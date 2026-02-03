Är på väg mot genombrottet – efter klubbytet

Efter att genombrottet uteblev i Mora flyttade Charlie Forslund vidare till Almtuna. Där har den NHL-draftade forwarden börjat leverera i Hockeyallsvenskan.

– Jag har fått förtroende från både ledare och egentligen alla håll så det har varit kul, säger 19-åringen till Hockeysverige.se.

Charlie Forslund har fått utdelning efter sin flytt till Almtuna.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

UPPSALA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När hockeysverige.se träffade Charlie Forslund i maj 2024 skulle han iväg på Los Angeles europaläger. Dessutom stod det klart att han kommande säsong skulle spela för Mora efter att säsongen innan ha slagit igenom i Hockeyettan för Falun. Mycket har hunnit hända på den här korta tiden. I dag är han draftad av Detroit i NHL och sedan slutet av november spelande för Almtuna.

– Campen var kul och lärorik. Det här var innan draften. På den campen fick jag lära mig lite annat, hur man tränar där borta fast den nu var på europeisk mark, berättar Charlie Forslund då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Gränbys ishall.

Senare samma sommar draftades han i sjätte rundan av Detroit.

– Lite överraskad blev jag faktiskt. Jag hade pratat med några lag innan, men inte så mycket med just Detroit, men det var kul.

Jobbar med Niklas Kronwall

Nu blev det i stället camp med Red Wings.

– Det var också lärorikt. Mycket, mycket nytt, liten rink och allt sådant. Dessutom var det jätteskickliga spelare där också. Det gick fort så det gällde att ha huvudet uppe, men det var tufft och kul.

Kände du att du hängde med i tempot och allt det här?

– Ja, det tycker jag ändå. Det var lite andra övningar än dom vi kör i Sverige, men jag tycker att jag hängde med rätt bra ändå.

– Det var lite ovant med rinken eftersom den var mindre. Lite mer intensiva träningar än vad vi har här kanske. Dessutom lite hårdare och tuffare, vilket jag skulle säga är var största omställningarna, men det vara bara bra och något att ta med sig.

Talangen är draftad av Detroit Red Wings.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Under säsongerna har Charlie Forslund dessutom nära kontakt med Niklas Kronwall, som jobbar i organisationen som utvecklingscoach.

– Honom har jag pratat mycket med. Vi har även kört lite is här och där, gnuggat detaljer, också pratat lite detaljer hur vi ska tänka och så vidare. Han har hjälpt mig mycket med den mentala delen, att leva i nuet och köra där man är.

Charlie Forslund bytte Mora mot Almtuna

Hur ofta har ni en dialog med varandra?

– Det varierar, men jag skulle säga i snitt någon gång i veckan. Kanske två eller tre gånger i månaden.

– Han är här och kollar på matcher ibland. Då brukar vi ha ett samtal efter matcherna, så vi har kontakt ganska kontinuerligt.

Vad har organisationen sagt om din framtid?

– Egentligen har dom inte sagt så mycket utan mer att köra på där jag är. Göra det så bra som möjligt oavsett vart jag spelar. Oavsett om det är J20, Hockeyallsvenskan eller SHL.

Charlie Forslund har gjort sig hemmastadd i Uppsala.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Charlie Forslund kom alltså i slutet av november till Almtuna efter ett och ett halvt år i Mora, där han mestadels spelat J20.

– Det var en bra tid, men också en omställning till en elitverksamhet jag inte varit med om tidigare, säger Falufostrade 19-åringen och fortsätter:

– Jag har lärt mig mycket fysisk, speldelar och så vidare, men det blev kanske inte som jag ville med speltid. Jag känner att bytet hit har gynnat mig ganska mycket.

”Jag tycker att jag har kommit in i det bra”

Var det ditt eget val att lämna Mora?

– Lite både. Efter samtal med rådgivare kom vi fram till att när den här lösningen kom var det bara att ta den. Det är samma nivå här som jag ville ha i Mora och jag tycker att jag har hanterat övergången bra.

Känner du en besvikelse över att inte fått fler chanser i Mora?

– Ja, självklart. Målet var att etablera mig där. Nu gjorde jag inte det och självklart är det en besvikelse.

– Nu försöker jag etablera mig så bra jag kan här, vilket jag tycker att jag har gjort, så det är bara att köra på.

Hur har första tiden i Almtuna varit?

– Den har varit bra. Dom har välkomnat mig bra in i laget fast jag är lite yngre än många. Det är såklart också många i min ålder här också.

– Jag har fått förtroende från både ledare och egentligen alla håll så det har varit kul.

Modos Hugo Hallin och Almtunas Charlie Forslund under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Modo och Almtuna den 27 december 2025 i Örnsköldsvik.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

Så här långt har Charlie Forslund svarat för fem mål och totalt åtta poäng på 18 matcher.

– Jag har fått mycket speltid, tycker att det har fungerat bra och har också lite erfarenhet med speltid från Hockeyallsvenskan förra säsongen.

– Jag tycker att jag har kommit in i det bra och även kunnat leverera lite, vilket är kul.

Almtuna jagar slutspelsplats

Vad har du utvecklat mest sedan du kom till Almtuna?

– Spelet utan puck. Det är jätteviktigt på den här nivån att man är bra där och ligger rätt i banan, vilket jag fått bra rådgivning av tränarna hur jag ska spela.

– Sedan har jag utvecklat det fysiska. Det är en väldigt bra fysträning här, så jag skulle säga att det är dom grejerna jag utvecklat mest.

Almtuna ligger elva nu, vad krävs det av er som lag om ni ska ta er upp på play-in-plats?

– Det gäller att plocka poängen eftersom det inte är så många matcher kvar nu. Närmast har vi lite bottenmöten mot lagen runtomkring oss, så det gäller att vi tar alla poäng vi kan göra nu. Kanske också knipa något poäng mot topplagen också.

Hur trivs du med att bo i Uppsala?

– Jag trivs bra. Nu bor jag lite utanför stan, men jag tycker det fungerar bra. Det är lite omställning mot Mora eftersom Uppsala är en större stad.

Om man ska ut och äta i Uppsala, vart rekommenderar du att man ska gå?

– Det finns en restaurang där jag bor som heter Två Fratelli som jag verkligen gillar. Den rekommenderar jag, avslutar Charlie Forslund.

Source: Charlie Forslund @ Elite Prospects