Casper Juustovaara Karlsson har kommit nästan från ingenstans och gjort succé i SHL med Luleå.

Nu drömmer talangen om en plats i den svenska JVM-truppen.

— Jag ska göra allt jag kan för att övertyga tränaren att jag ska vara med i truppen, säger Juustovaara Karlsson till hockeysverige.se.

Casper Juustovaara Karlsson hoppas kunna spela till sig en JVM-plats. Foto: Bildbyrån (Montage)

Casper Juustovaara Karlsson. Det är nog dags att lägga det namnet på minnet. Förra säsongen var han ledande spelare i Luleås J20-lag. Den här säsongen har han tagit en tröja i A-laget, belönats med ett nytt kontrakt och nyligen dessutom uttagen i U20-landslagets sista turnering inför det stundande Junior-VM.

Under torsdagen blev 17-åringen stor matchvinnare då han svarade för två mål i Luleås segermatch mot Linköping med 4-1.

— Jag tycker att vi som lag studsade tillbaka lite från förra matchen då vi gjorde en rätt dålig match. Vi kom ändå upp i nivå igår och var det bättre laget hela matchen, säger tvåmålsskytten som även ger sig själv godkänt för sin prestation mot Linköping.

— Den var rätt bra ändå tycker jag. Två mål är alltid kul, men jag tycker att hela vår kedja var stabil hela matchen igenom och gjorde det vi skulle.

Casper Juustovaara Karlsson om succén i SHL: ”Jättekul”

Nu var målen igår inte dina första i SHL, men vad betyder det ändå för självförtroendet att sätta två mål?

— Klart att det ”boostar” självförtroendet lite och det är alltid kul att få göra mål.

Om vi backar bandet lite, vilka förväntningar hade du inför säsongen?

— Målet har hela tiden att ta mig in i A-laget, men själva planen var inte att få göra det direkt utan mer att få känna på det lite och sedan spela J20. Nu har det inte blivit så, men det är jättekul.

Casper Juustovaara Karlsson har överraskat i Luleå under hösten. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Så här långt har Casper Juustovaara Karlsson svarat för fyra mål och totalt sex poäng på 14 matcher i SHL.

— Första matcherna tycker jag att jag gjorde riktigt bra. Sedan har det varit lite upp och ner, men ändå godkänt.

— Senaste tre matcherna har jag kommit upp till en bättre nivå igen och där jag vill vara.

Förebilden i Luleå: ”Har alltid gillat Linus Omark”

Luleås säsong har inte varit lika stabil som den senaste och inför lördagens möte med Frölunda ligger laget ”bara” åtta.

— Lite samma som för mig själv, att säsongen varit lite upp och ner, lite svajig. Vi vet att vi har högre nivåer i oss än vad vi har tagit fram, så jag tycker ändå det känns positivt inför framtiden.

Nu var inte du med guldlaget förra säsongen, men vad upplever du att skillnaden är den här säsongen som gjort att ni ännu inte riktigt har fått alla bitar på plats?

— Jag tror alla har som mål att vinna igen. Dom som var med då vet hur roligt dom hade förra säsongen. Jag tror inte heller att dom tappat så att dom nu inte skulle ha ett brinn.

— Vi har ett lite yngre lag den här säsongen, många unga, och då kan det bli lite svajigt till en början.

— Jag tycker att vi har börjat komma in i det lite mer och då har det också blivit bättre och bättre.

Casper Juustovaara Karlsson är fostrad i Luleås pojk och juniorled. Förebilden under uppväxten var en kille från Övertorneå.

— Jag har alltid gillat att kolla på en sådan som (Linus) Omark. Han är riktigt skicklig och kul att kolla på. Det är också framför allt han jag kollat på mest.

Linus Omark är en förebild för Luleå-talangen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Jagar en JVM-plats: ”Något jag drömt om hela livet”

I veckan fick 17-åringen dessutom besked att han är kallad till U20-landslagets sista turnering innan Junior-VM.

— Lite förvånad blev jag väl och inget jag hade förväntat mig direkt. Skitkul såklart. Det var inte ett mål att komma med till det här landslaget inför så jag har egentligen ingenting att förlora.

Vilka förväntningar har du på turneringen?

— Jag ska bara försöka spela som jag har gjort här hemma i Luleå. Dom verkar ha gillat det spelet så det är väl bara att fortsätta så och hoppas att det går vägen.

Med tanke på det du säger, vad vill du tillföra laget?

— Ett bra spel i båda ändarna. Spela med hög fart, jobba hårt och vinna mycket puckar.

Ser du dig själv som i första hand en tvåvägsspelare?

— Ja, jag tycker ändå att jag är en tvåvägsspelare och har bra kvalitéer både offensivt och defensivt.

Om ett par veckor ska Casper Juustovaara Karlsson göra landslagsdebut. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Det är inte klart ännu om du kommer med till Junior-VM eller inte, men vad skulle det betyda för dig att få den chansen?

— Det hade varit jättekul och något jag har drömt om hela livet. Jag har kollat på JVM sedan jag var liten och kollat varje år, så det hade, som sagt var, varit en dröm och skitkul.

Det är lite tid kvar till både landslagsspel och ett eventuellt Junior-VM, vad blir viktigt för dig närmsta tiden?

— Nu blir det bara att fokusera på matcherna jag har kvar med Luleå innan jag drar vidare. Fullt fokus på Luleå.

— När jag sedan väl är med landslaget så får jag ta det då och göra allt jag kan för att övertyga tränaren att jag ska vara med i riktiga JVM-truppen.

Du fyller år imorgon, hur ska du fira din födelsedag?

— Jag får börja med att vinna mot Frölunda. Det hade varit bästa. Sedan får jag åka hem, kanske äta något gott och hänga med familjen, avslutar Casper Juustovaara Karlsson.

Source: Casper Juustovaara Karlsson @ Elite Prospects