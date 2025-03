Klubbdirektörens besked: ”Vi kommer klara det”

Mora IK kommer att klara elitlicensen, meddelar Johan Strömwall.

Detta berättar klubbdirektören i TV4 under lördagens kvartsfinal.

– Läget i somras var närmast konkursmässigt, säger han i sändningen.



Mora IK:s klubbdirektör, Johan Strömwall. Foto: TV4/skärmdump.

I november berättade Johan Strömwall för hockeysverige.se om den tuffa ekonomisk situation som varit ett återkommande ämne för Mora IK över hela säsongen. Detta i samband med en insamling som en del av arbetet att rädda föreningen.



– Vi jobbar hårt för att få ner minusresultatet och även om det ser ut att bli ett ganska stort minus efter säsongen så ska det inte bli lika stort som det pekade på från början, lät det då från klubbdirektören som klev in i rollen i höstas.



Nu, inför ett välfyllt Smidjegrav Arena i kvartsfinal fyra mot Djurgården, ger Strömwall en uppdatering.



– Vi kommer att klara det, säger han till TV4 om elitlicensen som det varit oro för inför bokslutet i slutet av april:

– Läget i somras var närmast konkursmässigt och med en helt ny styrelse. Jag kom in några månader senare. Vi har fått jobba hårt, spara, gå ner på personal. Det är ganska långsam materia, men vi är på god väg att få bra kontroll. Vi är inte på plus än, men det kommer att bli så framöver. Naturligtvis hade det varit bra att få någon extra slutspelsmatch hemma, fortsätter klubbdirektören sedan.

”Säkra på att vi kan ha ett bra lag nästa år”

Strömwall fortsätter sedan att berätta om klubbens åtgärder, som bland annat innefattat försäljning av spelare.



– Egentligen var det ett åtgärdspaket som redan hade pågått en tid, både genom att säkra likviditet och lite tidigare betalt från sponsorer. Överlag är det ett sparprogram i hela organisationen. Sen har vi även gjort lite aktioner inom A-laget efter jul. Vi släppte iväg två spelare och sen sålde vi Max Martin till Linköping. Det är ekonomiska faktorer som gör att man tar de besluten, givetvis, säger han i TV-sändningen.



Det hela ger ett positivt intryck inför 2025/26 då Mora återigen väntas kunna ställa upp med ett slagkraftigt lag, menar Strömwall.



– Det finns en oro, det här vi också. I många svenska klubbar är det planer på att dra ner budgeten lite grann för att ekonomin är ansträngd (på grund av världsläget och läget i allsvenskan). Vi är ganska säkra på att vi kan ha ett bra lag nästa år också, säger han och lyfter även J20-laget som tagit sig till kvartsfinal i sitt slutspel efter 2–0 i matcher mot Färjestad.