag skulle säga att han växte ur den serien under förra säsongen. Nu är det upp till honom att se till att klara av det, men det tror jag att han kommer att lösa. Han kommer att behöva spela på sina styrkor. Hur långt det bär är upp till honom. Kan han fortsätta träna på som han har gjort under våra år tillsammans så har jag inga tvivel på att han kommer att lösa det på ett bra sätt.



Dahlgren menar att laget, med 20 spelare på kontrakt i skrivande stund, ska spetsas till lite ytterligare innan säsongsstart, men medger samtidigt att det finns chans till några genombrott i Hockeyallsvenskan i och med åldern på laget.



– Ja, det hoppas jag verkligen. Det strävar vi emot, att spelarna ska bli bättre och ta nästa steg i sina karriärer. Jag hoppas verkligen att vi får prata lite genombrott senare.



Har du önskat något speciellt i värvningarna för att kunna spela din hockey?

– Inte svart på vitt att jag har sagt ”jag vill ta in det här”. Däremot har vi diskuterat fram och tillbaka. Vad behöver vi? Vad har vi? Och sen försökt hitta spelare som matchar den profilen vi letar efter. Sen har ju Hägglund sista ordet. Om han säger ”nu kör vi”, då kör vi på det helt enkelt.

– Jag skulle säga att vi har haft ganska mycket kontakt under de här månaderna om hur vi vill att laget ska se ut, även under tiden jag jobbade färdigt i Örebro, avslutar han.