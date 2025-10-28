Via Luleå, juniorlandslag och WHL har Linus Nässén etablerat sig i SHL. Nu jagas han plötsligt av lillebror, Casper Nässén, som själv inlett sin egna resa i Nordamerika.

– Första gången jag såg Linus lägenhet uppe i Luleå blev jag sjukt avundsjuk och ville ha det likadant, berättar NHL-draftade löftet för hockeysverige.se.

Casper Nässén i Västerås och Miami, samt Timrå IK:s Linus Nässén. Foto: Bildbyrån och Cal Sport Media (montage).

Caper Nässén går från klarhet till klarhet i NCAA. Han reste över till Miami University inför 2024/25 och är nu inne på sin andra säsong i laget och på universitetet. Så här långt har det blivit ett mål och totalt fyra poäng på inledande sex matcherna. Samtidigt har hans bror, Linus Nässén, inlett sin säsong i Timrå på ett fint sätt.



– Mycket, svarar Casper Nässén när hockeysverige.se frågar honom om hur mycket han följer storebrorsans framfart i Timrå.

– Jag kan inte alltid kolla på matcherna eftersom det är lite tidsskillnad, men kollar då jag kan. Alltid på highlights och stats. Sedan har vi en massa grupper på sociala medier där vi skriver till varandra. Dessutom ringer jag ganska ofta och kollar hur läget är.



Storebror Nässén har också varit en stor förebild för honom under uppväxten.



– Båda mina bröder har varit stora förebilder sedan jag var liten. Framför allt då Linus i hockeyn, från alla ishallar jag varit i runt om i hela Sverige med hela familjen.

– Jag har sett hur han har haft det. Första gången jag såg Linus lägenhet uppe i Luleå blev jag sjukt avundsjuk och ville ha det likadant. Drömmen om hockeygymnasium kom dessutom in redan då.



Har ni spelat tillsammans någon gång?

– Nej, det har vi tyvärr aldrig gjort. Det hade varit väldigt häftigt att få göra det. Kanske om några år när jag är klar med college och också beroende på vad han gör.

– Vi får se vad som händer framöver. Framför allt har jag det här året och två år till kvar på college om inget annat oförutsägbart händer.

Spelade i Division 3 som 14-åring (!)

Casper Nässén spelade redan som 14-åring i Division 3 för hemmaklubben Norrtälje. 2019 valde han att byta till SDE där hans utvecklingskurva fortsatte peka rakt uppåt.



– Först och främst var det en grym tid. Jag är super-tacksam för min tid i SDE med tränare, spelare och organisationen. Det var där jag kände att jag tog ett större kliv i min hockey. Jag utvecklades mycket och blev redo inför hockeygymnasiet.

– Jag visste givetvis en del om SDE innan eftersom Linus spelade där under många år. Vi visste att det var en bra förening att utvecklas i så det var ett bra val för mig att åka dit. Det här var i samband med pubertet och allt det där.

– Jag tog, som sagt var, stora kliv och kände att jag blev redo inför Växjö som jag sedan åkte ner till för att gå på hockeygymnasiet.



Förutom Casper Nässén som draftats av Boston spelade även Vilmer Alriksson draftad av Winnipeg, Maximilian Kilpinen Detroit, Felix Nilsson Nashville och Kevin Reidler Ottawa i SDE U16 och U18.



– Jag spelade med Kilpinen, (Fabian) Forsman, Felix Nilsson, Vilmer och dom gubbarna emellanåt. Vi hade ett väldigt bra lag.

– Vi var alla små och på den tiden stack vi inte ut så väldigt mycket. Alla jobbade väldigt hårt och talangen fanns där. En grym grupp att vara runt.

Casper Nässén i Västerås och Hockeyallsvenskan 2022. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Valde att lämna Växjö: ”Motgångar, nedbrutet självförtroende”

Det blev först Växjö för Casper Nässén efter SDE, men under sin andra säsong i klubben valde han att lämna för Västerås.



– Det var väldigt lärorikt att få åka ner själv till Växjö när jag var 16, 17 år. Bara det var ett stort steg. Nu var jag ganska redo eftersom jag alltid varit ganska mogen rent mentalt för min ålder.

– Mycket nytt och jag behövde ta hand om mig själv på ett annat sätt. Allt från det utanför hockeyn med att laga mat, ta hand om pengar och allt sådant, men också på isen.

– Jag kom till bra förening med många bra spelare. Det blev en stor skillnad från att känna sig bra i ett U16-lag till att komma till ett U18-lag och spela med dom bästa.

– Tanken var såklart att jag skulle spela där under tre år. Men det hände lite grejer och jag kände att jag inte utvecklades i den farten och på det sättet jag ville. Där kom Västerås in i bilden.

– Västerås har varit grymma. Dom tog in mig med öppna armar och jag är superglad att jag gick dit. Coacherna, alla killar där och föreningen har gett mig minnen jag aldrig kommer att glömma.



Som Västeråsspelare fick han dessutom chansen att dra på sig landslagströjan för första gången.



– Jag fick även A-lagsdebutera och draftades. Det här hände under mitt sista år på gymnasiet så det var ett väldigt händelserikt år, säger Casper Nässén med ett skratt.



Hur hanterade du allt det här som 18, 19-åring?

– Först och främst var jag väldigt stolt. Det var motgångar, nedbrutet självförtroende och lite sådant. Att då få komma till Västerås…

– Västerås tog hand om och trodde på mig. Det är en sådan miljö en spelare vill ha för att kunna spela sin bästa hockey.

– Det året var det många drömmar som gick i uppfyllelse. Landslag och sedan toppa allting med draften var underbart.

Tingades i NHL-draften – valde college: ”En omställning”

Casper Nässén draftades i sjunde rundan 2023 av Boston.



– Vi pratar lite grann och jag skrev (mess) med Boston senast idag faktiskt. Vi spelade matcher i fredags och lördags. Dom var på matchen och kollade. Efter matchen pratade vi lite.

– Deras development camp är i slutet av juni varje sommar. Jag åker då dit och tränar en träningsvecka. Dom skickar också klipp med saker dom tycker gör bra och sådant jag kan bli bättre på.



Säsongen 2023/24 gjorde han en sväng i Frölundas J20 innan han säsongen därpå åkte över till Miami University.



– Det var absolut en omställning. Jag kände att collegevägen var den bästa för mig i stället för att spela i Sverige någonstans.

– Allt har fungerat väldigt bra. Första året här var återigen väldigt lärorikt. Här fick jag spela collegehockey i en väldigt, väldigt bra division mot sjukt duktiga spelare.

– Skola på engelska och allt det där var såklart en omställning. Jag trodde att jag var bra på engelska då jag kom hit, men märkte rätt fort att det är en liten annan engelska i skolan här än den jag lärt mig hemma.

– Det tog ett tag att komma in i det och till det att allting fungerade. Allt från att hockeyspråk på engelska till att plugga. Som tur var hade jag tre andra svenska i laget då jag kom hit, vilket gjorde allt lite lättare. Kunna ta råd och tips av dom och helt enkelt få prata svenska när jag var trött på att prata engelska.



Övriga tre svenskar under hans första säsong i Miami var Hampus Rydqvist som nu spelar i norska Sparta, Teodor Forssander idag hos Mats Lusth i Tyringe och William Hallén som numera är klubblös.



– Jag bodde tillsammans med Forssander förra året. Hampus och William var såklart också en stor trygghet att ha där, att luta sig tillbaka på och kunna prata med om allt möjligt. Frågor om skolan eller vad som helst.

Casper Nassén i NCAA för Miami. Foto: Kevin Schultz/CSM/Alamy Live News

”När jag tänkte på det första gången kändes det rätt läskigt”

Vad var det största omställningen hockeymässigt?

– Farten, skulle jag säga. Intensiteten och hur fysiskt man spelar här. Rinkarna är mindre så det går väldigt fort. Sedan skulle jag säga skickligheten på spelarna man möter. Framför allt i bästa lagen. Många av killarna jag mötte förra säsongen sitter jag och tittar på i NHL nu.

– Man måste vara vaken när man är där ute för det går fort. Det var lite skillnad att gå från J20 i Sverige till collegehockeyn.



Hur ser du på din inledning av säsongen?

– Helt okej. Vi har fått in 20 eller 21 nya killar i laget så det har varit mycket teambuilding och att lära känna killarna nu på försäsongen och i inledningen av säsongen.

– En grym grupp och det har känts bra för mig. Jag gillar min roll och tycker om coacherna. Dessutom producerar jag en del framåt, vilket är kul, men mitt spel är att vara en powerforward.

– Jag tycker att jag har gjort det bra och vi har hittills vunnit alla sex matcherna vi har spelat vilket är en stor skillnad jämfört med förra säsongen där vi hade det lite tuffare. Inledningen har känts bra och nu på fredag börjar ligaspelet så det ska bli kul att mäta oss mot lagen i vår konferens.



Du spelar inte bara hockey i Miami, hur viktig är skolan för dig?

– Skolan är absolut viktig. Det var också en av anledningarna till att jag valde den här vägen eftersom det alltid är bra att ha något att luta sig tillbaka på när hockeyn tar slut.

– Det har varit lärorikt att plugga på engelska. Svårt och utmanande, men jag tycker att jag har växt mycket som person. Allt från presentationer på engelska inför 100 personer… När jag tänkte på det första gången kändes det rätt läskigt, men när man gjort den några gånger blir man van.

– Jag är ändå främst här för hockeyn. Det var största anledningen till att jag gick hit. Skolan är grym att ha och ett litet plus för mig även om jag tar skolan och mina betyg väldigt seriöst.



Casper, tror du vi i framtiden får se dig och Linus spela tillsammans i Timrå?

– Man kan alltid hoppas. Vi får helt enkelt se, avslutar Casper Nässén med ett lätt skratt.

